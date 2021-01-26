Премьера калужской драмы: восемь любящих женщин на одного мужика

В эту пятницу, 22 января, в Калужском областном драмтеатре состоялась премьера спектакля «Восемь любящих женщин» по пьесе французского драматурга Робера Тома. Режиссер - Дмитрий Бурханкин.

Как огорчить любителя детективов? Написать на первой странице имя убийцы. Поэтому администрация театра призывает зрителей не раскрывать тайну финала спектакля. Впрочем, сюжет пьесы, написанной в 1958 году, хорошо известен. Она шла или идет на сценах многих театров, а в 2001 году на экраны вышел фильм Франсуа Озона «Восемь женщин», в котором снялись Катрин Денев, Фанни Ардан, Эммануэль Беар и другие звезды.

Спектакль Дмитрия Бурханкина стоит смотреть не ради вполне ожидаемого финала. Первое, что вы увидите на сцене, когда поднимется занавес, стильные декорации художника Бориса Шлямина. Каменные серые стены и витражи, стеклянные двери в сад, уютные диваны, лестница, ведущая к массивной двери в спальню хозяина. Это создает атмосферу богатого загородного дома, но не «пестрит», не раздражает лишними деталями.

Когда за стеклянными дверями идет снег, а сквозь круглое витражное окно на пол падает свет – это завораживает.

Все тайное рано или поздно становится явным.

Динамичное действие не дает ни на минуту отвлечься или заскучать. Восемь женских ролей и все – главные. В самом начале героини обнаруживают, что хозяин дома убит, а они заперты в поместье, телефонный провод обрезан, машина сломана. Женщины понимают, что убийца в доме, и более того – это одна из них.

У каждой для убийства был и мотив, и возможность. Каждая выступает то в роли сыщика, то в роли предполагаемого убийцы, то нападает, то оправдывается. Искренность – это не про них, но им придется рассказать о себе немало того, что хотелось бы скрыть.

Если вы работали в чисто женском коллективе, наблюдали его со стороны или (не приведи бог!) руководили им, то прекрасно знаете, как это бывает. Все такие милые и дружелюбные, все очаровательно улыбаются, но в любой момент готовы показать и коготки, и зубки – особенно, если что-то ставит под угрозу их интересы. Тут уж каждая, извините, за себя.

Альянсы и «дружбы» - только против кого-то. У каждой свои маленькие тайны и тайные слабости. У каждой припрятан скелет в шкафу. И при этом – море обаяния и шарма. Таковы героини спектакля «Восемь женщин» в исполнении актрис калужского драмтеатра. И о каждой хочется сказать хотя бы несколько слов.

Роскошная Габи (Ольга Петрова) – хозяйка дома и мать двух взрослых дочерей. Вот только под кроватью у нее лежат собранные чемоданы. Интересно, зачем?

Бабуля в исполнении Тамары Глеклер невероятно элегантна и очень непроста. С ней связано множество комичных эпизодов. Бабуля интригует, не вставая с инвалидного кресла, которое – вот сюрприз – вовсе ей не нужно. Но этот предмет еще сыграет в спектакле свою роль.

Людмила Парфирова в роли мадам Шанель и Елена Короткова в роли Катрин.

Почтенная экономка мадам Шанель (заслуженная артистка России Людмила Парфирова) – казалось бы, сама благонадежность и преданность, но у нее тоже есть свои секреты и мотив для убийства хозяина.

Старшая дочь Сюзон (Ирина Якубенко) приехала из Лондона в родной дом на каникулы. Взрослая девушка не расстается с плюшевым мишкой – то баюкает, то ласкает, то нежно грозит ему пальчиком. Уж не готовится ли она в скором времени сменить роль студентки на какую-то другую?

Ее младшая сестра – бойкая Катрин (Елена Кроткова). У нее другие «игрушки»: шляпа сыщика и курительная трубка. Харизматичная Короткова играет «трудного подростка», мечтающего, чтобы с его мнением наконец-то начали считаться. И добивается своего.

Эмилия Ленковская в роли Августины и Анна Сорокина в роли Луизы.

Августина (Эмилия Ленковская) – вечно недовольная старая дева. «Почки, сердце, ревматизм», как насмешливо называет ее племянница Сюзон. Но актриса не превращает свою героиню в карикатуру: ее Августина держится с «комичным достоинством» и вызывает не только смех, но и сочувствие.

А какие наряды создала художник по костюмам Оксана Богданович! Диоровские силуэты, платья со шлейфами и блестящие комбинезоны, роскошные шубки, шляпки, брошки - как же все это радует женский глаз и женское сердце. Но красота тут не только ради красоты. Каждый костюм подчеркивает характер своей героини и помогает актрисе играть роль.

Сестра убитого хозяина Пьеретт (Светлана Никифорова) выходит на сцену в серебристом комбинезоне и короткой шубке из красных «перьев». Шубка вызывает в памяти меховое болеро Кабирии из знаменитого фильма Феллини, и не зря. Пьеретт – женщина далеко не строгих правил, и в респектабельном доме брата ей не рады.

Светлана Никифорова в роли Пьеретт, Ирина Якубенко - Сюзон, Ольга Петрова - Габи.

Светлана Никифорова показывает смущение своей героини: переминается с ноги на ногу, сплевывает в сторону. Но Пьеретт быстро освоится и окунется в тайны и интриги этого дома. А как сыграла актриса сцену «отравления»!

Горничная Луиза (Анна Сорокина) появляется в белом фартуке, напоминающем форму сестры милосердия. Когда она решается раскрыть свою тайну, то сбрасывает его, как личину, и остается в роскошном черном платье с открытой спиной.

Так что же все-таки произошло в финале?

А вот что: дверь спальни хозяина дома открылась, и на сцену вышел режиссер Дмитрий Бурханкин - с очаровательной улыбкой, в красных носках и красной же «бабочке».

Он несколько месяцев ставил спектакль для женщин, но, в отличие от невидимого героя, не только выжил, но и получил заслуженные аплодисменты публики.

Зрители увидели премьеру, и есть основания полагать, что от спектакля к спектаклю потенциал актрис будет раскрываться все больше.

А если вы думаете, что мы раскрыли финал спектакля, то ошибаетесь. Почему? Сходите, посмотрите и поймете.