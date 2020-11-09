Слово охотнице: какая еда водится в калужских лесах

Елена Пешева и фазаны.

Уже в следующее воскресенье, 15 ноября, в Калужской области завершится осенний сезон охоты. Наша сегодняшняя статья про калужанку Елену ПЕШЕВУ. Она опытная охотница и знает, как выбрать ружье и чем отличается мясо дикого и домашнего гуся. Чем же привлекает ее это, на первый взгляд, не женское занятие?

Наедине с природой

Детство Елены прошло на берегах Байкала, в городе Улан-Удэ. Жить рядом с тайгой и не быть охотником невозможно, считает она. На охоту ходил отец, приносил добычу. Вся большая семья ее готовила и с удовольствием поедала. От вида добытого зайца никто из пяти сестер в обморок не падал.

Елена и ее муж Сергей серьезно занялись охотой в 2013 году. Они приобрели оружие и снаряжение и начали осваивать лесные просторы Калужской области.

- Наши любимые места – охотничьи угодья общего пользования под Перемышлем, - рассказывает Елена. - Именно там ходил с ружьем писатель Михаил Пришвин. По этим тропинкам можно бродить бесконечно – просто смотреть вокруг, слушать голоса леса. В этом есть что-то от медитации. За четыре часа такой прогулки можно ни разу не зарядить ружье – просто не возникнет такое желание.

И это здорово. Охота для меня – это и общение с природой, и испытание удачи, и адреналин. Это прекрасная физическая нагрузка на свежем воздухе. Лес возвращает человеку выносливость, ловкость и координацию движений, потому что охотник должен ступать тихо, уметь боковым зрением увидеть ветку или кочку, чтобы не споткнуться и не упасть, замечатьи понимать следы животных и птиц, прислушиваться к звуку леса, видетьи запоминать ориентиры.

Граф кого-то учуял.

Дама на охоте

Чаще всего Елена с мужем ходят в лес вдвоем. Участвуют они и в коллективной охоте. Чтобы охотничий коллектив действовал как единое целое, опытные охотники не стесняются учить новичков, подсказывать, указывать на ошибки. На присутствие в их компании женщины охотники-мужчины реагируют по-разному.

- Бывает недоумение, которое, как правило, проходит после первой совместной разделки дичи, - говорит Елена. - Бывает излишняя опека, желание защищать и покровительствовать. Сталкивалась я и со снисходительным отношением: «Ну ладно уж, посиди тут на пенечке, пока мы сходим чего-нибудь принесем. Как это – с нами пойдешь? И ныть не будешь?»

Но есть и охотничьи коллективы, где меня принимают на равных. Более того, товарищи знают, как меня правильно «использовать» в том или ином виде охоты. Мое искусство стрельбы далеко от совершенства, но в загонной охоте от меня максимум пользы, коллеги довольны.

Я могу долго находиться «в режиме ожидания», хорошо прислушиваюсь, правильно реагирую на сообщения по рации. В охоте на птицу, даже если нет собаки, я очень редко не нахожу подранка, своего или чужого. Думаю, играет роль женская интуиция. Для меня не проблема зачехлить ружье и пойти искать подбитую птицу. Мужчины более азартны – ведь сейчас снова полетят утки, надо еще по ним выстрелить.

Гуменник.

К оружию!

Насколько дорогое это хобби – охота? Комплект зимней охотничьей одежды – от 7000 рублей. Получив в подарок на день рождения комбинезон и куртку - легкие, удобные, с хорошей терморегуляцией – Елена была счастлива. Сложнее с обувью. Берцы удобны и доступны по цене, но они промокают, по болоту в них не пройдешь. Непромокаемая охотничья обувь гораздо дороже.

Подержанное ружье можно найти в оружейных магазинах Калуги примерно за 5000 рублей.

- Охотник и ружье должны действовать, как единое целое, - говорит Елена. – У моего ружья короткий приклад, который соответствует моим пропорциям и длине рук. Мое ружье не должно быть тяжелым, иначе я не смогу долго его нести, поэтому на моих ружьях деревянные приклады заменены на легкие пластиковые. И еще у моего оружия обязательно должен быть надежный предохранитель, чтобы при случайном нажатии на курок ружье не выстрелило.

