Тестируем оплату проезда в маршрутках безналом: «Садись! Так довезу!»

Мы разбирались, можно ли оплатить проезд общественном транспорте Калуги банковской картой и что делать, если водитель или кондуктор вам в этом отказывают.

Утро. К остановке подъезжает маршрутка. На входе в нее народ привычно протягивает водителю 22 рубля за проезд. И тут я:

- Можно терминал? Хочу оплатить проезд банковской картой.

Водитель на мгновение замирает:

- А что, налички нет совсем?

Услышав отрицательный ответ, наклоняется, откуда-то снизу достает терминал и нехотя протягивает его мне. Дремлющие до этой минуты пассажиры тут же просыпаются, смотрят заинтересованно, в глазах читается вопрос: «А что, так можно было?»

Можно, но нельзя

О том, что теперь проезд в коммерческих маршрутках можно оплатить не только наличными, но и банковской картой, я сама узнала недавно от своей приятельницы. Оказалось, что новшество действует с 1 октября этого года. Использовать терминалы при перевозке пассажиров предпринимателей обязывает федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

Обязывать-то обязывает, но по факту водители принимают оплату безналом неохотно. Многие и вовсе отказывают в этом.

- По пути на левый берег водитель 26-й маршрутки вежливо попросил меня не оплачивать картой, а перевести деньги на номер телефона. Я отказалась и настояла на оплате через терминал, – пишет в социальных сетях калужанка Лариса Егерева. – По пути назад водители трех (!) маршруток вообще отказали мне в оплате картой, мотивируя это тем, что они не принимают безналичную оплату.

В похожей ситуации оказался и читатель портала kp40.ru Dragonborn.

- Прошёл тут слух, что теперь во всех маршрутках нашего города можно оплачивать картой. Сильно не верилось – и правильно, - пишет калужанин в рубрике «Глас народа». – Я бы и рад не платить налом (вожу его, кстати, исключительно на проезд в транспорте), но, похоже, водители сильно против. Еду в «Пазике», ради интереса прошу оплату безналом. Водитель на меня очень недобро посмотрел и выдал, что у него глючит касса и что лучше наличными. Долго мусолил меня, пока толпа не начала возмущаться. В «Газельках» просто отвечают: «Нету». Ну, дай, думаю, для чистоты эксперимента ещё попробую. Ответ в первый раз: «Нет интернета – касса не работает». Во второй раз – и он звучит чаще всех остальных: «Можете перевести мне по номеру телефона». Как-то так.

Оплату картой принимают во многих маршрутках, но многие пассажиры об этом не знают.

«А что, наличных совсем нет?»

С аналогичными жалобами к нам в редакцию на прошлой неделе обратилось еще человек пять. По словам калужан, у них отказались принять оплату картой на маршрутах №№ 1, 8, 10, 75 и 80.

Мы решили покататься на коммерческих маршрутках и лично выяснить, как там обстоят дела с безналичной оплатой за проезд.

Путешествие началось с поездки в маршрутке № 75. Контрольно-кассовый аппарат лежал у водителя на видном месте, никаких проблем с оплатой картой у меня не возникло. Зато они появились в 77-й маршрутке, на которой я возвращалась в центр. Водитель «Пазика», пожилой мужчина, услышав, что я хочу оплатить проезд картой, строго отчитал меня:

- А что, на входе нельзя было посмотреть, есть терминал или нет? Где я вам его возьму?

На мою реплику о том, что он обязан предоставить мне возможность оплаты безналом, раздраженно ответил: «Кто вам такое сказал?» Впрочем, из автобуса выпустил без разговоров, оплатить проезд наличными не требовал.

После этого я пересела в маршрутку № 80. Терминал у водителя был. Правда, он лежал, прикрытый полотенцем – видимо, чтобы не бросаться в глаза и не вызывать у пассажиров лишних вопросов. Оплату картой у меня приняли без лишних вопросов. Но чувствовалось, что водитель явно недоволен.

В автобусе № 8 контрольно-кассовый аппарат в наличии тоже был. Лежал у водителя под сумкой. Тот, увидев в моих руках банковскую карту, спросил:

- А что, наличных совсем нет?

Потом пожаловался:

- Терминалы-то нам выдали, но они не подключаются.

После чего сделал несколько попыток включить аппаратик – естественно, безуспешно.

