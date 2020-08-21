Деньги, предлагаемые дворянами, не взял

В Калуге в середине ХIХ века служил очень честный предводитель местного дворянства.

О Фёдоре Сергеевиче Щукине у калужан остались только хорошие воспоминания.

Военная карьера

Род Щукиных — ​очень древний. Известно два рода Щукиных. Один из них происходит от выходца из польской шляхты Якова Щуки, приехавшего в Россию в конце XVI века. Этот род записан в VI часть родословной книги Московской губернии. Другой род, восходящий к началу XVII века, происходит от «славного воинскими подвигами» Ивана Петровича Щукина и записан в VI часть родословной книги Калужской губернии. Есть ещё несколько родов более позднего происхождения.

Фёдор Сергеевич Щукин происходил из дворян Боровского уезда. Образование получил домашнее и в 1808 году поступил на работу в Московский архив Государственной коллегии иностранных дел. Был архивариусом. Но в 1812 году пошёл сражаться против Наполеона, став прапорщиком Московского ополчения. Несколько лет воевал с французами. Был награждён орденами и золотой шпагой с надписью: «За храбрость». В 1818 году в чине штабс-­капитана уволен по домашним обстоятельствам, но в 1821-м вновь принят на службу в Каргопольский драгунский полк. Участвовал в вой­не против турок, за что тоже получил награды. В 1832 году уволился «за болезнью» в чине подполковника.

Строг и бескорыстен

С 1839 года у Щукина начинается государственная служба. Два раза он избирался предводителем дворянства Боровского уезда, был председателем комитета об улучшении быта помещичьих крестьян, в 1860 году произведён в действительные статские советники и получил золотую медаль за труды по освобождению крестьян.

Был Фёдор Сергеевич и калужским губернским предводителем дворянства. Современники отзывались о нём как о неутомимом, строгом, кристально честном и абсолютно бескорыстном человеке. Его очень ценили. Интересно, что дворяне не раз предлагали Щукину годовой оклад в 6 тысяч руб­лей или единовременную награду в 30 тысяч руб­лей, но он ни разу не взял денег, заявив, что продолжать службу согласен, если ему не будет больше поступать подобных предложений. Тогда дворянство, с высочайшего соизволения, в знак глубокого уважения к Щукину решило содержать на проценты с этих средств двух воспитанников в благородном пансионе при Калужской гимназии. Эти воспитанники назывались «Щукинскими», право назначать их принадлежало Щукину, а после его смерти — ​старшему в роде.

Щукин общался и с жившими в Калуге ссыльными декабристами, а также с имамом Шамилем, которому в доме калужского губернского предводителя дворянства всегда оказывали пышный приём. Позднее один из сыновей Шамиля некоторое время служил вместе с сыном Фёдора Сергеевича, ​Николаем Щукиным.

Предложил пожертвовать по копейке

Щукин был одним из инициаторов открытия в Калуге первой женской гимназии.

В конце ХIХ века губернатор Виктор Арцимович для учреждения женского училища 1-го разряда создал особый комитет из представителей всех сословий города. В него вошли губернский и уездный предводители дворянства, вице-­губернатор Юркевич, генерал-­майор Гринфельд, директор мужской гимназии Бибиков, член Приказа общественного призрения Торопынин, городской голова, купец Фалеев и дворянин, декабрист Свистунов.

В свою очередь, Фёдор Сергеевич Щукин предложил дворянам пожертвовать по копейке с каждой принадлежащей им «ревизской души». В итоге было собрано 3160 руб­лей. Большую сумму — ​около 4 тысяч руб­лей — ​удалось собрать с купцов и промышленников, которые 12 ноября 1858 года решили жертвовать в пользу женской гимназии в течение трёх лет «5% с цены каждого торгового свидетельства». Были и добровольные пожертвования — ​6 тысяч руб­лей. На часть собранных средств 25 октября 1859 года за 5 тысяч руб­лей был приобретён каменный трёхэтажный дом на Масленниковской улице (ул. Дзержинского) у купца Билибина. На ремонт и приспособление здания под учебные нужды было израсходовано ещё 3 тысячи руб­лей. В середине августа 1860 года прошли вступительные экзамены. В итоге было зачислено 56 человек: ​дети дворян и чиновников. 26 августа училище было открыто. 1 сентября в училище начались занятия. Плата за обучение составляла 15 руб­лей в год.

В декабре 1870 года было разрешено преобразовать женское училище в семиклассную женскую гимназию. В 1881 году здесь был открыт педагогический класс, куда поступило 17 учащихся. В нём изучались педагогика, русский язык, математика, история и география; велись практические занятия: каждая из воспитанниц «...имела в своём наблюдении учениц младших классов».

В 1890-1892 годах была сделана трёхэтажная пристройка к зданию гимназии. Число учениц доходило уже до 400.

Осенью 1918 года гимназия стала именоваться 1-й Советской единой трудовой школой, в ней стали совместно обучаться девочки и мальчики. С 1934 года школа перешла на десятилетнее обучение.

Подарили икону

К своим крестьянам Фёдор Сергеевич относился с большой добротой, помогал, чем мог. Отдал им гораздо больше того, что положено было по реформе 1861 года. Те же, в свою очередь, очень благодарили своего бывшего барина и поднесли ему икону.

Умер Щукин 20 марта 1869-го на 71 году жизни. В то время он состоял в звании губернского предводителя дворянства.