- Для тренировок в стрельбе мы ездим в охотничьи клубы. Там есть специальные установки, из которых вылетают тарелки, имитирующие движение разных животных – зайца, тетерева, взлетающей птицы, высоко летящей птицы, птицы, вылетающей из-за тебя. Тренеры, которые профессионально занимаются спортивной стрельбой, могут научить всему – начиная с того, как держать оружие. Они видят дефекты и достоинства вашего ружья, и дают грамотные рекомендации, как их учитывать при обращении с ним.

- Кто-то из охотников заряжает в магазин ружья микс из патронов, но я не вижу в этом смысла. Если иду на вальдшнепа, заряжаю патроны с мелкой дробью, если на утку – дробь в патроне будет крупнее. Если же идешь на вальдшнепа, а попалась утка, лучше не стрелять - большой риск оставить подранка. Бывают и обратные случаи. Знакомый охотник однажды забыл, что ружье заряжено дробью на зайца, и выстрелил в вальдшнепа. То, что осталось от несчастной птицы, не сгодилось даже на корм собаке.

Добыча и непослушная Гретта.

«Дикая» кулинария

- Чтобы охота экономически себя оправдала, надо ехать в другие регионы, - делится опытом Елена. - Например, осенью в Псковской области летят стаи гусей по 100-200 птиц. В наших краях увидеть косяк из 10 птиц – уже удача, но ним и стрелять не хочется. А вот привезти из недельной поездки 5-7 гусей, 3-4 зайцев, двух бобров вполне выгодно.

В Калужской области охота для нас – это, прежде всего, спорт, отдых, азарт. Но и из наших лесов мы не возвращаемся без добычи. У нас, к примеру, очень хороший пролет вальдшнепа. Опытные охотники говорят, что вальдшнеп здесь летит круглый год, но мы охотимся только в разрешенный сезон, во время весеннего пролета. Осенью подбивать маленькую птичку, которая несколько месяцев назад вылупилась из яйца, на мой взгляд, неспортивно и «некулинарно».

В нашей семье дичь любят все. Я готовлю классический суп с лапшой, жаркое, чахохбили из дикой утки и многое другое. Мясо дикого зверя или птицы по вкусу сильно отличается от домашнего, и имеет оттенок того, чем питалось животное, где оно жило, было самцом или самкой.

Например, мясо дикого гуся жестче, чем домашнего, но в готовом виде оно очень нежное, совсем не жирное и имеет легкий ягодный привкус. У мяса тетерева или глухаря ореховый привкус. Фазан – родственник курицы, его очень вкусно запекать «с корочкой», мясо диетическое, нежирное.

Тот самый очень удобный костюм.

Собака и выручит, и накормит

Один из самых неприятных моментов для любого охотника – это оставить подранка, то есть раненое животное, которое спряталось или убегает. Подранка обязательно надо «добрать».

- Очень хороша в этом плане охота с собаками, - говорит Елена Пешева. - Собака берет кровавый след, и в 80% случаев дичь попадает к охотнику. У нас сейчас собак нет, но в коллективе, с которым мы охотимся, они есть, и у меня с ними очень хорошее взаимопонимание и взаимодействие.

При охоте на водную дичь очень хороши спаниели. У русского охотничьего спаниеля на генетическом уровне, наверное, заложен инстинкт «накормить хозяина». Собака кидается в воду, в камыши независимо от того, попали вы в птицу или нет. Выстрел был, команда была – значит, сейчас что-нибудь найдем! Собака может поймать утку, которая просто пряталась в камышах, и принести хозяину. Очень хорошо спаниели умеют находить и удерживать подранков.

Ретриверы - собаки-универсалы, которые прекрасно поднимают и выслеживают дичь, работают с подранками. У знакомого охотника был случай, когда он неожиданно столкнулся с кабаном. Охотник не был готов к этой встрече, и собака его выручила: бегала вокруг, лаяла и подняла такой шум, что зверь развернулся и ушел.

