Калужские охотники спасают зверье от бешенства мармеладками

Из-за африканской чумы свиней численность кабана приходится снижать.

Как борются с браконьерством, какие «подводные камни» есть в новых правилах охоты и зачем егеря разбрасывают в лесу «мармеладки», рассказал начальник отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства министерства экологии и природных ресурсов Калужской области Василий ПАНКРУШОВ.

Билетов – больше, охотников - меньше

- Василий Григорьевич, есть ли в Калужской области профессиональные охотники?

- Профессиональная промысловая охота развита в Сибири и на Дальнем Востоке – там за счет этого занятия охотники живут. В центральной части Европейской России, в том числе в Калужской области, есть только любительская спортивная охота. При этом знания и навыки обращения с оружием, капканами, охотничьими собаками у многих наших охотников на профессиональном уровне.

- А сколько в нашем регионе охотников-любителей?

- В Калужской области выдано более 36 тысяч охотничьих билетов. Во времена СССР их было не более 17-18 тысяч. Но, по моим оценкам, людей, которые имеют оружие и иногда выходят на охоту – не более 10 тысяч. Активных охотников еще меньше – всего 3-5 тысяч. Это те, кто приобретает разрешения на добычу, постоянно охотится, участвует в деятельности охотничьих хозяйств.

Василий Панкрушов.

- Сложно ли получить охотничий билет? Нужна ли для этого какая-то специальная подготовка, экзамены?

- Раньше для получения охотничьего билета нужно было сдавать охотминимум. Сейчас порядок получения охотничьего билета упрощен до предела. Вы приносите к нам в управление два фото, копию паспорта и заявление, и через 5 дней получаете охотбилет. Единственное, что есть сейчас – курсы по технике безопасности при обращении с оружием. Эти курсы проходят те, кто покупает оружие.

- Сколько стоит разрешение на охоту?

- В угодьях общего пользования разрешение на добычу массовых видов (зайцы, лисы, утки и другие) стоит всего 650 рублей на сезон. Заплатив эту сумму, охотник может добыть любое их количество. На крупных животных, численность которых меньше – глухарь, тетерев, бобр, все копытные - необходимо получать разрешение на добычу каждой особи. В закрепленных охотничьих угодьях разрешение стоит дороже: от 1000 рублей на пернатую дичь и пушные виды до 100 тысяч на трофейных лосей, оленей.

Уже третий год на территории Калужской области несчастных случаев на охоте не зафиксировано.

Сезон охоты

- Когда охота разрешена, и когда – запрещена?

- В правилах охоты есть порядок определения сроков охоты по группам птиц и зверей, этому посвящено несколько страниц.

Весенняя охота продолжается всего 10 дней. В это время можно охотиться на пернатую дичь – вальдшнепа, самцов уток, гусей, тетеревов и глухарей. Точные даты весенней охоты определяют в каждом регионе индивидуально, ориентируясь, в частности, на погодные условия. У нас это, как правило, начало апреля.

- Регулярно поднимают вопрос о запрете весенней охоты. Что вы об этом думаете?

- В некоторых регионах, например, в Астраханской области, весенняя охота закрыта. Мое мнение – эта охота не нацелена на большое количество добычи, она больше для души, для настроения. Пусть она будет.

- Летом запрещена охота на все виды дичи?

- Да, поскольку у животных сезон размножения, они выращивают потомство. Единственное исключение – кабан, на которого можно охотиться с 1 июня. Это так называемая «охота на потравах». Она сложилась исторически, потому что кабаны приходили на поля, поедали и вытаптывали кукурузу, овес и другие культуры. Разрешена она и сейчас.

Осенью начинается охота на местную пернатую дичь и на птиц, отлетающих на юг. Продолжается она до 31 декабря, а на водоплавающую дичь – до 15 ноября. Охота на лису и зайца начинается в сентябре, на бобра, ондатру и некоторые другие виды – с октября, и продолжается до 28 февраля.

Для охоты на крупных животных необходимо получать разрешение на добычу каждой особи.

- Какие охотничьи виды наиболее популярны в Калужской области?

