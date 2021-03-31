ВПР: кошмар для учителей и школьников

Первого марта в калужских школах начались всероссийские проверочные работы. Они продлятся до 21 мая. В нашем регионе участниками мониторинга станут около 40 тысяч школьников. Мы разбирались, что такое ВПР, зачем они нужны и почему их так не любят учителя, школьники и родители.



«Мама, я напишу ВПР на двой­ку!»

— В марте дочь написала две ВПР. Еще две будут в апреле. Особенно дочка переживала за биологию: боялась, что получит двой­ку, — ​говорит Елизавета, мама шестиклассницы одной из калужских школ. — ​Из-­за этого у дочери упала мотивация, испортилось самочувствие, и вообще она расклеилась. Результатов пока не знаем. Не понимаю, зачем этот стресс на ровном месте.

— ВПР — это ​боль, — ​рассказывает Ольга, мама пятиклассника. — ​Учителя этими проверочными работами пугают детей с января: «Будет сложно! Не напишете, не готовы!» Весь класс на ушах стоит. Сын учится хорошо, но он уверен, что напишет ВПР на два. Я реально не понимаю, зачем вводить детей в такое состояние!

Что такое ВПР

Всероссийские проверочные работы проводятся в нашей стране с 2015 года. Их основная задача — ​оценить качество обучения в школе. ВПР пишут начиная с четвёртого класса.

В этом году в мониторинге участвуют ученики с четвёртого по восьмой класс. Для них ВПР пройдут в штатном режиме, хотя некоторые сюрпризы ребят всё же ждут. Так, шестиклассники и восьмиклассники помимо русского и математики будут писать работы по двум предметам на основе случайного выбора. Решение о проведении мониторинга в 10–11-м классах каждая школа принимает самостоятельно.

Отказаться от участия в ВПР нельзя. Но если, например, в день написания работы ребёнка по уважительной причине в школе не было, выполнять её он не обязан. Если школьник получил за работу двой­ку, переписывать он также не должен.

— При проведении ВПР важен результат, который показывает остаточные знания ученика при первом написании работы. Нет цели обязательно написать её на хорошую отметку, — ​отмечают в областном министерстве образования. — Выставлять или не выставлять оценку за ВПР в классный журнал, решает сама школа. Мы рекомендуем учитывать результат мониторинга, но воздержаться от отдельного оценивания. Если же оценка за ВПР всё-таки выставлена в журнал и она повлияла на четвертную или годовую отметку школьника, то эту ситуацию можно обсудить с классным руководителем и учителем, по предмету которого проводилась ВПР. Но хотим отметить, что неожиданностей при оценивании ВПР, как правило, не бывает. Оценки за эту работу обычно совпадают с текущей успеваемостью.

Результаты ВПР влияют на позицию школы в областном рейтинге общеобразовательных организаций, но, по словам специалистов минобра, этот показатель не единственный и не основной. Если школа показывает низкие результаты, министерство оказывает её педагогам методическую поддержку.

— Санкционные меры к школам не применяются, — ​подчёркивают в минобре. — ​Основная задача — ​помочь руководителям справиться с этими проблемами.

Получить по шапке

Казалось бы, всё просто и понятно, но почему тогда так не любят ВПР педагоги? Такой вопрос мы задали нескольким калужским учителям. Пообщаться на эту тему они согласились на условиях анонимности.

— ВПР, скорее, проверяет работу педагога, а не качество знаний учеников, — ​считают наши собеседники. — ​С одной стороны, результаты мониторинга ни на что не влияют. Но, если класс напишет работу плохо, а текущие оценки у детей хорошие, то учитель получит по шапке. Если наоборот — тоже. То есть баллы за ВПР должны примерно соответствовать текущей успеваемости детей.

— Что значит — ​получить по шапке?

