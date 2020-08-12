Американская трава оккупирует Калугу

Многие сорняки, хоть и не ядовиты, как бощевик, но не менее опасны для окружающей нас среды.

Будучи биологом по образованию и прогуливаясь недавно по скверу Мира, увидела заросли галинзоги, или, если проще, «американки». Она разрослась на клумбах сквера, заглушив георгины и другие культурные растения. Это довольно опасное для наших краёв растение, так как здесь у него нет естественных врагов.

И этот пример — ​повод повнимательнее посмотреть на то, какие ещё растения могут представлять угрозу для нашей природы.

В чёрном списке

В Калуге в прошлом году вышла «Чёрная книга Калужской области». Авторы, ​учёные-­биологи Наталья Решетникова, Сергей Майоров и Алексей Крылов, составили список заносных растений, которые представляют экологическую и экономическую угрозу Калужской области.

В зависимости от активности распространения и потенциальной опасности, каждый вид учёные отнесли к одной из четырёх «категорий борьбы» ​по аналогии с категориями статусов охраны в Красной книге.

В первую категорию попал, естественно, борщевик Сосновского, который необходимо планомерно уничтожать везде, где он встречается. Ко второй категории относятся виды, посадки которых необходимо заменять посадками местных растений. В этой группе оказались клён ясенелистный и ясень пенсильванский, рябинник рябинолистный, люпин многолистный.

К третьей категории отнесли виды, которые необходимо исключить из организованных массовых посадок. Хорошо подумайте, прежде чем посадить у себя на даче или в палисаднике девичий виноград, аронию (черноплодную рябину), золотарник, пузыреплодник.

Четвёртая категория — ​адвентивные виды, которым необходим мониторинг. Среди них — ​бузина красная, снежноягодник белый, козлятник восточный, элодея канадская, два вида той самой галинзоги, которая цветёт буйным цветом в самом центре Калуги.

Скрытая угроза

Конечно, далеко не все завезённые растения способны выжить на новом месте в дикой природе, а лишь небольшая их часть. Чужеродные виды, которые успешно конкурируют с местными и вытесняют их, учёные называют инвазионными. Их распространение приводит к уменьшению биологического разнообразия. И учёных это настораживает.

— Чем больше биологическое разнообразие, тем устойчивее биота — ​исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, — ​поясняет нам один из авторов «Чёрной книги Калужской области», сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук Сергей МАЙОРОВ. — ​При сокращении видового разнообразия её буферные возможности снижаются. Приведу аналогию с домом. Вы можете убирать из стены по кирпичику, и до поры до времени дом будет стоять. Но какой-­то кирпичик окажется последним: ​если его убрать, стена обрушится. Когда в результате деятельности человека видовое разнообразие сокращается, это приводит к нарушению способности биоты к самовосстановлению. Результатом может стать ценотический кризис, ​серьёзная перестройка биосферы с непредсказуемыми последствиями. В истории Земли такие кризисы случались, и во время одного из них вымерли динозавры. Несмотря на прогресс биологии, мы плохо представляем себе, как это работает на системном уровне, и не можем рассчитать, какой «кирпичик» окажется последним.

Виды-­агрессоры вытесняют местную флору разными путями, иногда неочевидными. В результате нарушаются естественные природные связи.

— Цветки недотроги пурпурной очень привлекательны для шмелей, — ​привёл пример Сергей Робертович. — ​Из-­за этого насекомые-­опылители могут игнорировать аборигенные виды растений, которые оказываются недоопылёнными, и их численность снижается.

Распространение инвазивных видов приводит и к экономическим потерям. Ведь среди них есть злостные сорняки, которые наносят ущерб сельскому хозяйству.

Ещё один пример: ​железнодорожные платформы приходится регулярно очищать от поросли клёна ясенелистного.

Никто не считал, сколько средств приходится тратить государству на лечение и оплату больничных листов людей с аллергией на амброзию или ожогами борщевика.

«Американка» в центре Калуги

«Американка», та самая, что глушит цветы на сквере Мира, — ​злостный сорняк. Это однолетнее растение, которое прекрасно растёт и на солнце, и в тени, нетребовательно к почвам и не имеет естественных вредителей в средней полосе России.

Цветёт галинзога с июня по октябрь и производит огромное количество семян, которые легко разносятся ветром. Можно принести её семена на свой участок вместе с рассадой, на одежде и обуви, и она очень быстро заполонит открытые участки почвы.

Огородники, которым довелось столкнуться с галинзогой, знают: если она появилась, избавиться от неё очень сложно. Не помогают ни триммер, ни прополка. Скошенное растение отрастает вновь, а если вырвать его с корнем и оставить на грядке, оно всё равно «дозреет» и даст семена. Если же с ней не бороться, она может заполонить весь участок, не оставив места ни культурным растениям, ни местным сорным травам.

Родина галинзоги — ​горы Мексики. В Европу её завезли в конце 18-го века и выращивали в ботанических садах. Оттуда растение через 15 лет перекочевало в дикую природу. Встречаются два вида: галинзога мелкоцветковая и галинзога реснитчатая. В Калужской области чаще встречается галинзога реснитчатая. Её впервые обнаружили в Калуге в 1950 году. Сейчас сорняк широко распространился по всей области, включая заповедные территории.

Галинзога вошла в «Чёрную книгу Калужской области». Авторы отнесли оба её вида к четвёртой «категории борьбы». Это означает, что численность этих растений в естественных местообитаниях растёт, и необходим мониторинг её состояния в области.

Золотарник: побег из палисадника

В «Чёрную книгу» попали и два вида золотарника: ​канадский и гигантский. Учёные отнесли их к третьей «категории борьбы».

Родина золотарника — ​Северная Америка. В Европе его начали выращивать в 17-18 веках как декоративное растение. Сейчас золотарник гигантский — ​один из самых агрессивных инвазионных видов Европы.

В Калужской области золотарник выращивают в садах и парках с конца 19 века. Сейчас это растение не только украшает палисадники, но и преобразует природные ландшафты. Вблизи Калуги золотарником заросли целые поля в окрестностях посёлков Некрасово, Грабцево, Ждамирово: ​ярко-­жёлтые заросли тянутся почти до горизонта.

Разрастаясь, золотарник вытесняет местные виды и этим наносит ущерб биологическому разнообразию. Ради справедливости, отметим, что есть от золотарника и практическая польза: это хороший медонос. С него пчёлы собирают поздний взяток, когда другие растения уже не цветут.

Чтобы избавиться от золотарника, специалисты рекомендуют выкашивать его заросли дважды в год: в мае и в августе. В садах и на дачных участках отцветшие побеги желательно удалять, чтобы избежать рассеивания семян на прилегающие территории. Но главная мера борьбы, как отмечают авторы «Чёрной книги», — ​повышение культуры землепользования и введение в оборот бросовых земель.