Смерть не учит ничему: мы прошлись по местам, где в прошлые годы глыбы льда убивали и калечили калужан

В четверг, 25 февраля, в Калужскую область нагрянуло резкое потепление, началась оттепель. Вместе с приближением долгожданной весны пришла и опасность для здоровья и жизни калужан. С крыш посыпались сосульки и снег.

В прошлые годы в Калуге произошло несколько несчастных случаев, в результате некоторых из них погибли люди. И мы решили выяснить, насколько хорошим уроком послужили трагедии для наших коммунальщиков, и как изменился их подход к обеспечению безопасности горожан?

Наш корреспондент, прихватив с собой фотоаппарат, прогулялся по местам, где когда-то так или иначе пострадали люди от обвалов сосулек, глыб льда и снега с крыш.

Вот что мы увидели там сейчас.

9 февраля 2009 года в центре Калуги бабушку убил кусок льда. Несчастный случай произошел на Московской, 29. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По состоянию на 25 февраля крыша тщательно почищена. Лишь во дворе в некоторых местах кровли свисает снег.

В ночь на 25 февраля в 2010 году на Пролетарской, 139 сосулька сорвалась с дома и упала на мужчину. Он получил ушибы мягких тканей головы и подозрение на сотрясение мозга.

25 февраля 2021 года со всех сторон дома свисают снежные глыбы, также наблюдаются внушительных размеров сосульки над подъездами.

11 февраля 2013 года 6-летний мальчик пострадал от свалившейся сосульки с дома 3/5 на Кутузова. В это время бабушка вела его в стоматологию. Малыш оказался в больнице с переломом ноги.

В то время пока еще исполняющий обязанности губернатора Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ прокомментировал эту ситуацию так:

- Везде мгновенно не сделаешь. Нужно брать ленточки, они стоят 5 копеек. Выгородили – проход запрещен.

Мгновение затянулось. Хоть сосульки этой зимой здесь маловаты, но снег на крыше все же присутствует.

В 2017 году в начале весны два школьника 10 и 11 лет возвращались после учебы домой. На одного из них обрушился кусок льда с крыши дома №12/32 на улице Королева. В момент схода льда с крыши это место не было огорожено лентами. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

Там выяснилось, что мальчик получил перелом бедренной кости, ушибы мягких тканей лица, головы, так же у него диагностировали подозрение на черепно-мозговую травму.

По состоянию на 25 февраля, и сосульки, и снег на крыше - все на месте.

31 января в 2019 году на главной улице областного центра едва удалось избежать трагедии. С дома №38 на Кирова снег сошел на голову мужчине, идущему по тротуару.

Серьезных травм прохожий не получил. У него слетела с головы шапка. Мужчина самостоятельно ушёл с места происшествия.

По состоянию на 25 февраля снега на кровле этого дома не видать.

1 марта 2019 года на Воскресенской с крыши дома №14 девушка пострадала от ледяной глыбы.

Очевидец тогда поделился с нами подробностями:

- Какое-то время она была без сознания, потом пришла в себя. Её увезла «Скорая».

Мы в этом месте увидели свисающие глыбы и сегодня.

25 ноября 2016 года у дома 23а по улице Кирова на голову мужчине свалилась глыба льда. Ему пришлось зашивать голову. Тогда к делу подключился Следственный комитет.

Увы, но и этот случай ничему не научил. 25 февраля этого года крыша снова нечищена. Хорошо хоть сосульки не такие здоровые.

12 марта 2011 года стал роковым для семьи калужан, живущих на Дзержинского, 15. Тогда рухнувшая глыба льда погребла под собой 15-летнюю девочку с собакой и чудом не задела маленького мальчика. Девочка получила тяжелейшие травмы, от которых не оправилась и через два года.

Сосульки на крыше этого дома, пусть и небольшие, красноречиво свидетельствуют о том, что даже грянувший 10 лет назад гром коммунальщикам по барабану.

А 20 марта все того же рокового 2011 года трагедия разыгралась уже на Старом Торге. Глыба льда, сорвавшаяся со здания «Облиздата» убила сотрудника главпочтамта.

Снег и сосульки на крыше, пусть и небольшие, - очередное немое свидетельство того, насколько коротка человеческая память и насколько наплевательски ответственные службы относятся к человеческой жизни.

И как вишенка на это печальном торте - нигде, ни по одному адресу, по которому мы побывали, лент ограждения нет и впомине.

Ждем повторения трагедий?