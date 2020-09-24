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Что увидят люди будущего, попав в прошлое

Татьяна Светлова , Фото автора.
Опубликовано: 24.09.2020 06:00 0 689
Что увидят люди будущего, попав в прошлое

Экспозиция в художественном музее расскажет о том, как люди налаживают общение друг с другом.

Раньше, если в квартире был телефон, это считалось большим везением, невероятной роскошью. Звонить к тебе бегали все соседи, родственники и друзья. Многим телефон казался запредельной мечтой. На улицах стояли телефоны-автоматы. Но сначала надо было найти работающий, а потом отыскать в кармане двушку или «стрельнуть» у кого-нибудь. Теперь реалии того времени забылись. Но выставка «На связи» переносит нас в прошлое.

Старые таксофоны, счёты, радио, скелет, сидящий за ноутбуком, протянутые в зале провода… Художник Сергей Белов исследует тему коммуникаций, взаимодействия людей. Всё это — на фоне картин, где отобраны сценки из повседневной жизни: на улице, дома, в транспорте. То, что постоянно происходит с каждым из нас.

— Я хочу предложить зрителям игру, — ​рассказывает Сергей. — ​Они, люди третьего тысячелетия, заходят сюда, как в музей далёкого прошлого. То, что они увидят, может показаться странным: непонятные предметы в руках людей, непривычная им одежда, странные традиции. И, чтобы они поняли, как мы раньше налаживали коммуникацию, здесь есть гаджеты, с помощью которых происходило общение: проводные и первые мобильные телефоны, пейджеры, старые компьютеры.

Вот легендарная вещь — ​таксофон, который в советские времена был в телефонных будках на улицах любого города. Рядом — маленький телевизор, который люди брали в поездки.

«Мои бывшие»

— На выставке — примерно 50 картин и дополняющих их предметов прошлого. Все вещи — из моей личной коллекции. Что-то дарили друзья, что-то находил по объявлениям. Ездил в Измайлово на блошиный рынок. Есть и редкие экспонаты, например, ​ телефон, который стоит на морских судах. Он весит 7 кг. Или австрийский, 1931 года, его мне друг подарил. А однажды на выставку принесли целую коробку разных мобильных телефончиков, ноутбуков. Понятно, что всё это не работает, но идеально подходит для экспозиции. В зале вы можете увидеть подобные инсталляции. Например, несколько фотографий девушек, и перед ними лежат телефоны. Эта инсталляция называется: «Мои бывшие»…Все помнят, какие телефоны у них были раньше. И смысл, конечно, двоякий.

«Кормление птиц». На картине изображены дети художника.

Необычные приёмы

— Темой картин тоже стала связь. Она либо передана напрямую: ​люди, идущие с телефонами, наушниками, газетами, либо с помощью метафоры, как, например, на картине «Вплетая красное», где девушка вплетает в волосы красную ленту, и всё это происходит на фоне подвешенных на красных нитях растений. Красное символизирует ​ связь человека и природы. Женская красота мимолётна, и растения на нитях тоже очень шаткие. И только единая красная нить всё объединяет.

Часто я пишу фрагментарно: ​у персонажей обрезаны лица, потому что показано лишь одно мгновение. Человек не успевает «зафиксироваться», он бежит, бежит… И зрители сами представляют, как будет дальше развиваться сюжет. Вы замечали, что люди, когда заходят в метро, отгораживаются от других? Это показано в работе «Автопортрет на фоне развивающихся событий». Человек сидит в метро, в одной руке — газета, в другой — ​айпад, за спиной находится схема, а лицо закрыто тенью, потому что в транспорте мы обез­личиваемся, полностью уходим в себя и контакта не происходит.

Ещё я использую приём, когда люди становятся статистами на фоне зданий, вывесок, газет. И предметы кажутся живее, чем люди.

Лица друзей

— Каждая картина — ​это рассказ или фильм с разными планами: то, что видно сразу, и то, что можно узнать, прочитав надписи.

Люди, которых я изображаю, — ​ реальные. Это мои родные, друзья, знакомые, помещённые в разные обстоятельства. Я им предлагаю принять участие в проекте, и они соглашаются, потому что побывать в картине — это интересное путешествие. 

Татьяна Светлова , Фото автора.
Опубликовано: 24.09.2020 06:00 0 689
Тэги: вернисаж
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