Незабываемые встречи

Крупные животные могут быть опасны для человека в период гона или когда защищают свое потомство. Опытные охотники и егеря предупреждают, на какие территории нежелательно заходить весной, когда у животных брачный период. В другое время они избегают человека, поэтому встреча с ними – редкое событие, которое, конечно, добавляет в кровь адреналина.

- Однажды лось подошел ко мне на расстояние примерно 20 метров, - рассказывает Елена Пешева. – Я не ожидала, что такое большое животное ходит совершенно бесшумно. Только когда он раздвигал плечами сухостой, и затрещали ветки, я увидела часть его морды, рог и глаз, который боковым зрением смотрел в мою сторону. Страха не было, было жгучее любопытство. Мы постояли так секунд 15, прислушиваясь друг к другу. Потом он развернулся и пошел дальше.

Охотнику иной раз выпадает удача увидеть такую красоту, что впору отложить ружье и взяться за кисти и краски.

- Зимой в Астраханской области мне посчастливилось увидеть прямо-таки пасторальную картину - стаю фазанов на старой, припорошенной снегом виноградной лозе. Красивые грациозные птицы лакомились оставшимися ягодами. В южных регионах России фазаны большими стаями живут на полях и бахчах, разгуливают по деревням, но охотиться на них разрешено только в охотхозяйствах.

В прошлом году фазан стал моим самым запоминающимся охотничьим трофеем. Птица красиво взлетела из зарослей. Как говорят охотники, я взяла ее очень аккуратно – дробь попала в голову и шею. Фазан красиво упал, его не пришлось ни разыскивать, ни добивать.

Тренировка.

Мясо не бросать!

По традиции, охотник, чей выстрел для крупной дичи оказался роковым, имеет право выбрать ту часть добычи, которую он хотел бы забрать. Остальное делится примерно поровну. Некоторым охотникам достаточно сфотографироваться на фоне добычи, мясо им не нужно. Да и не на каждой кухне, если честно, дичи будут рады.

- С моей точки зрения, бросить убитую дичь – это неуважение к добытому животному, - говорит Елена. - Недавно наши друзья были на охоте в Карелии, и столкнулись с тем, что в лесу валялись убитые тетерева, фазаны, крупная дичь. Это были, скажем так, последствия «неправильной фотоохоты» москвичей и петербуржцев: застрелил, сфотографировался с трофеем и бросил его. А ведь это нарушает экологическую систему леса, приводит к нездоровому росту числа падальщиков и другим негативным последствиям. Для егерей такая «охота» - настоящая головная боль. Поэтому охотник, на мой взгляд, обязан распорядиться своей добычей по-хозяйски.

Фазаны.

Охотничьи приметы, суеверия и курьезы

Многие охотники и в наши дни верят в приметы. Если что-то забыл дома, не возвращайся – испортишь охоту себе и товарищам. Услышать кукушку в начале охоты - дичи не видать. Кто-то, чтобы привлечь удачу, надевает какую-нибудь вещь наизнанку. Есть охотники, которые «угощают лешего»: приносят с собой в лес кусочек пирога, в одноразовый стаканчик наливают спиртное, ставят все это на пенек, насыпают тут же табак.

- На охоте бывают разные казусы, как смешные, так и не очень, - рассказывает Елена. - Самый добрый курьёз приключился с нами в завершающие дни ноябрьской охоты. Первые заморозки, тишина, лес готовится к зимнему сну. Мы ходили по лесу больше трех часов и ни разу не вскинули ружья – птицы взлетали далеко. Прогулка получилась замечательная, но вернулись мы к машине без добычи. Открыли багажник, сложили амуницию. Я захлопнула багажник – и тут из-под машины вылетел тетерев, который все это время сидел там и грелся. Поскольку ружья мы уже убрали, птица была в полной безопасности.

С одним начинающим охотником из нашей компании был невеселый случай. Как-то слышим в рации его восторженный крик: «Здесь чернобурка!» - и сразу выстрелы. Мы-то знаем, что никаких чернобурок здесь нет и быть не может. Бежим к нему и видим, что парень расстроен до слез. Его добычей стал прекрасный пушистый кот, который зачем-то забрался в заросли. Так что, отправляясь на охоту, полезно знать, кого ты можешь встретить в этом лесу, а кого нет.