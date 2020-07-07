Как пережить знойное лето

Температура воздуха бьёт все рекорды. Бороться с жарой в городе сложно, но всё-таки можно.
Скрытая угроза
— На солнце вырабатывается важный для нас витамин D, — говорит врач-терапевт Елена НИКИТИНА. — Ультрафиолет повышает и выработку женского гормона эстрогена. Улучшается состояние при некоторых кожных заболеваниях. Но солнце полезно в правильной дозировке, злоупотреблять им не стоит.
Жаркую погоду не все переносят хорошо. Страдают люди с хроническими заболеваниями. При температуре +25оС сосуды расширяются, давление падает, поэтому сердце работает на пределе. Люди обильно потеют, теряя калий и магний, что может привести к нарушению сердечного ритма. При обезвоживании кровь становится гуще, а это способствует образованию тромбов.
Кроме того, погодная гипоксия является самой большой опасностью даже для молодых и здоровых людей. Дело в то, что из-за жары содержание кислорода в воздухе сокращается и человеку становится всё труднее дышать. Единственный способ справиться с этой ситуацией — стараться не выходить на улицу в самые жаркие часы, с 12:00 до 16:00.
Все — под холодный душ!
Пить в жару лучше чистую воду с добавлением лимона, зелёный чай без сахара. А вот от кофе и других напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться. Кофеин даёт нагрузку на сердце, а при высокой температуре это небезопасно.
Хорошо в жаркие дни гулять возле воды, чаще ополаскивать руки и лицо, а также принимать душ два раза в день. Кроме того, специалисты рекомендуют умываться минералкой без газа или брызгать в лицо термальной водой.
Не напрягайтесь на тренировках
Увлекаться занятиями на беговых дорожках и силовых тренажёрах не рекомендуется. В жаркую погоду слишком велика нагрузка на сосуды. Поэтому лучше всего сосредоточиться на упражнениях, обогащающих организм кислородом, например на дыхательной гимнастике, йоге или лёгкой аэробике.
Стакан с водой
Поможет бороться с жарой определённый режим дня. Если ложиться спать с заходом солнца и просыпаться пораньше, когда на улице ещё относительно прохладно, то можно избежать головных болей. Спать в комнате, которую через окно нагревает палящее солнце, совсем неполезно для здоровья.
Хорошо при малейшей возможности разуваться и ходить босиком по траве. На ступнях находится множество точек, отвечающих за состояние внутренних органов. Когда человек ходит босиком, он воздействует на все эти точки. В результате улучшается циркуляция крови, повышается общий тонус организма и даже начинается обновление клеток.
Нужно постоянно увлажнять помещение. Для этого можно поставить стакан с водой на стол. Ещё как вариант хорошо периодически опрыскивать комнату холодной водой из пульверизатора.
Наши советы
Что носить?
Если вам приходится выходить из офиса с кондиционером или из квартиры со сквозняком на улицу, постарайтесь заранее продумать свой наряд. Женщинам рекомендуется надевать лёгкие брюки, длинные юбки, туники или льняные сарафаны. Мужчинам следует отказаться от галстуков и ремней. Разумеется, вся одежда должна быть из натуральных тканей, лучше всего — хлопковая или льняная, иначе она только затруднит испарение влаги.
Нежелательно в жару пользоваться косметикой, особенно пудрой и тональным кремом. Во-первых, они мешают коже дышать, и во‑вторых — как следствие — лицо сильнее потеет, и эффект от макияжа оказывается прямо противоположным желаемому.
Первая помощь
Если вы перегрелись на солнце
Могут возникнуть следующие симптомы: головокружение, головная боль, чувство усталости, тошнота. Кожа становится влажной, лицо бледнеет, дыхание и пульс учащаются.
В этом случае надо немедленно уйти в тень или зайти в помещение. Чтобы избежать обезвоживания организма, выпейте минеральной воды, на лоб положите мокрое полотенце.
Тепловой удар
Резко подскакивает температура — до 39–40 градусов, учащается сердцебиение. Кожа становится сухой и горячей, возникает тошнота, рвота, возможны даже судороги.
Пострадавшего надо немедленно перенести в прохладное место, укрыть влажной простыней, дать как можно больше питья (подсоленной или минеральной воды). Обязательно вызвать врача.
На заметку
Лекарства, которые всегда должны быть с собой
Собираем летнюю аптечку.
Это особенно важно, если вы едете на дачу. Прежде всего положите в аптечку лекарства, которые вы обычно принимаете или вам порекомендовал врач.
Что же взять с собой?
Йод — 5%-ный, 20 мл (можно заменить маслом чайного дерева).
«Пантенол» (хорошо помогает при солнечных ожогах).
Тюбик мази для заживления царапин и ссадин.
Лейкопластырь.
Флакон дезинфицирующих глазных капель, например альбуцид. Он хорошо помогает при попадании в глаза песка, при конъюнктивите.
Противогерпесные препараты, например мази «Ацикловир», «Зовиракс», «Фенистил пенцивир».
Лекарства от боли в горле: спреи «Гексорал», «Тантум-верде», «Ингалипт», леденцы «Стрепсилс», «Септолете», «Доктор Мом».
Препараты от кашля. От сухого — амбробене, лазолван, от влажного — геделикс, стоптуссин-фито, бронхипрет.
Жаропонижающие средства: парацетамол, калпол, эффералган, нурофен.
Таблетки от вздутия живота, изжоги, болей в животе: мезим, гевискон, мотилиум, гастал, но-шпа.
Лекарства от расстройства желудка: имодиум, лоперамид, активированный уголь (помогает и при отравлениях).
Таблетки от головной боли (ваше обычное лекарство).
Сердечные препараты и лекарства от давления.
Противоаллергические средства: фенистил, зиртек, супрастин, кларитин, телфаст. ◘
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