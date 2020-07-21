Секиотово, Колюпаново: откуда такие странные названия

Калужанин ведёт огромную исследовательскую работу.

Валентина Кундельского многие знают как путешественника, председателя калужского клуба туристов. Но Валентин Леонтьевич ещё и краевед, а несколько лет назад увлёкся расшифровкой названий населённых пунктов нашей области. И сделал множество открытий. На сегодняшний день написал тысячу статей, где упоминается 8 тысяч названий деревень, сёл и посёлков. Теперь мечтает выпустить топонимический словарь Калужской области.

— По образованию я технарь, но занимаюсь филологическим краеведением — ​топонимикой, — ​объясняет Валентин Леонтьевич. — ​Всю жизнь увлекался туризмом. А собираясь куда-­то в поход, хочешь что-­нибудь знать об этой местности. Мне всегда было интересно, откуда у нас такие странные названия: ​Колюпаново, Ромоданово… А когда меня с работы уволили, я в тот же день стал готовить материалы по топонимике.

Из античности

— Раньше я думал, что названия как-­то связаны с историей. Оказалось, таких связей очень мало. Чаще всего населённые пункты называли по именам, фамилиям и прозвищам. Самое интересное название, над которым я работал несколько лет, — ​Секиотово. Никто нигде не писал, почему оно так называется. Я дошёл до истоков. Выяснил, что связано с античной мифологией, правда, не напрямую. Из античных мифов мы знаем о борьбе богов и титанов. В честь одного из титанов был назван город Сикерос, который входил в состав Киликийского царства, находящегося на территории современной Турции. В этом городе родился грек, он приехал в наши края и был принят на работу Иваном III. А тогда фамилии давали по названиям городов. Этого человека стали называть Секиот — ​тот, кто из Сикероса приехал. Он владел деревней в Рязанской губернии. Там тоже есть Секиотово. Очевидно, потом приобрёл деревню и в Калуге.

Часто говорят, что «Секиотово» произошло от глагола «сечь». Такой версии придерживаются некоторые калужские историки. Меня однажды пригласили прочитать лекцию, так одна женщина набросилась, начала спорить: «Как же так, ведь Секиотово — ​это от секи того, секи этого!» Пришлось ей объяснить, что от глаголов в чистом виде названия в России не возникали, — такое правило, но по отглагольным существительным бывает.

По пути Владимира Мономаха

— Интересная история связана с деревней Корное Мосальского района. Название взято из финского языка и означает «дорога». Раньше это был город. А в известном «Поучении детям» Владимира Мономаха за 1099 год есть строки о городе Кордно: «А въ вятичи ходихомъ по двѣ зимѣ на Ходоту и на сына его, и ко Корьдну ходихъ 1-ю зиму…» Возможно, речь идёт об этой деревне. Потому что тогда Мономах прошёл в Суздаль вдоль реки Рессы. Это был прямой путь, раньше ходили вокруг, через Смоленск. Я туда ездил с Игорем Болдиным — ​археологом, кандидатом исторических наук, сотрудником Калужского объединённого музея-­заповедника. Мы думали, что там могут быть остатки укреплений — ​валы, рвы. Но ничего не нашли. Погода стояла дождливая, нам в этом отношении не повезло. Потом я поехал туда снова, вышел на реку Рессу, прошёл несколько километров до деревни Писково в Мещовском районе — вот там есть некие крутые склоны, на которых могло быть городище. Говорят, что город Кордно, упоминаемый Мономахом, может быть первым центром вятичей, существовавшим в VII–XIII веках. Правда, он был не совсем вятичский, с ним как-­то связано племя меря, жившее в наших местах. Это был их общий город.

Изменилось со временем

— Названия всех наших деревень происходят от имени первопоселенца или фамилии владельца. Ромодановом владел князь-­кесарь Ромодановский. Хотя слово «ромодан» существует само по себе. И может, князь просто увидел подходящее название и решил деревню приобрести. Я попросил историков узнать, как называлось Ромоданово в ХVIII веке. Не могут найти.

А вот Колюпаново назвали по прозвищу. Существует несколько версий. Одна из них, что название произошло от «колебан» — ​человек, который колеблется при принятии решений. И если он был первопоселенцем, деревня могла получить название Колебаново, которое со временем превратилось в Колюпаново.

Есть в нашей области деревни, которые называются одинаково. А есть такие, которые отличаются одной или несколькими буквами. Много названий по именам Иван, Никола, Никита, Фёдор, очень распространённым в то время. В старину давали имена по церковному календарю. Было много сложных имён, которые сохранились в названиях деревень.

Не течёт по болотам

— О названии самой Калуги есть много версий, в том числе такая, что это слово иностранное. И я с этим в общем-­то согласен. Известна речка Калужка. Речке всегда давали уменьшительное название от ­города. Город Калуга, речка ​Калужка. Что означает Калужка — ​непонятно. Связывают с сыростью, болотами. А Калужка течёт круто, это почти горная река, болот на её пути почти нет. Поэтому сомневаюсь, что название происходит от болот.

Одно село — ​несколько названий

— Сначала опыта у меня не было, я читал определённую литературу. Дома есть примерно 30 книг, а в Интернете на эту тему мало информации. Исследовав сто названий, приобрёл опыт и пошёл подряд по алфавиту по всем населённым пунктам. Буквально завтра заканчиваю букву «О».

Всего в нашей области чуть более 3 тысяч населённых пунктов. А у меня уже 8 тысяч названий. Почему? Была деревня, потом в ней построили церковь. После этого деревня стала селом, которое назвали по церкви. При этом старое название иногда сохранялось, а иногда терялось. Если удаётся найти старое название, я его тоже записываю.

Советские метаморфозы

— Большая проблема с советским названиями, ведь уйму деревень переименовали, особенно те, которые по храмам назывались. И нигде исконного названия не найдёшь! Часто встречаются в нашей области советские наименования: ​Маяк, Заря. А как они раньше назывались? Ещё работать и работать. Бывает, не хватает душевного терпения. Читаю: посёлок Завода. Начинаю расшифровывать, и оказывается, был посёлок, входивший в состав деревни Соболевка Сухиничского района, который назвали от одного московского завода имени кого-­то. Даже не додумаешься, что это связано с заводским посёлком! Если наши потомки–­историки увидят советские наименования, они в ужас придут! Сейчас исторические названия стали восстанавливать, но для этого нужно решение специальной комиссии и администрация области, а потом ехать в Москву, чтобы зарегистрировать и вести топографическую справку. Ко мне уже дважды обращались по поводу такой справки: ​городская Дума Калуги и из Сухиничей — ​там одно историческое название восстанавливают.

Материалы для словаря

— Заниматься топонимикой очень интересно. Буквально вчера работал над одним названием. Удмуртов раньше называли вотяками, отяками. А в Боровском районе есть деревня Отяково.

В том же Боровском районе находится деревня Беницы. Мне позвонил оттуда один товарищ и попросил узнать, что означает название. Деревня существует давно, и откуда произошло название, ​неизвестно. Я стал раскручивать, оказалось, что суффикс «ицы» — ​еврейский, а «бан» — ​это от Венидикта, святого католической церкви.

Все мои материалы лежат дома, в Интернет ничего не выкладываю. Время от времени их публикуют калужские издания. Я бы хотел выпустить топонимический словарь, но пока спонсоры не находятся. Обидно, что в соседних областях — ​Рязанской, Тульской, Смоленской — ​такие словари есть, а у нас нет.