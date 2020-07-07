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Какие витамины нужны для щитовидки

Опубликовано: 07.07.2020 10:51 0 87
Какие витамины нужны для щитовидки

Восполняем их уровень.
Витамин D. Необходим для правильного функционирования всех эндокринных желёз и иммунной системы. При низком уровне содержания витамина D ​высок риск развития любой аутоиммунной патологии, в том числе и аутоиммунного тиреоидита. Целевые показатели — 65–100 нг/мл, при аутоиммунной патологии стремится к уровню 100 нг/мл, т. к. часто имеется генетический дефект рецептора витамина D.
Железо. Оценивается уровень ферритина — ​маркёра латентного дефицита железа. Целевые показатели — 80–100 мкг/л. В группе риска по его недостатку — женщины, вегетарианцы, люди, страдающие пониженной секрецией соляной кислоты в желудке, имеющие кровотечения, оперативные вмешательства.
Витамин В12. Целевые значения — 700–900 пг/мл. В группе риска — вегетарианцы, пациенты, страдающие атрофическим гастритом, СИБР (синдром избыточного бактериального роста), любыми воспалительными заболеваниями ЖКТ, и люди, постоянно принимающие метформин.
Магний. Большинство из нас страдает дефицитом магния. Симптомы: ​утомляемость, бессоница, головные боли, запоры, судороги, болезненные менструации — могут быть признаками дефицита этого минерала. Адекватных тестов, позволяющих оценить уровень магния в крови, нет, поэтому бессмысленно делать те тесты, которые представлены в лабораториях. Ориентируются на симптомы. Дозы — 400–800 мг, лучше брать магний в форме цитрата, малата, оротата.
Селен. Крайне важный для щитовидной железы микроэлемент. Селен помогает правильно усвоиться йоду, доказано его влияние на снижение уровня антител при аутоиммунном тиреоидите. Это отличный антиоксидант. Рекомендуемые дозировки: селен метионин или хелат — 200–400 мкг. Лабораторных адекватных тестов также нет, его обычно назначают при нарушении функций щитовидной железы.
Для нормализации функции щитовидки важно восполнять выше перечисленные нутриенты. А вот йод должен выписывать только врач, потому что при некоторых ­состояниях щитовидной железы он противопоказан. К тому же надо правильно рассчитать дозировку. ◘

Опубликовано: 07.07.2020 10:51 0 87
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