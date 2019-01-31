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Снег с крыши упал на мужчину в центре Калуги

31.01.2019 12:46 11 4200 Дмитрий Ивьев
Снег с крыши упал на мужчину в центре Калуги

Днём в четверг, 31 января, на улице Кирова в Калуге едва не произошла трагедия. Снег сошёл с дома №38 и упал на голову находившемуся на тротуаре мужчине. В социальной сети «ВКонтакте» информацию выложил Андрей Алистаров.

По сообщению очевидцев, серьёзных травм прохожий не получил. У мужчины слетела с головы шапка, но он самостоятельно ушёл с места происшествия.

Отметим, что вдоль этого дома не была натянута предупреждающая лента, которую часто используют в Калуге, если с дома могут упасть снег или сосульки.

В ближайшую неделю в Калуге температура воздуха периодически будет подниматься выше нуля, так что пешеходам стоит быть аккуратными.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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