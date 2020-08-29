Судьба владельцев Кондрово сложилась трагично

Сумасшествие, скандалы, самоубийства в семье дворян Мещериновых.
Род Мещериновых — старинный и известен со времён Ивана Грозного. Владельцем же Кондрово был потомственный дворянин, военачальник, генерал-майор Василий Дмитриевич Мещеринов.
Происходил он из дворян Орловской губернии. Образование он получил домашнее. Был записан в лейб-гвардии Измайловский полк. Сделал хорошую военную карьеру. Участвовал в русско-турецкой войне, в Отечественной войне 1812 года.
В 1819 году вышел в отставку по болезни с мундиром и пенсионом. В 1827 году вновь принят на службу и состоял в армии. Был окружным генералом 5-го округа Внутренней стражи (полиции). 13 марта 1836 года по домашним обстоятельствам уволен «...с мундиром и пенсионом полного оклада». При увольнении был представлен к чину генерал-лейтенанта, но высочайшего соизволения на это не последовало.
В 1848-1853 годах избирался предводителем дворянства Калужской губернии.
Перешло жене по наследству
Имение Кондырево (ныне Кондрово) тогда Медынского уезда Калужской губернии досталось Василию Мещеринову от жены, Елены Павловны Щепочкиной.
Название Кондрово идёт от первых владельцев. Известно, что Дмитрию Кондарёву (Кондырёву) за участие в походе великокняжеских войск на Литву в 1500–1501 годах были пожалованы во владение земли по берегам реки Шани. Село же здесь образовалось, предположительно, в начале XVI века. Впервые оно упоминается в 1615 году. В те времена одной половиной села владел Кочева Владимирович Поливанов, второй — Михаил Борисович Шерстов. Долгое время у села было и второе название — Емельяновское. Возможно, владельцем села ранее был и Емельян Кондырев.
С середины XVIII века одна часть Кондырева принадлежала князьям Волконским, другая — майору Василию Ивановичу Чемесову. И совсем небольшой частью села владел майор Ефим Дмитриевич Бегичев.
В мае 1799 года эти земли покупает Павел Григорьевич Щепочкин, сын Григория Щепочкина, известного фабриканта, партнёра владельца фабрики в Полотняном Заводе Афанасия Гончарова. Здесь он открывает бумажную фабрику, а напротив неё, на другом берегу реки Шани, строит каменный дом. В 1836 году Кондырево переходит во владение к дочери Павла Щепочкина, Елене. Они перестраивают свой барский дом в Кондрово, ухаживают за усадьбой.
Герб рода Мещериновых.
Когда Василий Дмитриевич скончался, Елена Павловна продала часть Кондрова «немногим более 42 десятин» с фабрикой и различными фабричными постройками англичанину Вильяму Оттовичу Говарду. Часть же Кондрова осталось у наследников Мещериновых.
Растратил казённые деньги
Детей у Мещериновых было семеро: дочери Любовь, Анастасия, Елена, Варвара и сыновья Дмитрий, Григорий и Гаврила. Счастливо сложилась судьба только Григория.
О Дмитрии ничего не известно, возможно, он умер в младенчестве. Елена скончалась в результате несчастного случая от ожогов в январе 1849 года. Любовь 30 лет провела в психиатрической клинике. Анастасия и Варвара были одиноки, замуж не вышли. Но трагичнее всех закончилась жизнь Гаврилы Васильевича.
Он был гвардии полковником. Занимал высокие должности: предводителя дворянства Медынского уезда, председателя Калужской губернской земской управы, помощника председателя губернского статистического комитета, гласного уездного земского собрания, президента Калужского общества сельского хозяйства. Был кандидатом в члены (от дворянства) Калужского отделения Государственного земельного банка, возглавлял несколько местных благотворительных организаций.
Владел винокуренным заводом в Кондрове. Женат не был, детей не имел. В конце жизни его обвинили в растрате денег Калужского земства. Разразился громкий скандал. По словам современников, виной всему была дружба Мещеринова с тогдашнем губернатором Константином Николаевичем Жуковым, который и втянул его в свои финансовые авантюры. Жуков занимал деньги везде, где только мог и не отдавал их. Дошло и до государственных средств. В итоге Гаврила Васильевич покончил жизнь самоубийством 24 января 1890 года в своём имении в Кондрово на глазах сестры Варвары. В предсмертном письме он сознавался в растрате земских капиталов, просил заступиться за своих коллег, давал указания по поводу созыва экстренного собрания и выборов и просил также возглавить Урусова Калужское земство. В конце он пишет: «…прощайте, дай вам Бог всего хорошего. Меня не осуждайте, а пожалейте. Преданный вам Мещеринов». Заканчивалось же письмо словами: «Я сумею кровью заплатить за совершённое мною преступление».
Из окон дома открывался прекрасный вид на окрестности.
После смерти у Мещеринова остались долги Калужскому Малютинскому банку на сумму 96030 рублей. Имение, которым владел Гаврила Васильевич, было продано с торгов за 51100 рублей. Ушли с молотка также вино, спирт, бачки, оставшиеся на винокуренном заводе.
Князь Сергей Дмитриевич Урусов вспоминал о Гавриле Васильевиче так: «Мещеринов, бывший гвардейский офицер, принадлежавший к немногочисленному верхнему слою местного общества, барин по привычкам и традициям, окружённый общим уважением…И среди нас, знавших его близко, в нашем воспоминании он сохранил образ честного человека, не способного прятаться, но оплатившего своё как своим имуществом, так и ценой своей крови...»
После смерти брата Варвара Мещеринова жила в доме одна. У неё осталась небольшая часть Кондрово — Мещеринов хутор, деревня Шорстово, деревня Маслово. Она была опекуншей своей старшей сестры Любови Васильевны Мещериновой, находившейся на лечении в частной психиатрической клинике в Москве. Принадлежавший Любови барский дом в деревне Маслово был продан Троицкому волостному правлению, вырученные деньги ушли на её лечение. Имением Любови, глиняными карьерами и кузней управлял Гаврила Васильевич Мещеринов. После его смерти всё это перешло к Варваре Васильевне. Глину покупала компания Троицко-Кондровских писчебумажных фабрик Говарда. Кроме того, у Варвары Васильевны от сестры Любови оставались на хранении 5 серебряных столовых ложек и образ Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе.
Потом земли купили крестьяне деревни Маслово. А управление имением перешло к старшему брату Григорию Васильевичу Мещеринову, генералу, Западно-Сибирскому генерал-губернатору, командующему войсками Казанского военного округа.
Григорий Васильевич состоял постоянным членом комитета по передвижению войск по железной дороге и членом Комиссии для пересмотра системы податей и сборов, был председателем Комиссии по вопросу о постройке казарм для всех частей армии и принимал участие в составлении первого положения о запасных и местных войсках. Неоднократно получал высочайшие благодарности и был удостоен нескольких орденов.
Женился он на Вере Дмитриевне Белевцовой, известной своей общественной деятельностью, главным образом в качестве председательницы Казанского управления Российского общества «Красного Креста». Кроме этого, она являлась почётным членом Казанского Общества Трезвости. У супругов было шестеро детей: Александр Григорьевич стал военным, полковником, Павел Григорьевич — генерал-майором, участником Первой мировой и гражданских войн, Николай Григорьевич был статским советником, управляющим Бородинским имением; Екатерина Григорьевна вышла замуж за предводителя дворянства Фатежского уезда Курской губернии Богданова и после революции эмигрировала во Францию, о судьбе ещё двоих детей, Сергея и Елены, ничего не известно.
Григорий Мещеринов скончался 26 августа 1901 г. в Казани. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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