- Перечень животных, отнесенных к охотничьим видам, определен федеральным законом № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Этот список сложился исторически, и включает три категории животных: пушные, копытные и птицы. В Калужской области обитает около 80% охотничьих животных, которые есть на территории России.

Охотятся чаще всего на лису, зайца, белку, куницу, бобра. Когда-то, еще в СССР, можно было неплохо подзаработать охотой на кротов. Шкурка стоила 20-30 копеек, и, если добыть несколько десятков животных, получалась неплохая сумма. Сейчас такого нет, пушнина никому не нужна.

Из птиц у охотников популярны гуси, утка, вальдшнеп. До недавнего времени популярным охотничьим объектом был кабан.

Кабаны на карантине

- За 9 лет численность кабана в области сократилась почти в 5 раз, но на него продолжают охотиться?

- На кабана ведется спортивная любительская охота. Кроме того, мы планомерно снижаем численность этих животных, чтобы избежать распространения африканской чумы свиней (АЧС). Это опасное заболевание пришло к нам из Грузии. В некоторых регионах, например, в Липецкой и Белгородской области, из-за АЧС приходилось сжигать свинарники и уничтожать до 100 тысяч голов свиней. Болеют АЧС и дикие животные. Человеку АЧС не передается, но вирус очень изменчив, и ветеринары не гарантируют, что когда-нибудь он не начнет заражать людей. От АЧС нет ни вакцин, ни лекарств, помогают только карантинные мероприятия и снижение численности животных.

В соответствии с постановлением Правительства РФ, мы должны снизить численность кабана до 0,25 голов на 1000 Га. Это означает, что в одном охотхозяйстве в среднем может обитать всего 5-10 животных. Для сравнения, в 2010-2011 году в охотхозяйстве «Озерное» (Медынский район) после окончания охоты оставалось 2000 голов на территории около 80 Га. В это время численность кабанов в области была максимальной.

- Как вы боретесь с бешенством и другими заболеваниями диких животных?

- Для кабанов есть вакцина от классической чумы свиней. Ее рассыпают в местах кормежки, животные ее поедают и таким образом прививаются.

В некоторых охотничьих хозяйствах для кабанов и оленей разбрасывают еще и препараты от гельминтов. Для лисиц, волков и прочих плотоядных есть вакцина от бешенства в виде брикетов, напоминающих мармелад.

На нашем профессиональном жаргоне выражение «разбрасывать мармеладки» означает раскладывать эту вакцину в местах обитания хищников, около нор и убежищ. Этим занимаются работники охотхозяйств и охотинспекторы, часто помогают охотники-любители. Основную работу по оздоровлению, подкормке, охране животных осуществляют именно охотники и штатные сотрудники охотхозяйств.

Из птиц у охотников особенно популярны утки, гуси, вальдшнепы.

Охотник vs браконьер

- Василий Григорьевич, чем отличается охотник от браконьера? Что заставляет людей заниматься браконьерством?

- Настоящий охотник всегда «играет по правилам» - покупает разрешение на охоту, использует разрешённые орудия охоты. Он заинтересован в сохранении охотничьих видов и среды их обитания, в том, чтобы популяции этих животных увеличивались.

Браконьеров я бы разделил на несколько категорий. Есть люди, у которых нет денег на покупку разрешения, хотя это далеко не всегда какие-то запредельные суммы. Другие просто плюют на «формальности» и готовы рисковать. И еще есть категория любителей охоты, у которых мощные внедорожники, карабины с прицелами ночного видения, тепловизоры и другое дорогостоящее оборудование. Казалось бы, покупка разрешения на любое количество дичи их совершенно не утянет, но они не считают нужным соблюдать правила.

- Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства об охоте?

- Есть два вида ответственности: административная за нарушение правил охоты и уголовная за причинение ущерба в крупном или особо крупном размере - от 40 тысяч и от 100 тысяч рублей соответственно. За охоту с использованием автомототранспортных средств тоже предусмотрена уголовная ответственность.

