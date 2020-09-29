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20000 галок изгадили сквер Мира

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 29.09.2020 14:56 9 624
20000 галок изгадили сквер Мира

Поделать с ними ничего не могут, и жители окрестных домов вынуждены мучиться от птичьего гомона.

О галках, которые загадили городские парки и скверы, «Калужский перекрёсток» писал весной прошлого года, но тему вновь подняли наши читатели.

Хоррор «Птицы» продолжается

— Похоже, популяция галок в сквере Мира удвоилась. По вечерам, начиная часов с пяти, у нас творится настоящий хоррор в духе Хичкока. Птицы целиком покрывают небо, громко орут по несколько часов подряд, облепляют деревья так, что не видно веток, — ​пишет местная жительница Ирина Иванова. — ​Чтобы пройти под ними, я на всякий случай надеваю капюшон. Дорожки загажены, после дождя стоит вонь. На днях коммунальщики отмыли дорожки в сквере, но к следующему утру их снова «побелили» птицы. Люди на лавочках едят и выбрасывают пакеты из-под еды в урны. Галки тут как тут: вытаскивают и раскидывают мусор в поисках объедков.

Галки — ​подавляющая часть птичьего населения сквера Мира. Начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Минэкологии Калужской области Юрий Галченков рассказал, что весной и осенью их численность в сквере Мира может достигать 20 000 (!) особей. Из них птиц с «калужской пропиской» едва ли больше нескольких сотен. Галки гнездятся в вентиляционных отверстиях, щелях и нишах под крышами зданий, в небольшом числе — ​в дуплах деревьев. В марте и в октябре к местным присоединяются тысячи перелётных галок из регионов, расположенных северо-восточнее Калужской области.

Отпугивание птиц, по мнению орнитолога, неэффективно, так как приведёт лишь к перемещению ночёвки птиц на соседние улицы. Например, в детский сад, который находится вблизи сквера Мира на улице Циолковского.

— Решение проблемы массовых ночёвок галок — ​кропотливый труд в масштабах всей страны, — ​утверждает Юрий. — ​И главное здесь — ​лишить их основного места гнездования и доступа к местам кормёжки. Вентиляционные отверстия, щели и ниши под крышами строе­ний надо затянуть сеткой, использовать только закрываемые мусорные контейнеры и урны, правильно эксплуатировать свалки. Зимой при отсутствии корма городские галки запросто кормятся собачьими экскрементами, и это одна из причин, почему надо убирать за своими питомцами. И, конечно, нельзя специально подкармливать голубей и галок. Галки как раз и являются основным «поставщиком» помёта и неприятного запаха в сквере Мира.

Грачиный геноцид

Грачи — ​горожане поневоле. До начала 1990-х годов они были преимущественно сельскими жителями. Когда сельскохозяйственные предприятия пришли в упадок, птицы лишились кормовой базы и перекочевали в города. Поэтому из города и городских парков и скверов грачей не выселить.

Осенью единовременная численность грачей в сквере Мира не превышает двух сотен особей, а на гнездовании их около 40 пар. Отгнездившиеся птицы в конце мая — ​в июне покидают сквер Мира, а на их место прилетают особи из других регионов.

— Проблема с загаживанием скамеек, расположенных под гнёздами грачей, имеет простое решение. В период с середины октября до середины февраля, когда деревья лишены листвы и отсутствуют грачи, надо всего лишь перенести гнёзда на соседние деревья, где грачи не будут мешать людям, а удобные для размещения гнёзд ветки надо обрезать таким образом, чтобы они стали неудобными,  ​иначе говоря, не ветвистыми. Если гнёзда просто скинуть, грачи здесь же построят новые, — ​объяснил Юрий Галченков.

Грач включён в Приложение III Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе как вид фауны, подлежащий охране.

– В прошлом году компания, занимающаяся благоустройством города, занялась опиливанием деревьев и разрушением грачиных гнезд в апреле, когда из яиц вот-вот должны были вылупиться птенцы, — ​рассказал специалист. — ​Это нарушение природоохранного законодательства, причём лишённое всякого смысла. Грачи просто восстановили свои гнёзда или переместили их в другие места, например, на территорию того же детского сада. Грачиный геноцид причинил моральный ущерб и калужанам. В наше министерство звонили мамы и рассказывали, что их дети плачут при виде валяю­щихся гнёзд и торчащих из разбитых яиц птенцов.

Песня о соколе

Большие концентрации птиц могут причинять ущерб предприятиям. Помёт голубей может повреждать конструкции зданий и сооружений, залетевшие в помещение птицы иногда становятся причиной поломки дорогостоящего оборудования. Нежелательно присутствие птиц на предприятиях, использующих в качестве сырья зерно. При обильной кормовой базе голуби размножаются практически круглый год. Эти птицы — ​переносчики опасных для человека инфекций. В аэропортах птицы создают угрозу аварий, поэтому их отловом и отпугиванием занимаются орнитологические службы.

Олег Сучилин, специа­лист-биорепеллентолог, сотрудничает с предприятиями Калужской области и других регионов. Он занимается дрессировкой и тренировкой хищных птиц, его питомцы — ​два сокола и ястреб-тетеревятник.

— Биорепеллент — ​это естественное отпугивающее средство, в данном случае — ​хищная птица, — ​пояснил Олег. — ​Врановые боятся не всех хищников. Например, при виде орла они лишь слегка насторожатся, а сокол напугает галок, только если будет летать рядом с ними. Самый эффективный биорепеллент — ​ ястреб-тетеревятник, страх перед ним заложен у врановых на уровне инстинкта. В дикой природе этот хищник питается птицами, поэтому он вызывает у них панику, даже если сидит на руке у сокольника и взмахивает крыльями. Если хищник будет постоянно находиться на территории, даже не охотиться, а просто летать, то птицы начнут покидать насиженное место. Хищная птица должна появляться непредсказуемо, в разное время дня, тогда она причинит максимальный дискомфорт.

Гарантировать быстрый результат сокольник не может. Чтобы популяция птиц сократилась на долгое время, нужно несколько месяцев регулярных обходов. В помощь хищникам специалист использует отпугивающие средства и ловушки. Очень эффективны скандинавские ловушки. Это обтянутый сеткой куб, внутри которого находится приманка. Галка, заметив корм, залезает внутрь через небольшую щель в верхней части ловушки, а выбраться обратно уже не может. Выловленных птиц Олег увозит за несколько сотен километров и выпускает в необжитой местности.

Белки против галок?

Полтора года назад руководитель МУП «Калугаблагоустройство» Руслан Желтков рассказал нам о планах городских властей в борьбе с галками при помощи их естественных врагов — ​белок. К счастью, биологам удалось убедить чиновников в том, что это плохая идея: от шума , который создают машины, собаки и люди, от стресса белки долго не протянут. Специалисты, в свою очередь, не раз предлагали руководству города комплекс разумных и гуманных мер для регуляции численности птиц.

Что стало с этими предложениями? Мы направили в МУП «Калугаблаго­устройство» запрос о том, что конкретно было предпринято за эти полтора года для решения проблемы, что планируется сделать.

Как только получим ответ, познакомим с ним наших читателей. 

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 29.09.2020 14:56 9 624
Тэги: проблема
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