— Могут проверить школу. Могут устно отчитать: «Как вам не стыдно? У вас тут несоответствие!» Так что это в первую очередь стресс для учителя. К тому же нужно выкроить время, чтобы подготовить детей к ВПР. Дополнительные часы на подготовку не выделяются и, соответственно, не оплачиваются. По сути, учителя тратят на это своё личное время. Текущую учебную программу при этом никто не отменял.

Для детей ВПР ​тоже стресс. Для многих из них стресс ​даже обычная контрольная, а ВПР — ​это всероссийская проверочная работа. Одно название вызывает у школьников волнение. Плюс нужно учитывать усталость ребят к концу года.

Кроме того, это дополнительная финансовая нагрузка на родителей: нужно купить специальные пособия для подготовки, бумагу, чтобы распечатывать задания. Школам деньги на это не выделяют. А ещё ВПР — это почва для репетиторства. Сейчас некоторые школьники готовятся к мониторингу с репетиторами, как к ОГЭ или ЕГЭ. Если на одну чашу весов «положить» позитивный эффект от ВПР, а на другую — ​негативный, то негатива будет гораздо больше.

«Я всё решу! Пожалуйста, не забирайте!»

У родителей к ВПР тоже много претензий, например, к качеству заданий.

— Оно отвратительное. И по оформлению, и по наполнению, — ​говорит Елена, мама двух школьниц. — ​Как вам, например, такое задание: определить с помощью приведённого текста, карты и калькулятора высоту истока и устья реки Оби, а также длину, падение, уклон, тип питания и тип реки по характеру её течения?

Елена вспоминает случай, который произошёл в 2017 году, когда одна из её дочерей писала ВПР по математике.

— Там было задание, которого не решил никто. Одна из учениц, отличница, была на грани истерики. Она до последнего не хотела сдавать листок с работой и твердила: «Сейчас я всё решу. Пожалуйста, не забирайте!» Когда наша учительница стала решать эту задачу, чтобы потом разобрать её с детьми, она тоже не смогла! А через час Управление образования разослало по всем школам сообщение, что это задание составлено с ошибками и поэтому засчитываться не будет. И для чего тогда такие ВПР: сырые и неподготовленные?

Кроме того, по словам родителей, иногда на ВПР попадаются задания, не имеющие никакого отношения к программе, по которой учатся дети. В министерстве образования это отрицают:

— Задания полностью построены на школьной программе. Жалобы подобного рода могут быть связаны с недостаточно высоким качеством преподавания предмета в отдельной школе.

Дайте учителю учить!

В начале марта в России начались не только ВПР, но и одиночные пикеты против проведения этого мониторинга. Их участники выходят на улицы своих городов с плакатами: «Стоп ВПР!», «Дайте учителю учить!», «Учителя работают на износ!» В марте же профсоюз «Учитель» опубликовал на портале change.org петицию с требованием отменить ВПР. «Учителя имеют достаточно возможностей и инструментов для оценивания знаний своих учеников. ВПР отнимают бесценное время очных уроков, которые так нужны, чтобы наверстать упущенное за время пандемии!» — ​говорится в петиции.

По мнению её авторов, результаты мониторинга не отражают реального уровня знаний учеников, а задания ВПР не учитывают наличия разных программ и учебников. Более того, они содержат грубые ошибки. К тому же школы не получают финансирования на проведение ВПР. Учителя готовят детей и проверяют работы фактически бесплатно.

По состоянию на 29 марта петицию ­подписали больше 29 тысяч человек.

Комментарий в тему

Анастасия ВОЛОКИТИНА, психолог:

— Я бы советовала родителям не накручивать детей. Меньше вашей тревоги — ​спокойнее ребёнок. Объясните, что ВПР — ​это довольно узкий срез, который никак не влияет на его отметки; что нужно просто постараться выполнить работу максимально хорошо, но не беспокоиться за результат. Накручивание ребёнка на важность этого учебного события лишь увеличит его тревогу и волнение. Кстати, о ЕГЭ я бы говорила так же — ​что это важная точка, но не судьбоносная.