К примеру, за охоту на кабана без разрешения гражданину грозит штраф от 500 до 4000 рублей. Но за добычу двух кабанов наступает уже уголовная ответственность и нарушителя могут приговорить к штрафу до 500 тысяч рублей или лишению свободы на срок до двух лет. Обычно это условные сроки.

Если с луком буду я…

- Какое оружие разрешено правилами охоты?

- Разрешено огнестрельное оружие – гладкоствольное и нарезное, оптические прицелы, луки. Использование тепловизоров и приборов ночного видения разрешено только при охоте на копытных, на волка, лисицу, енотовидную собаку, барсука, бобров, с соблюдением требований, установленных Правилами охоты. Можно использовать это оборудование и для добора подранков – тут все способы хороши. Однако, губернаторам предоставлено право вводить ограничения по использованию этих приборов. И мы воспользуемся этим правом при подготовке параметров охоты в Калужской области.

По новым правилам с 1 января следующего года коллективная охота с луками в угодьях общего пользования будет запрещена.

- Как вы относитесь к охоте с луком?

– Однажды я принимал в ней участие. Сам не стрелял, наблюдал, как охотятся товарищи. Это интересная охота, но сложная. Из гладкоствольного ружья средняя дальность стрельбы – 30-60 м, из нарезного оружия – до 300-500 м, а из лука – всего лишь 15-30 м. Стрела, к тому же, летит по крутой траектории. Охотник должен уметь близко подобраться к животному. Чтобы подстрелить дичь, у него только одна попытка.

Ряд нюансов касается безопасности охоты с луком. Весной, во время охоты на вальдшнепа охотник стреляет в птицу, которая летит у него над головой. Дробь после выстрела осыпается вниз, травмы при этом маловероятны. А вот при стрельбе из лука в этой ситуации есть риск быть раненым собственной стрелой.

Звук выстрела слышен издалека, а охота из лука бесшумна. Это опасно для людей, которые могут случайно оказаться поблизости. Кроме того, инспектор или специалист охотхозяйства не знает, есть ли в лесу охотник, есть ли у него разрешение на охоту, добыл ли он кого-то.

В Калужской области выдано более 36 тысяч охотничьих билетов, но тех, кто охотится хотя бы иногда – не более 10 тысяч.

Охота по новым правилам

- Охота – это опасное занятие?

- К счастью, уже третий год на территории Калужской области несчастных случаев на охоте не зафиксировано. Раньше бывало по 2-3 инцидента в год. Чаще всего несчастные случаи происходят из-за нарушения правил техники безопасности на охоте. Например, охотник шел по лесу, увидел, что зашевелились кусты, и испугался – вдруг медведь. Выстрелил из ружья. А там грибник собирал грибы. При этом один из пунктов правил охоты запрещает стрелять по неясно видимой цели и на шум и шорох. Очень важно знать и соблюдать эти правила.

- В конце августа были опубликованы новые правила охоты, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. Какие самые важные изменения вы хотели бы отметить?

- Там много новых важных пунктов. Например, в действующих правилах говорится: «Правила охоты должны соблюдать охотники». Охотник – это человек, у которого есть охотничий билет. Если у тебя его нет, значит, ты не охотник и эти правила соблюдать не должен. В новых правилах формулировка изменилась, теперь правила охоты должны соблюдать все граждане, независимо от наличия охотничьего билета и вида оружия.

Новые правила регламентируют охотничью одежду. Охотники на коллективной охоте должны быть в жилетах или другой одежде желтого, оранжевого или красного цвета, которая соответствует ГОСТУ. Это важно и нужно, но, я думаю, правильнее было бы указать конкретные требования к одежде – где и какого размера должны быть вставки яркого цвета, чтобы человека было видно.

К сожалению, ни в новом законе, ни в других нормативных актах нет четкого определения многих важных понятий, например, «стрелковая позиция» или «подсадная утка».

Запрещается использовать на охоте неисправное оружие – это понятно. Но кто и как будет определять степень неисправности? Считается ли неисправностью трещина на прикладе? Это лазейка для недобросовестных охотинспекторов.

Мы соберем замечания от охотников и охотхозяйств, а затем направим письмо в Минприроды России с предложениями и замечаниями к новой редакции правил охоты.