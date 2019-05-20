Что нашли археологи в Гостином дворе и на улице Кирова

В Доме Билибина ( Дом Шамиля) до 20 июня работает археологическая выставка «Из глубины веков». Здесь можно узнать интересные подробности жизни наших предков.

Старообрядческое кладбище

Археологические исследования этого кладбища в бору прояснили многие моменты истории ХVIII – ХIХ веков. После петровских гонений здесь поселились представители одной из старообрядческих сект, где был распространён обряд погребения заживо. Среди староверов существовало такое поверье: чтобы попасть в рай, надо принять мученическую смерть. Человек, пожелавший это сделать, готовил для себя дубовый гроб и обращался к почитаемому старцу, который связывал мученику руки и ноги, затем подуш­кой душил его и заколачивал крышку гроба. Таким старцем был Фофан, могила которого, кстати, тоже была в бору. Захоронения производились тайно. Обряд историки восстановили в деталях. На старообрядческом кладбище в бору найдены нательные крестики, лестовки (кожаные чётки), остатки обуви, парчовые головные венчики. Две монеты, положенные на глаза одной из покойниц, позволили датировать захоронения второй половиной ХVIII – первой половиной ХIХ века. Интересно, что были обнаружены и некоторые языческие детали: горшки с древесным углем, поставленные рядом с гробами и накрытые другими, перевернутыми вверх дном, а также зола, головешки, фрагменты специально разбитых сосудов.

Предметы, найденные в бору.

На старой пристани

Большие раскопки велись в Калуге в районе бывшей торговой пристани, которая находилась на правом берегу Оки в южной части города, в устье маленькой, ныне пересохшей речушки. На намытых ею мысах люди стали селиться ещё в каменном веке. Сюда было удобно причаливать маленьким лодкам и крупным судам. Археологи собрали здесь кремниевые орудия эпохи мезолита и более поздних периодов, фрагменты керамики, каменные тесла, зубило эпохи бронзы, множество изделий железного века, в том числе и костяных.

Но большинство найденных предметов относится к временам позднего средневековья: монеты, украшенные детали одежды, предметы культа и быта.

Предметы, обнаруженные на месте бывшей пристани. Среди них — бронзовая двухкопеечная монета 1767 года, бронзовый напёрсток, костяные и бронзовые пуговицы.

— Изучение нашего города находится на начальном этапе, — рассказывает куратор выставки, кандидат исторических наук, археолог Игорь БОЛДИН. — В соседних Туле, Твери копают в 1000 раз больше, чем мы. Мы только в начале исследований. Наиболее интересный объект нашего города — пристынь. Там много чего терялось. И после проведённых там работ мы можем даже говорить, что Калуга была центром фальшивомонетничества.

Горшочек из прошлого

— Несколько лет назад велись раскопки в Гостином дворе. Мы копали там всю осень. И в первую очередь обнаружили мусорную яму, в которой была бездна деревянных предметов: гребень, битая посуда из дерева с клеймами изготовления с 1807 по 1820 год. Монеты, которые там находили, даже советского времени,были разъедены до неузнаваемости, надписи на них не читались вообще. То, что нашли ниже этой мусорной ямы, датируется периодом рубежа ХVIII – ХIХ веков. И одна из приятных находок — маленький горшочек с лесными орехами и одним грецким. Он стоял в углу постройки и был прикрыт сеном. Кто-то его в конце ХVIII века туда зачем-то спрятал, а нашли уже мы.

На месте бывшего автовокзала

— Когда на улице Кирова снесли автовокзал, нас пустили на стройку. Мощность культурного слоя там — 5 метров. Раньше в этом месте тянулся Березуский овраг и должны были находиться укрепляющие сваи. Но мы опоздали на 4 дня. И, когда приехали, в стенке котлована увидели фрагмент водопровода. Это совершенно точно водопровод, а не дренажный сбор воды. Причём система была разветвлённая: труба врублена в большую трубу. И это конец ХVIII – начало ХIХ века. Самый первый из калужских водопроводов. Рабочие сказали, что, когда раскапывали котлован, вылезали эти трубы. Они их использовали в качестве загрунтовки — в общем, для своих целей. К сожалению, эта гигантская территория ушла в никуда.

Эта статья была опубликована в №20 газеты «Калужский перекрёсток» от 15.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.