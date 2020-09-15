Космос как «объект» современного искусства

Восьмой фестиваль современного искусства «Циолковский Фест» прошёл в Калуге с 6 по 12 сентября. Тема форума — ​«Небесное и земное». В его программе — ​выставки, творческие встречи, перформансы, театральная премьера. Расскажем о некоторых ключевых событиях фестиваля.

Исследуем «Личный космос»

Участницы проекта «Личный космос» — ​девять художниц, живущих в разных странах мира, и лётчик-космонавт Ирина Соловьёва. Проводником в «личный космос» этих удивительных женщин выступает платье. Каждая участница представила на выставке значимый для себя предмет одежды, написала его историю и создала произведение по его мотивам.

В центре выставочного зала — ​огромная, от пола до потолка, инсталляция, похожая на ракету или новогоднюю ёлку.

Куратор и участница выставки Катя Рожкова назвала её «Праздники», ведь белые платья ​— самые нарядные, мы носим их в особенные дни. Здесь есть и детские крестильные рубашечки, и свадебные платья, и даже медицинский халат.

Вместо витрин — ​старинные платяные шкафы, для каждого экспоната — ​отдельный. Особая прелесть выставки в том, что шкафы можно открывать и закрывать, а все платья — ​трогать руками. Вы знаете, каков на ощупь парашютный шёлк или настоящее японское кимоно? Можно аккуратно зайти внутрь «ракеты», задуматься: а из чего же состоит ваш личный космос?

Каждая история очаровывает и трогает до глубины души. В самом нарядном шкафу висит скромная школьная форма, но это платье ​— совершенно необыкновенное. Его когда-то связала бабушка художницы Лизы Ольшанской. Платье, в отличие от жёсткой и колючей формы, получилось мягким и приятным. Девочка носила его несколько лет, и оно росло вместе с ней: ​бабушка его удлиняла, подвязывала, дошивала. В память о бабушке Мирре Лиза создала и представила на выставке арт-объект «Бесконечное платье».

Выставка «Личный космос» проходит в выставочном зале ИКЦ и продлится до 10 октября. Если вы любите старинные наряды и душевные истории, горячо рекомендую её посетить.

Жизнь печальна и страшна, но душа стремится в космос

В первый день фестиваля состоялась театральная премьера. Новую пьесу Алексея Житковского «Космос» поставил режиссёр Дмитрий Бурханкин.

В прошлом году калужане уже познакомились с творчеством молодого драматурга из Нижневартовска: ​на сцене ИКЦ с успехом шёл спектакль «Горка», поставленный Константином Солдатовым. Житковский правдиво и узнаваемо рассказывает о нашей нелёгкой и не всегда красивой жизни, он делает это с любовью и состраданием, без хамства и пошлости. Зрители в зале смеются оттого, насколько узнаваемо происходящее на сцене, и плачут, сострадая героям. На «хэппи-энд» рассчитывать не стоит, но, пока человек жив, ​жива и надежда.

Главную роль в спектакле «Космос» сыграла Светлана Никифорова. Её героиня — ​немолодая учительница английского языка Татьяна Викторовна. Муж Татьяны погиб 20 лет назад в горячей точке, сын (его роль сыграл Иван Дыба) — ​«ни рыба, ни мясо». От мужа остался телевизор и видеомагнитофон, по которому в минуты отдыха Татьяна крутит свой любимый фильм «9 1/2 недель» и грезит о Микки Рурке — ​его проникновенный голос передаёт Кирилл Бессонов.

Из бывших одноклассников выжил только один, ​тот, которого все презирали и гнобили. Он не просто выжил, а стал космонавтом и 20 лет спустя решил посетить родную школу. На Татьяну Викторовну, которая когда-то сидела с ним за одной партой и даже сохранила подаренный им обломок карандаша, нахлынули воспоминания. Пробудилась мечта об иной жизни, ​яркой и счастливой. А заберёт её в эту новую жизнь не кто иной, как космонавт Серёжа (его сыграл Леонид Клёц). Надо ли говорить, что мечтам этим не суждено сбыться? Вместо космонавта-«небожителя» и обворожительного Микки Рурка к ней явился призрак погибшего мужа. Кирилл Бессонов сыграл его так, что стало по-настоящему жутко. Пожалуй, Командор из «Дон Жуана» поблёк бы рядом с этим жестоким пацаном из 90-х.

«Комета Ники»

Завершился фестиваль перформансом танцовщицы, хоре­ографа, психолога Анны Гарафеевой. Трудно представить более подходящее место для этого яркого действа, чем внутренний дворик ИКЦ, ​уютный, зелёный и, как по заказу, залитый солнечным светом. Перформанс под названием «Комета Ники» был посвящён творчеству французской художницы Ники де Сен-Фалль.

Самые известные произведения де Сен-Фалль — ​скульптуры Nanas (с французского — ​«бабёнки»). Похожие на «неолитических венер» женские фигуры с гипертрофированными бёдрами и бюстами, гигантские и небольшие, раскрашены в разные цвета, декорированы зеркалами и мозаикой. Они подпрыгивают, танцуют, взлетают и парят, от них веет свободой самовыражения и радостью бытия.

Пересказывать перформанс совершенно бессмысленно: ​это надо видеть. Танцовщицы в ярких трико то кружились в танце, то замирали, подобно статуям. Цирковые артисты с раскрашенными торсами жонглировали булавами, мячами и кольцами. Девушки в белоснежных (до поры до времени) костюмах демонстрировали акробатические фигуры. В это время участники Студии керамики под руководством Карины Саитовой создавали из глины собственные произведения, вдохновлённые работами Ники де Сен-Фалль.

Первая серия работ художницы называлась «Тир»: Ники прикрепляла к холстам мешочки с краской и расстреливала их из ружья. Это был один из первых перформансов в истории искусства. Подобным действом завершилось и представление во дворике ИКЦ, чему были особенно рады дети.