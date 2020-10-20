Калужане вспоминают войну: как собирали тела убитых

Мы продолжаем рассказывать вам, дорогие читатели, о наших земляках, которые пережили войну. Их воспоминания очень ценны. В Якшуновской сельской библиотеке сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» Дзержинского района Калужской области с 2005 года работает поисковая группа «Память», которая собрала рассказы всех местных жителей, находившихся в войну в родных деревнях. Собранным материалом группа «Память» поделилась с нами.

Александре Федоровне Чунятовой, когда началась война было 14 лет.

Родилась она 28 февраля 1927 года в деревне Недетово Калужской области. В семье было две дочери, Саша – младшая. Жили с матерью без отца.

Собирали тела убитых

Семья была в родной деревне, кода осенью 1941-го сюда на мотоциклах приехали фашисты. Вначале они были «добрые», население особо не обижали, селились в дома, жили вместе с местными. Но кур, поросят резали без разрешения, готовили себе еду. Стояли в деревне не больше недели. В это же время в соседнем Крыцино были наши. Затем немцы ушли. Вернулись в январе - злые, раздраженные. Начались бои. Недетовскую церковь всю разбили, снаряд попал в купол. Когда фашистов прогнали, в округе лежало много погибших солдат. Местные жители собирали тела и хоронили в братской могиле. Много позже, в 1955, году братскую могилу перенесли в село Чкаловский.



Сейчас в Недетово местные жители-волонтеры восстанавливают разрушенный храм Николая Чудотворца, в его купол во время войны попал снаряд. Сейчас в храм можно прийти помолиться и поставить свечку.

Александра Федоровна Чунятова пережила и оккупацию, смерть сестры от тифа, а работала без выходных.

Работали за «палочки»

После войны от тифа умерла старшая сестра. Александра Федоровна с 17 лет пошла работать в колхоз дояркой. Ей сразу дали группу первотелок. Было очень трудно, работали, практически, весь световой день, не щадили здоровье и силы. Выходных в послевоенное время не было, все 365 дней были рабочими, причем за трудодни – «палочки», зарплату не давали. В колхозе ни у кого не было ни паспортов, ни трудовых книжек. Когда организовался совхоз «Чкаловский» в 1955 году, Александра Федоровна перешла туда - там за платили деньги. Вскоре ее перевели на работу в совхоз «Кожуховский». Однако через неделю у неё заболела рука. Председатель сказал - раз коров доить не можешь, увольняйся и освобождай квартиру. Поэтому в 1974 году Александра Федоровна переехала в пос. Якшуново. Работала в поселковой котельной. На пенсию пошла в 60 лет. Награждена медалью «Труженик тыла».

Жила Александра Федоровна с дочкой Татьяной и ее семьей, которые ухаживали за ней до самого конца. А недавно, в августе 2020 года Александра Федоровна ушли из жизни.



Антонина Козлова во время войны чистила аэродром, таскала мешки с зерном и заготавливала лес.

Припрятали хлеб

Антонина Никитична Козлова всю жизнь проработал на тяжелых работах.

Родилась она 1 сентября 1929 года в деревне Паньшино Мосальского района.

Отец ушел на фронт и не вернулся, был убит, похоронен в Литве. Мать работала в колхозе. В семье было трое детей, Антонина – самая младшая.

- Работали и стар, и мал, - вспоминает Антонина Никитична, - пахали, скородили поле на быках, чистили аэродром в деревне Селище, заготавливали зерно, возили его на Мятлевский ток. Мешки с зерном, особенно с пшеницей, были очень тяжелые, их приходилось по трапу наверх на спине тащить. Ещё нас гоняли на заготовку леса. Работы было много.

- Немцы пришли в родную деревню осенью, похватали гусей во дворе, быка увели, погрузили на машину, - продолжает Антонина Никитична. – Мать стала защищать быка, не давать немцу уводить его со двора, так тот выхватил автомат. Но обошлось. Отец был в Юхнове. От него пришел друг и велел матери приготовить посылочку: валенки, папиросы и продукты. Мать приготовила. Мы пошли копать картошку, тут прибегает соседка, кричит: «У вас немцы по хате ходят!» Мать кинулась домой, да поздно – немцы все забрали. Нечего отцу было послать. Потом мать напекла хлеба и припрятала его, а нам оставила только полбуханки. Мы с сестрами на печке сидим, заходит немец и хватает этот хлеб. Мать - на него: «Видишь сколько детей у меня, а хлеба только половина буханки!» Немец пожалел нас и показал на пальцах, что у него тоже дети есть.

Знакомство с мужем и переезд

После войны Антонина Никитична устроилась работать в Мосальске на сух-завод, на переработку картофеля. Позже перешла на кирпичный завод. В 1958 году познакомилась со своим мужем Василием Ильичем Данилочкиным. А потом двоюродный брат позвал ее с мужем в поселок Якшуново. Это было в 1974 году. Вначале она работала в Калуге в СМУ-4 разнорабочей: копали котлованы, заливали фундаменты. А муж трудился в бригаде каменщиков. Через некоторое время Антонина Никитична перешла в бригаду к мужу, работала у него в подсобных. Но потом заболела и долго лежала в больнице. Когда выписали, устроилась на строительство асфальтных дорог. С этой работы и ушла на пенсию.

Антонина Никитична награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейной медалью «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», имеет Благодарность главы Дзержинского района. Ушла из жизни Антонина Никитична в возрасте 81 года.