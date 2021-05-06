Художник, боровшийся с коррупцией, открыл свою выставку по-гусарски

Дмитрий Селиванов не только художник, специалист по фрес­ковой иконописи и преподаватель, он известен тем, что активно боролся, чтобы творения осуждённой за мошенничество экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой убрали из экспозиции музея питерской Академии художеств.

В марте этого года его открытое письмо подписали более трёхсот художников, искусствоведов, студентов, профессоров, аспирантов и преподавателей Академии.

Дмитрий принципиально отстаивал свою позицию, даже написал заявление об увольнении, но ректор его не принял. А минкульт прислал ответ, что запрет какой-либо деятельности может быть осуществлён только судом и лишь в случае нарушения законодательства.

Тогда на своей страничке в Фейсбуке Дмитрий написал: «По закону всё правильно, и с этим не поспоришь. Вспоминается Фаина Георгиевна Раневская, сказавшая: «Деньги закончатся, а позор останется».

Кроме того, художник увлекается историей 1812 года, реконструкцией сражений и дружит с гусарами. Поэтому открытие вернисажа было эффектным. Всех гостей сразу же попросили выйти на улицу, где Дмитрий по-гусарски саблей сбил пробку с бутылки шампанского.

В память о родителях

Дмитрий Селиванов давно живёт в Питере. Там у него семья: жена Анна Лапыгина, тоже художник, трое детей: сыновья Пётр и Лев и дочь Агния. А родился он в Калуге и периодически приезжает сюда навестить сестру, племянников и друзей.

— Всё моё детство прошло на ул. Московской. Учился я в школе № 19. И сейчас пару раз в год стараюсь вырваться и приехать, — говорит художник. — Мои родители никакого отношения к искусству не имели. Папа Евгений Иванович Селиванов был сварщиком, мама Тамара Ивановна работала на радиоламповом заводе. Но они интересовались живописью, возили меня в Москву в Третьяковскую галерею. Мама очень хотела, чтобы я стал художником. Когда мне исполнилось 10 лет, она отвела меня в художественную школу. Там были прекрасные преподаватели. Я очень благодарен Ларисе Константиновне Минченко, она учила нас высокому искусству, в котором не должно быть место злу, агрессии, уродству, эпатажу. Во время пленэрных практик показывала красоту старых домов, украшенных резными наличниками, избы с соломенными крышами, просила нас увидеть уникальность деревьев, цветов, простых пейзажей. Она всегда говорила нам, что в мире и так много грязи и зла, этого не должно быть в наших работах.

После школы я поступил в Ярославское художественное училище. Но моей целью всегда был Питер, потому что там — знаменитая Академия художеств, где учились Репин, Врубель, Иванов, Брюлов… Впервые я приехал в Питер, когда мне было 18 или 19 лет, и понял, что хочу учиться только здесь. Поэтому Ярославское училище я не закончил, поступил в Академию искусств Санкт-Петербурга.

В Калуге это моя первая большая выставка. Это дань памяти моим родителям. Жаль, что их уже нет с нами. Но они мечтали, чтобы я стал художником, делали для этого всё. В сложные 90-е годы помогали, поддерживали, чтобы я мог выучиться и показать свои работы здесь.

Устали от эпатажа

— Мне нравится реализм, нравится писать так, чтобы было похоже. И это интересно. Неважно, в какой стилистике, в каком направлении работает художник, он всегда экспериментирует. Если у тебя академическое художественное образование, это чувствуется во всём, что ты делаешь.

Моя знакомая, закончив Суриковский институт, уехала в Англию, там закончила академию. И в какой-то момент поняла, что реализм ей не нужен, решила заниматься экспериментальным искусством, инсталляциями, смесью живописи и скульп­туры. В общем, полный отрыв! Но даже в этих её абстрактных работах чувствуется академическая школа. Профессионал это сразу увидит.

Самое удивительно, что потом она вернулась, сказав, что пересмотрела всё, что делала последние 5–7 лет и поняла, что Европа перекормлена такими слишком экстравагантными формами выражения мира, людям хочется чего-то доброго, светлого, вечного.

Захватить счастливые моменты

— Я люблю писать детей. Конечно, хочется заниматься и сюжетными, историческими картинами, но мне этого хватает в церковной живописи. Пишу иконы — святых, сюжеты. Казалось бы, что нового можно внести в канон? Но есть много современных святых, у которых нет устоявшегося изображения и его надо придумать. Тут база для творчества огромная.

А в свободное время часто рисую свою семью. Дети быстро растут, хочется успеть захватить какие-то счастливые моменты, как они перемазались в черешне, как сидят загорают под солнечными лучами…

Мы всей семьёй любим путешествовать. Не покупаем путёвки, сами всё организовываем. Едем на машине в Европу, останавливаемся в кемпингах, в деревушках, получается достаточно бюджетно.

Мечтаем о поездке целый год. Поэтому выставка и названа «Мечтатели». Ведь все мы мечтаем о встречах, приключениях, побывать в новых местах.

Последние лет семь мы каждое лето путешествовали по маленьким городкам Европы. Обычно выбираем какой-то район и обследуем его.

Так было во Франции с Провансом, где мы провели несколько месяцев. В это время можно рисовать всё, что ты хочешь. В Калуге это наша с Аней семейная выставка.