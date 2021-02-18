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В Калуге проходит масштабная выставка современного искусства «Графия»

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 18.02.2021 08:00 10 970
В Калуге проходит масштабная выставка современного искусства «Графия»

Работы современных художников можно увидеть в ИКЦ до 2 марта.

Участники выставки в Инновационном культурном центре - более 40 современных художников, среди которых и мировые звезды, и молодые авторы. Зрители могут увидеть работы Константина Худякова, Александра Повзнера, Рикардо Мурелли, Тимофея Караффа-Корбута, Андрея Кузькина, Кирилла Челушкина и многих других.

Калужанам некоторые из этих имен, безусловно, знакомы. Анна Сенатова, руководитель выставочного сектора ИКЦ и художественный руководитель фестиваля «Циолковский Фест», в 2017 году организовала в ИКЦ выставку работ Тимофея Караффа-Корбута, а в 2018 году – персональную выставку Константина Худякова. Обе выставки стали яркими событиями культурной жизни города.

Тема выставки «Графия» – пустое пространство как феномен культуры. «Держать паузу» на сцене – часть актерского мастерства, без тишины невозможна музыка. Столь же важно пустое пространство в изобразительном искусстве. Тем более парадоксально, что выставка вышла за пределы уютного камерного выставочного зала и захватила все пространства ИКЦ. Куда бы вы ни пошли, вас ждет встреча с удивительными, восхитительными, а иной раз – странными и непонятными арт-объектами. Колонна из окрашенной ткани, композиции из белой бумаги, огромное полотно с диковинными разноцветными зверями.

Каллиграфия, литография, фотография, шелкография, биография - и еще целый ряд «графий». Это вне привычных координат «нравится – не нравится» или «красиво – некрасиво». Возможно, где-то здесь скрываются ответы на вопросы «кто мы?», «где мы?», «куда мы идем?». Вопросы вечные, а ответы у каждого времени свои. Найти их помогает, в том числе, искусство.

Организаторы выставки: Тимофей Караффа-Корбут, Анна Сенатова, Корней Брусков.

Работа Тимофея Караффа-Корбута.

На открытие выставки пришли студенты Калужского колледжа культуры, калужские и московские художники.

Одна из участниц «Графии», художница Катя Игошина, представила проект, посвященный ее собственной семье.

- Из-за непотушенной сигареты случился пожар, в котором погиб мой дедушка, - поделилась историей Катя. - Бабушка нашла в себе силы пережить эту ужасную ситуацию, отремонтировать дом и остаться в нем жить. Но память имеет свойство стираться, и мы видим в квартире только старые фотографии – те, где дедушка еще молодой. Что же у нас остается? Лишь повторение образов, которые всплывают у нас в памяти, в сознании. Мы не можем с точностью воспроизвести их в своей голове – получается только размытая картинка. И – фотография на стене.

Продюсер выставки, председатель калужского отделения Творческого союза художников России Корней Брусков рассказал, что проект планируется сделать передвижным и показывать его в разных городах России. Да и в Калужской области у Творческого союза художников России немало «точек притяжения»: Таруса, Боровск, Обнинск.

На открытие выставки приехал ее куратор Тимофей Караффа-Корбут – известный художник и куратор, который еще до появления «Винзавода» организовал в Москве свободное творческое пространство ArtRoum.

Корней Брусков проводит экскурсию по выставке.

Работа Константина Худякова.

Максим Татаринцев и его проект, посвященный врачам.

Цифра для художника – не просто знак.

- Искусство – это в первую очередь язык, и эта выставка отражает многообразие форм языка, - пояснил художник концепцию выставки. - Есть вербальный язык, визуальный, музыкальный, танцевальный – бесконечное количество. Я в своем творчестве и в своей кураторской деятельности стремлюсь к чистоте языка. Если человек занимается визуальным искусством, ему не надо к этому подтягивать сюжеты на злобу дня - тогда происходит загрязнение, смешение языков.

Запомнилось еще одно высказывание художника об искусстве, в котором он процитировал двух библейских пророков: «Искусство – это осмысленное совершение бессмысленного действия. Это, как писал Экклезиаст, суета сует и томление духа. Но при этом царь Давид ему через несколько веков отвечал: «Всякое дыхание да хвалит Господа!»

Молодым художникам Тимофей Караффа-Корбут пообещал поддержку и призвал их постоянно работать, дерзать и отвоевывать свое место под солнцем.  Ведь только культура поддерживает цивилизацию. Не будет культуры – ее место займет нечто иное. Вот только порадует ли нас этот «дивный новый мир», а главное – найдется ли в нем для нас место?

Катя Игошина и ее проект о семье, смерти и памяти.

Рождается новое искусство, и этого невозможно не заметить.

Выставка «Графия» продлится до 2 марта. Можно по-разному относиться к современному искусству, но пропустить такое событие было бы обидно.

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 18.02.2021 08:00 10 970
Тэги: культура
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