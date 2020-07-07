Как пережить знойное лето

Температура воздуха бьёт все рекорды. ­Бороться с жарой в городе сложно, но всё-таки можно.



Скрытая угроза

— На солнце вырабатывается важный для нас витамин D, — ​говорит врач-­терапевт Елена НИКИТИНА. — ​Ультрафиолет повышает и выработку женского гормона эстрогена. Улучшается состояние при некоторых кожных заболеваниях. Но солнце полезно в правильной дозировке, злоупотреблять им не стоит.

Жаркую погоду не все переносят хорошо. Страдают люди с хроническими заболеваниями. При температуре +25оС сосуды расширяются, давление падает, поэтому сердце работает на пределе. Люди обильно потеют, теряя калий и магний, что может привести к нарушению сердечного ритма. При обез­воживании кровь становится гуще, а это способствует образованию тромбов.

Кроме того, погодная гипоксия является самой большой опасностью даже для молодых и здоровых людей. Дело в то, что из-­за жары содержание кислорода в воздухе сокращается и человеку становится всё труднее дышать. Единственный способ справиться с этой ситуацией — ​стараться не выходить на улицу в самые жаркие часы, ​с 12:00 до 16:00.



Все — ​под холодный душ!

Пить в жару лучше чистую воду с добавлением лимона, зелёный чай без сахара. А вот от кофе и других напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться. Кофеин даёт нагрузку на сердце, а при высокой температуре это небезопасно.

Хорошо в жаркие дни гулять возле воды, чаще ополаскивать руки и лицо, а также принимать душ два раза в день. Кроме того, специалисты рекомендуют умываться минералкой без газа или брызгать в лицо термальной водой.

Не напрягайтесь на тренировках

Увлекаться занятиями на беговых дорожках и силовых тренажёрах не рекомендуется. В жаркую погоду слишком велика нагрузка на сосуды. Поэтому лучше всего сосредоточиться на упражнениях, обогащающих организм кислородом, например на дыхательной гимнастике, йоге или лёгкой аэробике.



Стакан с водой

Поможет бороться с жарой определённый режим дня. Если ложиться спать с заходом солнца и просыпаться пораньше, когда на улице ещё относительно прохладно, то можно избежать головных болей. Спать в комнате, которую через окно нагревает палящее солнце, совсем ​неполезно для здоровья.

Хорошо при малейшей возможности разуваться и ходить босиком по траве. На ступнях находится множество точек, отвечающих за состояние внутренних органов. Когда человек ходит босиком, он воздействует на все эти точки. В результате улучшается циркуляция крови, повышается общий тонус организма и даже начинается обновление клеток.

Нужно постоянно увлажнять помещение. Для этого можно поставить стакан с водой на стол. Ещё как вариант хорошо периодически опрыскивать комнату холодной водой из пульверизатора.

Наши советы

Что носить?

Если вам приходится выходить из офиса с кондиционером или из квартиры со сквозняком на улицу, постарайтесь заранее продумать свой наряд. Женщинам рекомендуется надевать лёгкие брюки, длинные юбки, туники или льняные сарафаны. Мужчинам следует отказаться от галстуков и ремней. Разумеется, вся одежда должна быть из натуральных тканей, лучше всего — хлопковая или льняная, иначе она только затруднит испарение влаги.

Нежелательно в жару пользоваться косметикой, особенно пудрой и тональным кремом. Во-­первых, они мешают коже дышать, и во‑вторых — как следствие — лицо сильнее потеет, и эффект от макияжа оказывается прямо противоположным желаемому.

Первая помощь

Если вы перегрелись на солнце

Могут возникнуть следующие симптомы: головокружение, головная боль, чувство усталости, тошнота. Кожа становится влажной, лицо бледнеет, дыхание и пульс учащаются.

В этом случае надо немедленно уйти в тень или зайти в помещение. Чтобы избежать обезвоживания организма, выпейте минеральной воды, на лоб положите мокрое полотенце.

Тепловой удар

Резко подскакивает температура — до 39–40 градусов, учащается сердцебиение. Кожа становится сухой и горячей, возникает тошнота, рвота, возможны даже судороги.

Пострадавшего надо немедленно перенести в прохладное место, укрыть влажной простыней, дать как можно больше питья (подсоленной или минеральной воды). Обязательно вызвать врача.

На заметку

Лекарства, которые всегда должны быть с собой

Собираем летнюю аптечку.

Это особенно важно, если вы едете на дачу. Прежде всего положите в аптечку лекарства, которые вы обычно принимаете или вам порекомендовал врач.

Что же взять с собой?

Йод — ​5%-ный, 20 мл (можно заменить маслом чайного дерева).

«Пантенол» (хорошо помогает при солнечных ожогах).

Тюбик мази для заживления царапин и ссадин.

Лейкопластырь.

Флакон дезинфицирующих глазных капель, например альбуцид. Он хорошо помогает при попадании в глаза песка, при конъюнктивите.

Противогерпесные препараты, ­например мази «Ацикловир», «Зовиракс», «Фенистил пенцивир».

Лекарства от боли в горле: спреи «Гексорал», «Тантум-­верде», «Ингалипт», леденцы «Стрепсилс», «Септолете», «Доктор Мом».

Препараты от кашля. От сухого — ​амбробене, лазолван, от влажного — ​геделикс, стоптуссин-­фито, бронхипрет.

Жаропонижающие средства: парацетамол, калпол, эффералган, нурофен.

Таблетки от вздутия живота, изжоги, болей в животе: мезим, гевискон, мотилиум, гастал, но-­шпа.

Лекарства от расстройства желудка: имодиум, лоперамид, активированный уголь (помогает и при отравлениях).

Таблетки от головной боли (ваше обычное лекарство).

Сердечные препараты и лекарства от давления.

Противоаллергические средства: фенистил, зиртек, супрастин, кларитин, телфаст. ◘