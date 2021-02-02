$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения
COVID-19 Спортсекции Районы, кварталы

Светлана Никифорова: как актриса стала режиссером

Екатерина Шевелева , Фото Виктора Кропоткина и Андрея Горлачева
Опубликовано: 02.02.2021 18:55 0 600
Светлана Никифорова: как актриса стала режиссером

В Калуге прошел фестиваль самостоятельных актерских работ «Свой выбор». Зрители увидели пять спектаклей, постановленных артистами. 

Что же заставляет актера – востребованного, занятого во многих театральных проектах – заниматься еще и режиссурой? Что дает ему режиссерский опыт? Мы задали эти вопросы актрисе Калужского драматического театра Светлане Никифоровой. Ее спектакль «Пушкин. Выстрел. Метель», вошел в программу фестиваля.

- Светлана, как вы занялись постановкой спектаклей? С чего все началось?

- Это произошло случайно. Причина банальна - нужна была подработка. Я договорилась с собой: свадьбы не веду, ищу что-то поближе к профессии. И тут появился проект «Внеклассная классика». Почти одновременно с ним возникла потрясающая идея Светланы Маркеловой – «Театр КУ», история на столе. Жизнь так повернулась, что я начала потихонечку этим заниматься.

Еще раньше я делала капустники, преподавала студентам Щукинского курса, ставила с ними всякие отрывки. Как ребята шутят, тренировалась на кошечках (смеется). Я очень люблю разобрать роль, причем не только себе, но и партнеру – это тоже отчасти режиссерская задача.

- Трудно ли актрисе быть режиссером?

- Это приносит массу удовольствия, но иногда мучает так, что думаешь: зачем тебе это нужно? Поди, съешь мороженое, забудь обо всем!

Актриса – это профессия, которой я училась. Я всю жизнь ею занимаюсь, у меня уже есть какой-то багаж. Я знаю, что могу правильно выстроить роль, сыграть пусть не блестяще, но, скажем так, грамотно. Могу представить себе, что в итоге получится.

А режиссура – это новое для меня дело. И я, честно говоря, не вполне понимаю, как это происходит. Я этому не училась, у меня нет набора режиссерских инструментов – не штампов, а именно инструментов. Ведь в режиссуре есть какая-то азбука: понимание композиции, темпоритма, мизансцены и еще много всего. Конечно, я читаю, учусь, но в основном это происходит на ощупь, интуитивно. Может быть, на данном этапе это и неплохо. Это состояние студенчества: учишься, пробуешь, рискуешь, надеешься, отчаиваешься - и снова надеешься. Это как любовь.

- Это действительно риск, и ни один режиссер, наверное, не знает заранее, «взлетит» его проект или нет.

- Каждый раз я делаю спектакль и думаю: кому это вообще может быть интересно? Теперь-то я понимаю, почему режиссеры бывают такими нервными, и сочувствую им. Труд режиссера требует сильной личности и поистине генеральского характера, чтобы все организовать, все держать в руке. Нужно очень много человеческой радиации, чтобы всех «ионизировать», заряжать. Не говоря о том, что мозг включен постоянно и надо уметь быстро перестраиваться. Я снимаю шляпу перед теми, кто этой профессией занимается профессионально, всю жизнь.

- Что вам, как актрисе, дает режиссерский опыт?

- Актер – профессия эгоцентричная, хотя мы и стремимся к актерскому ансамблю – без этого невозможно. Но ты занят своей ролью и весь поглощен ей. Занятие режиссурой расширяет взгляд: начинаешь мыслить категориями сцены, спектакля. Это иногда здорово выручает, помогает решить вопрос с логикой персонажа, с выразительными средствами. Конечно, при помощи режиссера. Не надо перехватывать у него инициативу.

- А есть соблазн «порулить»?

– Такой соблазн, конечно, бывает, но я себя останавливаю. Меня выручает то, что я служу в театре всю свою жизнь, с детства. Окончив школу, я сразу пришла сюда работать костюмершей, потом стала актрисой. Я хорошо понимаю устройство театра: что важно, а что нет. Важен ансамбль, важно вот это целое, и нужно работать на него, подчинять ему свои интересы - только тогда получится хороший спектакль.

- Но ведь это вы проживаете жизнь своего персонажа, неужели не возникает ощущение «я знаю, как лучше»?

– Это ложное ощущение. Если стоит выбор между «я знаю, как лучше», а режиссер с твоим мнением не согласен, нужно пойти за режиссером, найти какой-то внутренний компромисс. В приоритете режиссерский взгляд, его решение. Он - тот человек, который смотрит этот сон, и поэтому важнее всего его взгляд, его краски и ассоциации. Актеру нужно научиться смотреть тот же сон.

Екатерина Шевелева , Фото Виктора Кропоткина и Андрея Горлачева
Опубликовано: 02.02.2021 18:55 0 600
Тэги: театр светлана никифорова
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала распродажа «Киберпонедельник-2021»
МегаФон сформировал рейтинг умных новогодних подарков
ВТБ в Калужской области выдал более 900 млн рублей по ипотеке с господдержкой
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
Всего проголосовало: 1628
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Оборудование для начальной школы — все для НУШ: кабинеты и комплекты для школьника
ОСП плиты в Киеве по доступным ценам. Доставка по Киеву и Киевской области
Лодки ПВХ в Москве. Широкий ассортимент и выгодные цены в Nordkit.ru

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru