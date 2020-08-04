Следите за давлением

Это нужно делать, чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами.
— Артериальная гипертония — самое распространённое заболевание сердечно–сосудистой системы, — говорит врач-терапевт Калужского областного центра медицинской профилактики Валентина КУЗНЕЦОВА. — В России ею страдает до 40% взрослого населения.
Стрессы и неправильное питание
— Многие факторы способствуют возникновению артериальной гипертонии и отягощают её течение. Основные из них — неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы, злоупотребление алкоголем, курение, несоблюдение режима труда и отдыха.
Огромное значение имеет питание — избыточное употребление соли, сладостей, жирной пищи. При этом недостаточное употребление зерновых, овощей, фруктов, которые содержат клетчатку и выводят из организма вредные продукты обмена веществ и «плохой» холестерин.
Тяжёлые последствия
— Артериальная гипертония при прогрессировании поражает другие органы–мишени — сердце, мозг, почки и т.д.
Частым осложнением бывает гипертонический криз, на высоте которого и происходят такие серьёзные сосудистые катастрофы, как инсульт.
Инсульт обычно имеет тяжёлые последствия. Лишь около 10% перенесших его возвращается к трудовой деятельности. А смертность от инсульта составляет примерно половину всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.
Относитесь серьёзно
— Артериальная гипертония — это хроническое заболевание и требует регулярного и постоянного лечения. К сожалению, только 25–30% гипертоников лечатся серьёзно, а остальные — от случая к случаю или только при повышении артериального давления. А бывает, что люди резко прекращают принимать лекарства. Такое отношение приводит к прогрессированию заболевания, отягощению его течения и к тяжёлым осложнениям.
Необходимо неукоснительно выполнять рекомендации врача по лечению и обследованию, держать под контролем цифры артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, делать ЭКГ.
Не сидите перед телевизором
— Лечение артериальной гипертонии — это не только медикаментозное по рекомендации врача, но и немедикаментозное, которое подразумевает устранение или коррекцию факторов риска заболевания. Немедикаментозное лечение дополняет медикаментозное и повышает его эффективность.
Гипертонику надо пересмотреть своё питание. Употребляйте нежирные сорта мяса, лучше курицу или индейку без кожи, мясо кролика, молочные продукты с пониженным содержанием жира. Введите в рацион больше рыбы. Выбирайте продукты с пониженным содержанием сахара, избегайте употребления сладких напитков. Из сладостей можно зефир, пастилу, мармелад, сухофрукты. Ежедневно на столе должны быть овощи, фрукты, зелень, их желательно съедать не меньше 400–500 г в день. Утро начинайте с каши — это полезные сложные углеводы. Ограничьте потребление соли до половины чайной ложки в день (3–3, 5 г), избегайте сильно солёных продуктов (селёдка, консервы и др.).
Соблюдайте питьевой режим — 1,5 л жидкости в день, если нет других предписаний врача.
Больше двигайтесь! Сидячий образ жизни ухудшает течение артериальной гипертонии. Окажитесь от курения и алкоголя. Учитесь владеть собой, старайтесь вносить в жизнь больше позитива. Избегайте информационного стресса (не сидите часами в Интернете или перед экраном телевизора). Не забывайте об отдыхе, находите для этого время и обязательно высыпайтесь (сон должен быть не менее 7–8 часов).
На заметку
5 продуктов, полезных для сердца
Хурма
Богата кальцием, цинком и йодом. В её составе есть каротин, витамины С, А, К. Е и группы В. Много в ней и калия, который способствует снижению отёков, что важно при давлении, и улучшает работу сердца.
Употребление хурмы поможет укрепить стенки сосудов, нормализовать уровень АД, поднять гемоглобин, укрепить сердечную мышцу.
Калина
Калина содержит витамин С, витамины РР, А, группы В, К и Е, а также калий, молибден, марганец, цинк, селен, хром, кобальт. Отлично подходит для предупреждения гипертонии. Ягоды калины помогают нормализовать уровень артериального давления и уровень холестерина, укрепить сосуды. Кроме того, калина способствует устранению отёков.
Авокадо
В нём много жирных полиненасыщенных кислот, калия, железа, меди, витаминов: Е, В6, В12. Регулярное употребление авокадо снижает риск образования холестериновых бляшек, способствует нормализации обмена веществ. Не рекомендуется злоупотреблять этим плодом людям, страдающим кишечными расстройствами и заболеваниями нижних отделов ЖКТ.
Морская рыба
В ней содержится большое количество омега 3 жирных кислот, которые регулируют уровень липида и холестерина в крови. Это препятствует развитию атеросклероза. Морская рыба (пикша, треска, камбала, минтай, тунец, палтус, сардина и т. д.) уменьшает вероятность возникновения инфаркта миокарда.
Курага
Содержит каротин, витамины А, B1, B2, B5, B6, C, Е, РР, К. Употребляют для предупреждения нарушений сердечно-сосудистой системы. Её полезные свойства заключаются в том, что она помогает выводить из организма избытки холестерина, а это значительно улучшает работу сердца. Содержит железо, необходимое для качественного образования гемоглобина. Но имеются и противопоказания. Не рекомендуется употреблять курагу тем, кто страдает сахарным диабетом, язвой желудка, холециститом, колитом, хронической диареей, имеет аллергические реакции или индивидуальную непереносимость.
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