Старое военное фото стало картиной

В Калужском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Сергея Жукова «Не подводя итогов…».

Сергей родился в 1970 году в городе Белгороде-Днестровском, в семье художника Александра ­Жукова. Закончил ­художественную школу, а затем — Одесское художественное училище имени Грекова. Его работы имеются в частных коллекциях и галереях Италии, Германии, США и России. Пять лет назад Сергей переехал в Калугу, на родину отца. Живёт на Правобережье и любит бывать в родной деревне Хвастовичского района, где строит мастерскую.

Из семейного архива

Работы Сергея — реалистичные, понятные каждому. Уютные калужские дворики, солнечный день на морском побережье, портреты отца, ­заброшенные деревеньки. Есть и посвящённые военной тематике, и у одной из этих картин очень интересная история.

— В домашнем семейном архиве есть военные фотографии, — ​рассказывает Сергей. — ​Мои деды, прадеды воевали, и даже бабушка была в подполье. Однажды я нашёл маленькое чёрно-белое фото, раньше потерявшееся. Очень интересное! Это снимок нашего дальнего родственника, который жил в Хвастовичском районе. Он прошёл всю войну, все четыре года, воевал в автомобильной роте. Вернулся домой. И, кстати, долго прожил, умер лет пять назад, в возрасте 95 лет.

А мне к 75-летию Победы хотелось живописью передать атмосферу военных лет, показать, какими были люди. Потому что сейчас всё переписывается, искажается, и это несправедливо. Сначала я думал взять с фото только лица, изобразить героев в другой обстановке, может быть, у костра. Но потом решил: пусть будет документальное полотно. Было сложно, так как снимок маленький, не очень хорошего качества. А полотно я сделал большим. Это такая увеличенная копия военной фотографии. Все, кто на ней изображён, дошли до Берлина. На обратной стороне есть надпись: «Папаше и мамаше от Петра, в дни Великой Оте­чественной войны, 1945 год». В центре — ​солдат в трофейном пиджаке с орденами «Красной Звезды» и «За отвагу», в цилиндре. Мне показалось это знаком, неким посылом: цилиндр как символ капитализма. Становится понятно, за что и против кого сражались наши воины. За идеологические цели, социалистические. Можно заметить, как персонажи смотрят на зрителя, на современных людей, — скорее всего, с укором…

Чувствовал каждую росинку

— Небольшая часть экспозиции посвящена работам моего отца, ​Александра Петровича Жукова. Он родился в Хвастовичском районе накануне войны, 7 апреля 1941 года. Его отца, моего деда, забрали на фронт. Он дошёл до Берлина, был ранен, два раза бежал из плена, но вернулся домой, единственный из братьев — остальные все погибли. Правда, дед долго не прожил. А его семья во время оккупации оставалась в деревне, даже когда были карательные мероприятия, борьба с партизанами и когда деревню фашисты хотели сжечь. Моя бабушка с четырьмя детьми (отец грудным был) в январе, в лютый мороз пряталась в землянке.

Рисовал отец с детства, с 4–5 лет. Когда дед вернулся с фронта, он заметил это, поехал в райцентр, привёз ему какие-то простенькие краски, а кисточку сами сделали. С тех пор он рисовал всегда и везде. Чувствовал каждую росинку, каждое колыхание листочка на ветру. Природа была для него чудом. Первый поход к реке… Его долго не отпускали одного. И когда он подрос и попал на реку, это была сказка, его долго переполняли эмоции. А когда впервые увидел паровоз, всю ночь не спал. Очень впечатлительный!

«За водой». Заброшенная деревня в Хвастовичском районе.

«В деревне». Портрет отца.

После школы отец поступил в Кондровское педучилище. И после окончания его, 20-летнего парня, оставили там преподавать. В то время наши многочисленные родственники разъехались по стране. Старший брат отца поступил во Львовское военное училище, стал офицером. Его определили в Одесский военный корпус. И в 1965 году отец, проработав пять лет в Кондрово, решил переехать к брату, к Чёрному морю. Там я и родился. Потом отец закончил Московский пединститут, художественно-графическое отделение. Он никогда не забывал родной край, хотел вернуться. Никакое море не смогло его удержать. И меня приучил любить среднюю полосу России. Я до сих пор не выношу жары. Часто слышу от калужан: «Как хочется солнца»! Слушайте, солнце — это самое плохое, что может быть в жизни! Лучшая погода — ​облачная, серая и дождливая. Главное, чтобы не было ветра и грозы.

На краю области

— На многих моих полотнах — ​природа, деревни Хвастовичского района. Колодец и заброшенный дом. У человека, когда он замерзает, сначала руки-ноги отказывают, а сердце с мозгом до последнего сопротивляются — так и деревня. Хвастовичский район находится на краю нашей области. Деревни здесь первыми умирают. Но я изображаю так, чтобы это не казалось слишком печальным, — жизнь всё-таки продолжается. В этой деревне живёт ещё парень–лесник — семья у него в Хвастовичах, а он любит лес и остаётся здесь. Вот два дома живы. Рядом ​другая деревня, так там только один двор остался.

«Медсестра»

«Шиповник»

На портретах — ​в основном отец, ну и некоторые знакомые позировали.

Есть несколько морских пейзажей. Это меня вытащили в Краснодарский край. Там и написал их — хоть вспомнил, что существует ещё море. Вообще замыслов у меня много. Страна огромная, есть север, восток… Мне интересно всё запечатлеть. Жизни не хватит, чтобы всё задуманное воплотить.