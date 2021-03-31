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ВПР: кошмар для учителей и школьников
Первого марта в калужских школах начались всероссийские проверочные работы. Они продлятся до 21 мая. В нашем регионе участниками мониторинга станут около 40 тысяч школьников. Мы разбирались, что такое ВПР, зачем они нужны и почему их так не любят учителя, школьники и родители.
«Мама, я напишу ВПР на двойку!»
— В марте дочь написала две ВПР. Еще две будут в апреле. Особенно дочка переживала за биологию: боялась, что получит двойку, — говорит Елизавета, мама шестиклассницы одной из калужских школ. — Из-за этого у дочери упала мотивация, испортилось самочувствие, и вообще она расклеилась. Результатов пока не знаем. Не понимаю, зачем этот стресс на ровном месте.
— ВПР — это боль, — рассказывает Ольга, мама пятиклассника. — Учителя этими проверочными работами пугают детей с января: «Будет сложно! Не напишете, не готовы!» Весь класс на ушах стоит. Сын учится хорошо, но он уверен, что напишет ВПР на два. Я реально не понимаю, зачем вводить детей в такое состояние!
Что такое ВПР
Всероссийские проверочные работы проводятся в нашей стране с 2015 года. Их основная задача — оценить качество обучения в школе. ВПР пишут начиная с четвёртого класса.
В этом году в мониторинге участвуют ученики с четвёртого по восьмой класс. Для них ВПР пройдут в штатном режиме, хотя некоторые сюрпризы ребят всё же ждут. Так, шестиклассники и восьмиклассники помимо русского и математики будут писать работы по двум предметам на основе случайного выбора. Решение о проведении мониторинга в 10–11-м классах каждая школа принимает самостоятельно.
Отказаться от участия в ВПР нельзя. Но если, например, в день написания работы ребёнка по уважительной причине в школе не было, выполнять её он не обязан. Если школьник получил за работу двойку, переписывать он также не должен.
— При проведении ВПР важен результат, который показывает остаточные знания ученика при первом написании работы. Нет цели обязательно написать её на хорошую отметку, — отмечают в областном министерстве образования. — Выставлять или не выставлять оценку за ВПР в классный журнал, решает сама школа. Мы рекомендуем учитывать результат мониторинга, но воздержаться от отдельного оценивания. Если же оценка за ВПР всё-таки выставлена в журнал и она повлияла на четвертную или годовую отметку школьника, то эту ситуацию можно обсудить с классным руководителем и учителем, по предмету которого проводилась ВПР. Но хотим отметить, что неожиданностей при оценивании ВПР, как правило, не бывает. Оценки за эту работу обычно совпадают с текущей успеваемостью.
Результаты ВПР влияют на позицию школы в областном рейтинге общеобразовательных организаций, но, по словам специалистов минобра, этот показатель не единственный и не основной. Если школа показывает низкие результаты, министерство оказывает её педагогам методическую поддержку.
— Санкционные меры к школам не применяются, — подчёркивают в минобре. — Основная задача — помочь руководителям справиться с этими проблемами.
Получить по шапке
Казалось бы, всё просто и понятно, но почему тогда так не любят ВПР педагоги? Такой вопрос мы задали нескольким калужским учителям. Пообщаться на эту тему они согласились на условиях анонимности.
— ВПР, скорее, проверяет работу педагога, а не качество знаний учеников, — считают наши собеседники. — С одной стороны, результаты мониторинга ни на что не влияют. Но, если класс напишет работу плохо, а текущие оценки у детей хорошие, то учитель получит по шапке. Если наоборот — тоже. То есть баллы за ВПР должны примерно соответствовать текущей успеваемости детей.
— Что значит — получить по шапке?
— Могут проверить школу. Могут устно отчитать: «Как вам не стыдно? У вас тут несоответствие!» Так что это в первую очередь стресс для учителя. К тому же нужно выкроить время, чтобы подготовить детей к ВПР. Дополнительные часы на подготовку не выделяются и, соответственно, не оплачиваются. По сути, учителя тратят на это своё личное время. Текущую учебную программу при этом никто не отменял.
Для детей ВПР тоже стресс. Для многих из них стресс даже обычная контрольная, а ВПР — это всероссийская проверочная работа. Одно название вызывает у школьников волнение. Плюс нужно учитывать усталость ребят к концу года.
Кроме того, это дополнительная финансовая нагрузка на родителей: нужно купить специальные пособия для подготовки, бумагу, чтобы распечатывать задания. Школам деньги на это не выделяют. А ещё ВПР — это почва для репетиторства. Сейчас некоторые школьники готовятся к мониторингу с репетиторами, как к ОГЭ или ЕГЭ. Если на одну чашу весов «положить» позитивный эффект от ВПР, а на другую — негативный, то негатива будет гораздо больше.
«Я всё решу! Пожалуйста, не забирайте!»
У родителей к ВПР тоже много претензий, например, к качеству заданий.
— Оно отвратительное. И по оформлению, и по наполнению, — говорит Елена, мама двух школьниц. — Как вам, например, такое задание: определить с помощью приведённого текста, карты и калькулятора высоту истока и устья реки Оби, а также длину, падение, уклон, тип питания и тип реки по характеру её течения?
Елена вспоминает случай, который произошёл в 2017 году, когда одна из её дочерей писала ВПР по математике.
— Там было задание, которого не решил никто. Одна из учениц, отличница, была на грани истерики. Она до последнего не хотела сдавать листок с работой и твердила: «Сейчас я всё решу. Пожалуйста, не забирайте!» Когда наша учительница стала решать эту задачу, чтобы потом разобрать её с детьми, она тоже не смогла! А через час Управление образования разослало по всем школам сообщение, что это задание составлено с ошибками и поэтому засчитываться не будет. И для чего тогда такие ВПР: сырые и неподготовленные?
Кроме того, по словам родителей, иногда на ВПР попадаются задания, не имеющие никакого отношения к программе, по которой учатся дети. В министерстве образования это отрицают:
— Задания полностью построены на школьной программе. Жалобы подобного рода могут быть связаны с недостаточно высоким качеством преподавания предмета в отдельной школе.
Дайте учителю учить!
В начале марта в России начались не только ВПР, но и одиночные пикеты против проведения этого мониторинга. Их участники выходят на улицы своих городов с плакатами: «Стоп ВПР!», «Дайте учителю учить!», «Учителя работают на износ!» В марте же профсоюз «Учитель» опубликовал на портале change.org петицию с требованием отменить ВПР. «Учителя имеют достаточно возможностей и инструментов для оценивания знаний своих учеников. ВПР отнимают бесценное время очных уроков, которые так нужны, чтобы наверстать упущенное за время пандемии!» — говорится в петиции.
По мнению её авторов, результаты мониторинга не отражают реального уровня знаний учеников, а задания ВПР не учитывают наличия разных программ и учебников. Более того, они содержат грубые ошибки. К тому же школы не получают финансирования на проведение ВПР. Учителя готовят детей и проверяют работы фактически бесплатно.
По состоянию на 29 марта петицию подписали больше 29 тысяч человек.
Комментарий в тему
Анастасия ВОЛОКИТИНА, психолог:
— Я бы советовала родителям не накручивать детей. Меньше вашей тревоги — спокойнее ребёнок. Объясните, что ВПР — это довольно узкий срез, который никак не влияет на его отметки; что нужно просто постараться выполнить работу максимально хорошо, но не беспокоиться за результат. Накручивание ребёнка на важность этого учебного события лишь увеличит его тревогу и волнение. Кстати, о ЕГЭ я бы говорила так же — что это важная точка, но не судьбоносная.
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