Маршрут № 10 – удача! Терминал на видном месте, включен и работает. Оплата проезда занимает три-пять секунд.

Поездка в 44-й маршрутке оказалась более занимательной. Кассового аппарата у водителя не оказалось. Оплатить проезд он предложил онлайн-переводом денег на банковскую карту.

Маршрутка № 12. Терминала для безналичной оплаты проезда снова нет. На вопрос, почему, тот отвечает коротко:

- Садись. Так довезу!

Маршрут № 1: терминал на месте, оплачиваю проезд картой без проблем.

Маршрут № 76: кассовый аппарат тоже есть, проезд картой оплатила, но чувствовалось, что водитель был раздражен и моей просьбой дать возможность оплатить поездку картой, и – особенно – просьбой выдать билет.

Некоторые водители принимают онлайн-оплату на банковскую карту. Это нарушение закона.

«Имейте при себе наличные»

Вообще отказ пассажиру в безналичной оплате, а также невыдача билета за проезд – это нарушение. Согласно федеральному закону № 54, оно предусматривает административную ответственность – штраф в размере до 30 тысяч рублей. Это если нарушение допущено впервые. Повторное невыполнение требований законодательства для должностных лиц чревато дисквалификацией на срок от года до двух лет, для ИП и юридических лиц – приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Однако по факту эти меры в отношении нарушителей сейчас не действуют.

- Из-за сложившейся ситуации с пандемией привлечение к ответственности за неприменение контрольно-кассовых аппаратов отложено до 31 декабря 2021 года, – сообщили нам в городской управе Калуги.

На вопрос, как действовать в ситуации, когда водитель отказывает пассажиру в оплате проезда картой, чиновники ответили коротко: «Иметь наличные».

В общем, замкнутый круг: закон есть, но он работает не совсем, и никакой ответственности за это на данный момент нет.

Временные трудности

Руководители компаний-перевозчиков считают, что это временные сложности, и постепенно они сойдут на нет.

- Нужно время, чтобы наладить систему, чтобы люди привыкли. Это как с магазинами. Когда-то нам тоже было непривычно оплачивать покупки картами, а теперь это делают, наверное, все покупатели, – комментирует руководитель одной из компаний по перевозке пассажиров Елена ТЮЛЮШ. – Мы раздали терминалы всем нашим водителям. Насколько я знаю, кассовые аппараты закупили все перевозчики, все стараются исполнять законодательство. Раза два нам поступали жалобы. Я с водителями переговорила – проблема решилась. Мы контролируем их. Сейчас основная сложность с пожилыми водителями: они тяжело привыкают ко всему новому.

- Мы каждый день перед выездом проводим своим водителям инструктажи, чтобы они применяли кассовые аппараты, но какие-то перегибы иногда еще могут быть, – говорит руководитель другой компании-перевозчика Александр ШЕМОНАЕВ.

Жалуйтесь, но аргументированно

На вопрос, что делать, если водитель отказывается принимать оплату картой, мои собеседники отвечают: жалуйтесь.

- Но жалобы не должны быть голословными, - добавляет Александр Шемонаев. – Необходимо записать номер машины, в которой не приняли безналичный расчет. Звоните – мы разберемся. Водитель обязан предоставить терминал для оплаты картой и выдать чек. Если он говорит, что кассовый аппарат разряжен или не подключается, это его проблемы. У него есть терминал – он должен принять безналичную оплату.

P.S.

В редакцию после выполнения задания я добиралась на троллейбусе. «Уж здесь-то я оплачу картой без проблем, ведь кондукторы работают с терминалами давно», – подумала я. Но, увы, ошиблась. На мою карту кассовый аппарат не отреагировал ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. Кондуктор, пожилая женщина, отчитала меня:

- Почему у вас с собой нет наличных денег? Должны быть! В следующий раз обязательно берите с собой!

Когда я выходила, выкрикнула мне в спину:

- Это вы специально ездите с такой картой, которую не может прочитать терминал, чтобы не оплачивать проезд!

В общем, систему оплаты безналом в общественном транспорте еще отлаживать и отлаживать. Как и культуру общения работников этой сферы с пассажирами.

Уважаемые читатели!

А вы как оплачиваете проезд – наличными или картой? Почему? Пишите в комментариях!