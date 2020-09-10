«Во время войны ели траву и листья липы»

Жительнице поселка Якшуново Марии Андреевне Селивёрстовой на этой неделе исполнится 92 года.

Мария Андреевна родилась 12 сентября 1928 года в деревне Макаровка Детчинского ­(ныне —Малоярославецкого) района Калужской области. В семье было трое детей. Отец — ​Андрей Пет­рович Сулаков — ​в первые дни вой­ны ушёл на фронт. Маше тогда было 13 лет, её старшей сестре — ​15, а брату — 10. Мать работала в колхозе «Пионер».

В деревне, на отдыхе

Сестру прятали в подвале

Когда в её родную деревню пришли фашисты, местным жителям пришлось несладко. Немцы выбрали себе хорошие, добротные дома, выгнали из них хозяев и устроились там сами. Многим семьям пришлось ютиться в сараях и погребах. Молодёжь, 16–17-летних ребят и девушек, отправляли в Германию. — Мы старшую сестру Клавдию два месяца прятали в подвале, — ​вспоминает Мария Андреевна.

Немцы стали выгонять местных жителей на работу. И взрослые, и дети чистили дороги, укрепляли их щебнем и камнями, валили лес.

— Были голодные, раздетые и разутые, а немец проклятый все тряпки унёс ружья чистить, — ​со слезами на глазах рассказывает Мария Андреевна. — ​А ели что? Мороженая картошка была самым лучшим лакомством! Ели траву, подплес называлась, липы все ободранные стояли. Липовые листья добавляли в комбикорм и лепили из них лепёшки. Вкусно было! Может, поэтому и выжили. Немцы встречались разные, порой просили: «яйки», «млеко», а бывало, брали, что хотели, силой, не спрашивая никого, прикладами отгоняя хозяев от скотины и птицы.

После того как немцев прогнали, семья Марии Андреевны продолжала работать в родном колхозе. Летом пахали, порой вручную, плугами или на быках, сеяли, выращивали овощи, картошку, косили траву, убирали урожай. Зимой так же валили лес, причём каждый день им давали задание: столько-­то кубометров надо спилить, и это не разбирая возраста.

Мария Андреевна СеливЁрстова награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной вой­не, «За доблестный труд в Великой Отечественной вой­не 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».

В молодости Мария была настоящей красавицей.

Свадебное платье из мешковины

После вой­ны Мария Андреевна работала учётчиком, бухгалтером в родном колхозе. Даже некоторое время была секретарем сельсовета — благодаря грамотности. Потом работала на Марьинской МТС учётчиком тракторной бригады.

В 1950 году вышла замуж за Виктора Ивановича Селивёрстова.

— Платье к замужеству сшила из тонкой мешковины и покрасила, а тапочки тоже выкрасила в белый цвет, — ​вспоминает Мария Андреевна. — ​Эх, беднота была горькая! Родители Виктора не очень радовались выбору сына, мол, из бедных взял. Но он никого слушать не стал. Мы ушли жить к моей матери.

Помогают сыновья и невестка

В 1959 году, когда старший сын пошёл во второй класс, семья Селивёрстовых переехала в посёлок Якшуново.

Сначала Мария Андреевна устроилась на стройку в калужское СМУ 4. Затем работала в Якшуново в промтоварном магазине, сначала — уборщицей, потом — кассиром. Позже пошла работать на Калужский моторостроительный завод контролёром КПП. За высокие производственные показатели и успехи в социа­листическом соревновании семь раз награждалась почётными грамотами.

Муж Марии Андреевны всё время работал на Куровской шахте. Сыновья выросли и тоже пошли на шахту, в забой.

12 сентября Марии Андреевне исполнится 92 года. Она до сих пор на ногах, по дому всё делает сама. Вот только память стала подводить — ​возраст! Причём, как признаётся сама Мария Андреевна, то, что было в молодости, помнит отлично, а что сейчас сделать надо, забывает тут же. Сыновья и невестка постоянно рядом, помогают.