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Готовитесь ли вы ко второй волне коронавируса и что от неё ожидаете?

Екатерина Шевелева , Фото Андрея ШАРОНОВА.
Опубликовано: 09.09.2020 13:00 7 2222
Готовитесь ли вы ко второй волне коронавируса и что от неё ожидаете?

Тема пандемии коронавируса по-прежнему актуальна. Ходят слухи, что осенью заболеваемость резко возрастёт. 
Готовятся ли калужане ко второй волне коронавируса и что от неё ожидают? Такой вопрос мы задавали им на этой неделе.

 

 

Надежда Николаевна, пенсионерка

— Страх заразиться и заболеть, конечно, есть, но он у всех присутствует, ведь неприятно это всё. Кто-то до сих пор в маске ходит даже на улице. Но я спокойно к этому отношусь, не поддаюсь панике. Делать запасы лекарств или продуктов у меня нет возможности — ​пенсия небольшая. Маску надеваю только в магазине, выполняю то, что требуется. Когда был режим самоизоляции, с собакой гуляли только около дома.

 

 

Турал, предприниматель

— Кое-кто из моих знакомых переболел коронавирусом в лёгкой форме. Мне кажется, второй волны не будет. Даже если будет, я не думаю, что начнётся какой-то ажиотаж. Еще в прошлый раз люди поняли, что нужды не было в этом. 

 

 

Иван, студент

— Даже не знаю, что сказать. Не думал об этом и никак не готовлюсь. Если вторая волна коронавируса придёт, буду соблюдать все меры предосто­рожности — ​масок дома много. В Калуге из моих знакомых никто не болел, но болели дальние родственники в другом городе.

 

Анастасия, студентка колледжа

— Мне кажется, что вторая волна пандемии будет, но я к ней специально не готовлюсь, не паникую. Единственное, ​заранее сделала прививку от гриппа. Сейчас идёт волна гриппа, много кто болеет, даже если взять наш колледж. Думаю, что дистанционного обучения не будет, но масочный режим и антисептики для рук до конца года точно не отменят. Пачка масок всегда дома есть, ​это уже привычно.

 

Владимир, пенсионер, в прошлом журналист

— Вторая волна будет обязательно, скорее всего, во второй половине октября или в ноябре. Осенью всегда обостряются респираторные заболевания, они будут провоцировать и коронавирус. Жаль, что вакцинацию мы получим только в ноябре-декабре. Никакой паники у меня нет, несмотря на возраст, больше переживаю за своих детей-студентов. Смотрю статистику и вижу, что мы противостоим пандемии лучше, чем другие страны мира. Я вообще не понимаю этого шума вокруг коронавируса. Сердечно-сосудистые, онкологические и многие другие заболевания уносят гораздо больше жизней.

 

Дмитрий, риэлтор

— Думаю, что пандемия — ​это чисто политическая тема. Коронавирус придумали, на самом деле его нет. Говорят, что кто-то им болел, но я не верю. Не знаю ни одного такого человека ​ни в Москве, ни в Туле, ни в Калуге, ни в Обнинске. Поэтому страха перед коронавирусом у меня нет и не было. Когда была первая волна, я носил маску и антисептик ​просто для того, чтобы у полиции не было вопросов, почему я без маски гуляю. Что требуют городские власти, то я и делаю, но для меня смысла в этом нет.

 

 

  Мнение эксперта  

Елена АлЁшина, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ

— Вы говорите о второй волне коронавируса и ждёте от нас прогнозов. Но врачи ​не синоптики, а волна пандемии не формируется, как цунами над Тихим или Индийским океанами. Рост заболеваемости связан с определёнными условиями реали­зации эпидемического процесса, когда активны источники инфекции и пути её передачи. Пока что всё более или менее спокойно, заболеваемость практически не растёт. В дальнейшем всё зависит от того, как мы будем соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Если можно не ходить на массовые мероприятия, ​не ходите. Зашли в транспорт или магазин — ​наденьте маску. Пришли с улицы — ​вымойте руки. Только так можно избежать второй волны.
Проведём аналогию с гриппом. Знаете, какая должна быть эпидемиологическая прослойка переболевших и привитых людей, чтобы не было резкого пика заболеваемости? Не менее 60%. В Калужской области проживает один миллион человек. Переболела коронавирусом мизерная часть населения — ​ чуть больше восьми тысяч. Делайте из этого выводы.
Конечно, опыта у врачей стало больше. Появились экспресс-тесты, легче стало проверить,что это: ​коронавирус или другая инфекция. Но мы меньше года занимаемся этим вирусом, и ещё многого не знаем. Например, того, как долго сохраняется приобретённый иммунитет у переболевших. Есть данные о единичных повторных случаях заражения, ​возможно, у этих людей плохо сформировался иммунитет.
Вакцина от коронавируса ожидается в начале ноября. Доз очень мало, и в первую очередь будут прививать тех, кто спасает жизни людей — ​медицинских работников. Именно они больше всего пострадали во время пандемии. 

Екатерина Шевелева , Фото Андрея ШАРОНОВА.
Опубликовано: 09.09.2020 13:00 7 2222
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