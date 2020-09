Экс-«Премьер-министр» + Роман Мирошинченко = Aerosmith

В Калуге выступят лучшие гитаристы из России и стран СНГ, исполнители из дальнего зарубежья из-за пандемии на фестиваль не приедут. Зрителей ждет яркая и разнообразная программа, мировые и российские премьеры, творческие эксперименты и открытия. Любой из концертов «Мира гитары» интересен по-своему, а выступление каждого артиста – это маленькая тайна, сюрприз для зрителей. Впервые в истории фестиваля каждый день на сцену будут выходить наши земляки, музыканты высочайшего уровня.

День первый, академический – 15 сентября

Каждый год Дмитрий Илларионов привозит на «Мир гитары» новые проекты. В этот раз он представит зрителям «Фантазию-посвящение Ивану Смирнову». Талантливого и самобытного композитора и гитариста называли талисманом «Мира гитары». В 2018 году Иван Смирнов ушел из жизни. В проекте Дмитрия Илларионова участвуют Михаил Смирнов и Иван Смирнов-младший, а также «Калужский молодежный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера» (дирижер – Алексей Шатский).

В первый день фестиваля в Концертном зале областной филармонии выступят также известные классические гитаристы, лауреаты международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев (Россия – Азербайджан) и Павел Кухта (республика Беларусь).

День второй: фьюжн, фингерстайл и русская гитара – 16 сентября

Участники «Мира гитары» опробуют новую площадку – пространство актуального искусства PRO ART’S на Театральной, 9. В этот день состоятся два концерта – в 15:00 и в 18:00, вход свободный.

Впервые на фестивале выступит Максим Дороганич – известный композитор и джазовый гитарист, ученик Олега Акимова и Андрея Рейна. Дороганич много лет прожил в столице, недавно он вернулся в Калугу, преподает в Танеевском музыкальном колледже. Музыку гитариста относят к направлению, которое называется «фингерстайл». Эта сложнейшая техника заимствует приемы классической гитары и фламенко. Слушатель может подумать, что звучит не один инструмент, а сразу несколько. На сцену выйдут также молодые виртуозы Кайрат Арыстанов (Казахстан) и Александр Миронов (Молдова).

Вечером в PRO ART’S ждут поклонников семиструнной гитары – инструмента, на котором лучше всего звучат темы народных песен и романсов. Традиционно русская гитара - аккомпанирующий инструмент, но для нее написано немало произведений. Выступят постоянные участники фестиваля - семиструнный дуэт «Русские гитары» (Владимир Маркушевич и Владимир Сумин), а также известный композитор и гитарист Сергей Руднев.

День третий: барокко, фламенко и «забытая классика» – 17 сентября

Музыка европейского Ренессанса и раннего Барокко несет в себе гармонию и радость жизни. При каждом исполнении она как бы рождается заново, каждый музыкант привносит в произведение что-то свое. На фестивале старинные мадригалы, танцы и канцоны прозвучат в исполнении дуэта CantoVivo: Андрей ЧЕРНЫШОВ (барочная гитара) и Марина БЕЛОВА (лютня). Музыканты стремятся максимально приблизиться к аутентичной манере исполнения.

Впервые на фестивале выступит гитарист Антон Баранов, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, победитель престижных гитарных конкурсов. Он исполнит произведения композиторов-романтиков.

Выступление коллектива Flamencura под руководством Алексея Стародубцева – настоящий праздник для поклонников фламенко. Этот ансамбль – один из лучших в России исполнителей этого жанра. В его репертуаре как авторская музыка, так и традиционное фламенко. Более того, участники коллектива сочиняют и тексты композиций на испанском и каталонском языках.

В репертуаре Московского камерный оркестр Musica Viva (художественный руководитель - Александр Рудин) большое место занимают незаслуженно забытые произведения зарубежных и российских композиторов, в том числе Генделя, Чимарозы, сыновей И.С. Баха Алябьева, Дегтярева и многих других. На фестивале «Мир гитары» оркестр выступит под управлением дирижера Леонида Казакова.

День четвертый: MY BEST SONGS Романа Мирошниченко – 18 сентября

Среди постоянных участников и самых ярких звезд фестиваля - знаменитый гитарист, четырехкратный лауреат премии The Independent Music Awards, первый призер конкурсов USA Songwriting Competition и International Acoustic Music Awards Роман Мирошниченко. В последний день фестиваля он представит программу My Best Songs. Лучшие авторские композиции музыканта и интерпретации известных хитов прозвучат в сопровождении группы RMProject и симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» (дирижер – Сергей Тарарин).

Впервые на «Мире гитары» выступит Дмитрий Ланской – певец, музыкант, актер, режиссер и продюсер, экс-солист группы «Премьер-министр». Вместе с Романом Мирошинченко он исполнит композицию группы Aerosmith, и это еще один из сюрпризов фестиваля.

Новую программу представит выдающийся гитарист Жора Саргсян (Армения), который выступит вместе с «Джаз-трио» Олега Латышева (г. Калуга).

Все лето работал над новым проектом дуэт Two Syberians, в одной из студий под Калугой музыканты записали очередной диск. На «Мире гитары» новую программу представит Юрий Матвеев.

В связи с эпидемиологической обстановкой, зрители в Концертном зале филармонии будут сидеть через одного. Все концерты «Мира гитары» будут проходить без антракта, в одном отделении. В роли ведущих фестиваля в этом году выступят Олег Акимов и Дмитрий Илларионов.