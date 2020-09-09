Готовитесь ли вы ко второй волне коронавируса и что от неё ожидаете?

Тема пандемии коронавируса по-прежнему актуальна. Ходят слухи, что осенью заболеваемость резко возрастёт.
Готовятся ли калужане ко второй волне коронавируса и что от неё ожидают? Такой вопрос мы задавали им на этой неделе.
Надежда Николаевна, пенсионерка
— Страх заразиться и заболеть, конечно, есть, но он у всех присутствует, ведь неприятно это всё. Кто-то до сих пор в маске ходит даже на улице. Но я спокойно к этому отношусь, не поддаюсь панике. Делать запасы лекарств или продуктов у меня нет возможности — пенсия небольшая. Маску надеваю только в магазине, выполняю то, что требуется. Когда был режим самоизоляции, с собакой гуляли только около дома.
Турал, предприниматель
— Кое-кто из моих знакомых переболел коронавирусом в лёгкой форме. Мне кажется, второй волны не будет. Даже если будет, я не думаю, что начнётся какой-то ажиотаж. Еще в прошлый раз люди поняли, что нужды не было в этом.
Иван, студент
— Даже не знаю, что сказать. Не думал об этом и никак не готовлюсь. Если вторая волна коронавируса придёт, буду соблюдать все меры предосторожности — масок дома много. В Калуге из моих знакомых никто не болел, но болели дальние родственники в другом городе.
Анастасия, студентка колледжа
— Мне кажется, что вторая волна пандемии будет, но я к ней специально не готовлюсь, не паникую. Единственное, заранее сделала прививку от гриппа. Сейчас идёт волна гриппа, много кто болеет, даже если взять наш колледж. Думаю, что дистанционного обучения не будет, но масочный режим и антисептики для рук до конца года точно не отменят. Пачка масок всегда дома есть, это уже привычно.
Владимир, пенсионер, в прошлом журналист
— Вторая волна будет обязательно, скорее всего, во второй половине октября или в ноябре. Осенью всегда обостряются респираторные заболевания, они будут провоцировать и коронавирус. Жаль, что вакцинацию мы получим только в ноябре-декабре. Никакой паники у меня нет, несмотря на возраст, больше переживаю за своих детей-студентов. Смотрю статистику и вижу, что мы противостоим пандемии лучше, чем другие страны мира. Я вообще не понимаю этого шума вокруг коронавируса. Сердечно-сосудистые, онкологические и многие другие заболевания уносят гораздо больше жизней.
Дмитрий, риэлтор
— Думаю, что пандемия — это чисто политическая тема. Коронавирус придумали, на самом деле его нет. Говорят, что кто-то им болел, но я не верю. Не знаю ни одного такого человека ни в Москве, ни в Туле, ни в Калуге, ни в Обнинске. Поэтому страха перед коронавирусом у меня нет и не было. Когда была первая волна, я носил маску и антисептик просто для того, чтобы у полиции не было вопросов, почему я без маски гуляю. Что требуют городские власти, то я и делаю, но для меня смысла в этом нет.
Мнение эксперта
Елена АлЁшина, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ
— Вы говорите о второй волне коронавируса и ждёте от нас прогнозов. Но врачи не синоптики, а волна пандемии не формируется, как цунами над Тихим или Индийским океанами. Рост заболеваемости связан с определёнными условиями реализации эпидемического процесса, когда активны источники инфекции и пути её передачи. Пока что всё более или менее спокойно, заболеваемость практически не растёт. В дальнейшем всё зависит от того, как мы будем соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Если можно не ходить на массовые мероприятия, не ходите. Зашли в транспорт или магазин — наденьте маску. Пришли с улицы — вымойте руки. Только так можно избежать второй волны.
Проведём аналогию с гриппом. Знаете, какая должна быть эпидемиологическая прослойка переболевших и привитых людей, чтобы не было резкого пика заболеваемости? Не менее 60%. В Калужской области проживает один миллион человек. Переболела коронавирусом мизерная часть населения — чуть больше восьми тысяч. Делайте из этого выводы.
Конечно, опыта у врачей стало больше. Появились экспресс-тесты, легче стало проверить,что это: коронавирус или другая инфекция. Но мы меньше года занимаемся этим вирусом, и ещё многого не знаем. Например, того, как долго сохраняется приобретённый иммунитет у переболевших. Есть данные о единичных повторных случаях заражения, возможно, у этих людей плохо сформировался иммунитет.
Вакцина от коронавируса ожидается в начале ноября. Доз очень мало, и в первую очередь будут прививать тех, кто спасает жизни людей — медицинских работников. Именно они больше всего пострадали во время пандемии.
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