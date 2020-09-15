Космос как «объект» современного искусства

Восьмой фестиваль современного искусства «Циолковский Фест» прошёл в Калуге с 6 по 12 сентября. Тема форума — «Небесное и земное». В его программе — выставки, творческие встречи, перформансы, театральная премьера. Расскажем о некоторых ключевых событиях фестиваля.
Исследуем «Личный космос»
Участницы проекта «Личный космос» — девять художниц, живущих в разных странах мира, и лётчик-космонавт Ирина Соловьёва. Проводником в «личный космос» этих удивительных женщин выступает платье. Каждая участница представила на выставке значимый для себя предмет одежды, написала его историю и создала произведение по его мотивам.
В центре выставочного зала — огромная, от пола до потолка, инсталляция, похожая на ракету или новогоднюю ёлку.
Куратор и участница выставки Катя Рожкова назвала её «Праздники», ведь белые платья — самые нарядные, мы носим их в особенные дни. Здесь есть и детские крестильные рубашечки, и свадебные платья, и даже медицинский халат.
Вместо витрин — старинные платяные шкафы, для каждого экспоната — отдельный. Особая прелесть выставки в том, что шкафы можно открывать и закрывать, а все платья — трогать руками. Вы знаете, каков на ощупь парашютный шёлк или настоящее японское кимоно? Можно аккуратно зайти внутрь «ракеты», задуматься: а из чего же состоит ваш личный космос?
Каждая история очаровывает и трогает до глубины души. В самом нарядном шкафу висит скромная школьная форма, но это платье — совершенно необыкновенное. Его когда-то связала бабушка художницы Лизы Ольшанской. Платье, в отличие от жёсткой и колючей формы, получилось мягким и приятным. Девочка носила его несколько лет, и оно росло вместе с ней: бабушка его удлиняла, подвязывала, дошивала. В память о бабушке Мирре Лиза создала и представила на выставке арт-объект «Бесконечное платье».
Выставка «Личный космос» проходит в выставочном зале ИКЦ и продлится до 10 октября. Если вы любите старинные наряды и душевные истории, горячо рекомендую её посетить.
Жизнь печальна и страшна, но душа стремится в космос
В первый день фестиваля состоялась театральная премьера. Новую пьесу Алексея Житковского «Космос» поставил режиссёр Дмитрий Бурханкин.
В прошлом году калужане уже познакомились с творчеством молодого драматурга из Нижневартовска: на сцене ИКЦ с успехом шёл спектакль «Горка», поставленный Константином Солдатовым. Житковский правдиво и узнаваемо рассказывает о нашей нелёгкой и не всегда красивой жизни, он делает это с любовью и состраданием, без хамства и пошлости. Зрители в зале смеются оттого, насколько узнаваемо происходящее на сцене, и плачут, сострадая героям. На «хэппи-энд» рассчитывать не стоит, но, пока человек жив, жива и надежда.
Главную роль в спектакле «Космос» сыграла Светлана Никифорова. Её героиня — немолодая учительница английского языка Татьяна Викторовна. Муж Татьяны погиб 20 лет назад в горячей точке, сын (его роль сыграл Иван Дыба) — «ни рыба, ни мясо». От мужа остался телевизор и видеомагнитофон, по которому в минуты отдыха Татьяна крутит свой любимый фильм «9 1/2 недель» и грезит о Микки Рурке — его проникновенный голос передаёт Кирилл Бессонов.
Из бывших одноклассников выжил только один, тот, которого все презирали и гнобили. Он не просто выжил, а стал космонавтом и 20 лет спустя решил посетить родную школу. На Татьяну Викторовну, которая когда-то сидела с ним за одной партой и даже сохранила подаренный им обломок карандаша, нахлынули воспоминания. Пробудилась мечта об иной жизни, яркой и счастливой. А заберёт её в эту новую жизнь не кто иной, как космонавт Серёжа (его сыграл Леонид Клёц). Надо ли говорить, что мечтам этим не суждено сбыться? Вместо космонавта-«небожителя» и обворожительного Микки Рурка к ней явился призрак погибшего мужа. Кирилл Бессонов сыграл его так, что стало по-настоящему жутко. Пожалуй, Командор из «Дон Жуана» поблёк бы рядом с этим жестоким пацаном из 90-х.
«Комета Ники»
Завершился фестиваль перформансом танцовщицы, хореографа, психолога Анны Гарафеевой. Трудно представить более подходящее место для этого яркого действа, чем внутренний дворик ИКЦ, уютный, зелёный и, как по заказу, залитый солнечным светом. Перформанс под названием «Комета Ники» был посвящён творчеству французской художницы Ники де Сен-Фалль.
Самые известные произведения де Сен-Фалль — скульптуры Nanas (с французского — «бабёнки»). Похожие на «неолитических венер» женские фигуры с гипертрофированными бёдрами и бюстами, гигантские и небольшие, раскрашены в разные цвета, декорированы зеркалами и мозаикой. Они подпрыгивают, танцуют, взлетают и парят, от них веет свободой самовыражения и радостью бытия.
Пересказывать перформанс совершенно бессмысленно: это надо видеть. Танцовщицы в ярких трико то кружились в танце, то замирали, подобно статуям. Цирковые артисты с раскрашенными торсами жонглировали булавами, мячами и кольцами. Девушки в белоснежных (до поры до времени) костюмах демонстрировали акробатические фигуры. В это время участники Студии керамики под руководством Карины Саитовой создавали из глины собственные произведения, вдохновлённые работами Ники де Сен-Фалль.
Первая серия работ художницы называлась «Тир»: Ники прикрепляла к холстам мешочки с краской и расстреливала их из ружья. Это был один из первых перформансов в истории искусства. Подобным действом завершилось и представление во дворике ИКЦ, чему были особенно рады дети.
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