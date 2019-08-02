Гостиный двор накроют крышей: представлены четыре проекта

В четверг, 1 августа, в калужских Гостиных рядах в очередной раз рассматривали проекты обустройства крыши. Она должна появиться над внутренним пространством памятника архитектуры, чтобы площадку можно было использовать круглый год.

Члены архитектурного совета, среди которых и губернатор Анатолий Артамонов, рассмотрели четыре концепции.

Одна из московских компаний доработала вариант, который представляла ранее. В новом варианте купол должен держаться на вертикальных опорах.

Металл и стекло предложили использовать и авторы проекта из другой столичной компании:

- Здесь нет никакой архитектуры, это арочное покрытие, совершенно безликое, которое создает удобное закрытое пространство, которое удобно эксплуатировать круглый год, куда не проникают ветра, куда не попадают осадки и создаются удобные климатические параметры.

Еще один проект, предусматривающий строительство стеклянной крыши, был разработан казанскими проектировщиками:

- Идея состоит из центральной арки и консолей. Создаем легкую конструкцию светопрозрачную с электрообогревом, чтобы в зимнее время снег таял и уходил в общегородскую ливневую канализацию.

По словам автора, помимо легкости, у этой конструкции есть и другое достоинство: она рассеивает звук. И, следовательно, акустика концертной площадки Гостиных рядов не пострадает.

Четвертый вариант также родом из Москвы. Он предполагает использование не стекла, а мягких мембранных натяжных конструкций. В том числе – на деревянных опорах.

- Высокопрочные ткани, долговечные. Современные технологии позволяют изготавливать материалы со сроком службы до 20-30 лет. А главная особенность заключается в том, что мембранные конструкции позволяют создавать формы практически неограниченных возможностей.

Больше всего членам архитектурного совета понравился вариант казанских проектировщиков. Но всем четырем компаниям предложили поработать ещё и представить варианты через две недели.

- Необходимо сохранить архитектурный облик ансамбля, минимизировать нагрузку на здания – они не будут служить опорами и должны быть защищены от стоков, - подчеркнул губернатор.

Подробнее о том, как проходила презентация проектов, читайте в свежем номере газеты «Калужский перекресток», который выйдет в среду, 7 августа.