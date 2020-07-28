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Бой против танков вёл без приказа

Опубликовано: 28.07.2020 12:15 1 452
Бой против танков вёл без приказа

Ко мне там очень хорошо отнеслись, с пониманием, и теперь даже что-то для меня откладывают.

Победа над действительностью

— Особенно громко для меня звучат последние работы: «Одна она», «Дыхание», «Пряха». «Дыхание» — ​это картина о победе, она очень жизнеутверждающая. Победа здесь выражается так: «я могу дышать». Аллюзия на песню «Наутилуса» «Дыхание», которая постоянно звучит у меня, я же дитя 90-х! И киты — как образ победы над действительностью. Это о человеке, который вытащил сам себя за волосы, приняв решение не о разрушении, а о созидании. Победа над обстоятельствами.

Рисую я очень долго, я «медленный» художник. На картину «Пряха» ушёл год. Конечно, параллельно в работе бывает сразу несколько полотен. Но писать по полгода для меня нормально. Быстро я написала только «Майское полнолуние 2020 года» — переживала очень сильные эмоции.

Увидеть картины Марии Чекмазовой можно в Доме музыки до 2 августа. Слушайте их, записывайте, что они вам говорят, рисуйте схемы, какие ассоциации они у вас вызывают. Все ваши заметки поместят ­рядом с работами Марии. Они будут дополнять друг друга, спорить друг с другом. Перформанс продолжается! 

  Наше досье  
Отчаянный командир
Иван Георгиевич Старчак родился 16 февраля 1905 года на Украине, в крестьянской семье. Закончил военное училище им. III Коминтерна (Владивосток), Оренбургское военное училище им. Ворошилова, Ейскую военную школу морских лётчиков и лётчиков-наблюдателей. А затем — ​заочный командный факультет Военно-воздушной академии им. Жуковского.
Испытывал новые виды парашютов, первым в мире совершил прыжок с самолёта, вошедшего в штопор, а также затяжные прыжки с малых высот. Первым в воздушно-десантных войсках имел на своём счету 1000 прыжков с парашютом (а всего — ​1096).
Опытный разведчик, диверсант, в начале вой­ны в штабе ВВС Западного фронта он занимался подготовкой десантов по заброске в тыл противника. В августе 1941 года самолёты 1-го бомбардировочного полка были рассредоточены вокруг Юхнова на четырёх посадочных площадках. Здесь же, недалеко от шоссе, на берегу речки Ремеж разбил свой лагерь Старчак.
Осенью 1941-го немцы рвались к Москве по Варшавскому шоссе. 57-й моторизованный армейский корпус включал две танковые и одну моторизованную дивизии: ​бронемашины, пехота, артиллерия. Всего — 200 тысяч солдат. Этот корпус называли «могильщиком Красной Армии». А ближайшие советские дивизии Западного и Резервного фронтов к этому времени оказались в окружении в районе Вязьмы.  
Удар по Юхнову был внезапным. 4 октября 1941 года немецкие мотоциклисты появились на южных окраинах города. Фашистский передовой разведотряд удалось уничтожить. Самолёты с аэродрома поднялись в воздух и сумели уйти в тыл. Капитан Старчак принял решение не пускать немцев дальше по Варшавскому шоссе. Он быстро, не дожидаясь приказа командования, сформировал отряд из 430 человек, в котором было лишь 80 опытных десантников, остальные — ​бойцы фронтовых авиачастей и недавно прибывшие комсомольцы, и занял позиции на реке Угре. Первый бой длился 7 часов. 430 красноармейцев сдерживали 20 тысяч немецких солдат и 200 танков.
Вечером 5 октября к ним подошёл передовой отряд подольских курсантов — ​545 человек (стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Мамчича и артиллерийский дивизион, которым командовал капитан Россиков), которых срочно подняли по тревоге. В течение пяти дней они отражали попытки немецких ­войск прорваться к Медыни.
По официальным документам, из 430 «старчаковцев» в живых осталось всего 29 человек. После войны Старчак писал, что это данные на момент составления донесения, а «позже в отряд пришли ещё около 30 бойцов из числа тех, кого мы считали погибшими или пропавшими без вести». 
Узнав о героизме десантников, командующий фронтом Будённый удивился, что они сдерживали натиск немецкой бронетехники без орудий и противотанковых пушек, назвав Старчака ­«отчаянным командиром». 

Опубликовано: 28.07.2020 12:15 1 452
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