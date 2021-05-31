Районы, кварталы: бесконечные реконструкции и переезжающий Ильич

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. Этой весной мы прогулялись по площади Старый Торг. В далеком 2015 году мы уже были здесь, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Староторжская площадь, в которую входят Гостиные ряды, площадь Старый Торг, а также сквер им. Ленина, по сей день остаются одними из самых узнаваемых мест в нашем городе.

Вид на площадь.

Оказавшись на Старом Торге, несложно почувствовать, что окунаешься в историю с головой. С этого, пожалуй, и стоит начать. Давным-давно в XVII веке на этом месте находился оборонительный ров, который окружал территорию. Здесь же располагались торговые ряды – одна из наиболее людных точек того времени, ведь, как известно, многие калужане занимались именно торговлей.

В 1782 году ров засыпали, а площадь, появившуюся на его месте, долгое время называли Трубянкой. Здесь продавали товары на любой спрос: от мехов и одежды до различных вкусностей.

Позже площадь расширили и подарили ей название Староторжской, которое она носила до 1917 года. Затем, до 1991 года, это место именовалось площадью Ленина, а 4 ноября того года в рамках декоммунизации площади вернули дореволюционное название.

Памятник Ивану III.

Фонтаны вовсю работают.

В наше время здесь можно наблюдать здание областной администрации, памятник Ивану III, а также фонтаны, подаренные городу в 2014 году,

Фото площади, сделанное в 1910 году.

А вот сам Гостиный двор, который калужане привыкли называть Гостиными рядами, появился лишь в XVIII веке, когда площадь заполонили беспорядочные деревянные палатки, расставленные не пойми как.

Чтобы навести здесь порядок, было решено воздвигнуть гостиный двор «приличной архитектуры». Идею предложил тогдашний губернатор Михаил Никитич Кречетников сразу после того, как занял свой пост.

Строительство, к которому привлекли калужское купечество, продлилось 40 лет и закончилось аж в 1824 году. В общей сложности здание включает 14 корпусов. Некоторую часть распахнувшего свои двери Гостиного двора сдавали в наем, а остальное же осталось за купцами.

А вот так тут было во время последней реконструкции.

С тех пор тут произошло немало ремонтов. Так, масштабная реконструкция длилась несколько лет - до 2015 года, а затем, в 2020 году, Гостиный двор вновь решили обновить.

Наши дни.

Гостиный двор привлекает не только туристов, желающих непременно сфотографироваться на фоне исторического здания, но и историков. Так, например, при раскопках в этом месте нашли множество старинных предметов быта.

— Несколько лет назад велись раскопки в Гостином дворе, - рассказал нам кандидат исторических наук и археолог Игорь БОЛДИН. - Мы копали там всю осень. И в первую очередь обнаружили мусорную яму, в которой была бездна деревянных предметов: гребень, битая посуда из дерева с клеймами изготовления с 1807 по 1820 год. Монеты, которые там находили, даже советского времени,были разъедены до неузнаваемости, надписи на них не читались вообще. То, что нашли ниже этой мусорной ямы, датируется периодом рубежа ХVIII – ХIХ веков. И одна из приятных находок — маленький горшочек с лесными орехами и одним грецким. Он стоял в углу постройки и был прикрыт сеном. Кто-то его в конце ХVIII века туда зачем-то спрятал, а нашли уже мы.

Местами в Гостином дворе пустовато. Особенно, когда здесь не проводится никаких мероприятий.



Но в целом тут уютно.

Да и по поводу использования рядов в современной Калуге тоже выдвигалось много идей. Например, тут хотели обустроить бизнес-центр, а потом предложили натянуть крышу. Также после реконструкции в летнее время на сцене внутри двора стали проводить различные мероприятия.

Неподалеку от Гостиного двора раскинулся сквер Ленина.

Памятник-путешественник.

В сквере Ленина рядом Гостиными рядами возвышается бронзовая скульптура Владимира Ильича. Последняя, кстати, примечательна тем, что стала одним из первых памятников вождю. Его калужане решили возвести в год смерти главного мирового пролетария.

Но на этом история памятника не заканчивается. Дело в том, что Ильич переезжал уже два раза. Так, в 1984 году статую вождя из сквера перенесли к зданию администраци, а несколько лет назад вернули обратно на историческую родину.

Также из памятников, когда-либо красовавшихся на этом месте, не можем не упомянуть скульптуру «Великие вожди», которую установили в 1954-1955, а снесли уже в 1961 году. Статуя продержалась недолго, потому что из города решили убрать все изображения Сталина.

Знаменитый фонтан в сквере был построен в далеком 1935 году.

Раньше верхняя часть фонтана была такой.

На фотографиях 60-х годов видно, что верхушку фонтана поменяли с годами.

Однако в наше время фонтан тоже реконструировали.

Сейчас же в сквере гуляют мамочки с детьми, на лавочках расположились влюбленные парочки, а туристы фотографируются на фоне фонтана.

В целом, бывшая Староторжская площадь стала одним из любимых мест досуга калужан. Хоть Гостиный ряд и пустует большую часть времени, в сквере Ленина все же почти всегда людно. На Старом Торге часто проводятся различные торжества и мероприятия, здесь же можно прогуляться, перекусить и зайти в магазины – все рядом.