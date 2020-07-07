$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения

Как пережить знойное лето

Татьяна СВЕТЛОВА.
Опубликовано: 07.07.2020 10:49 0 80
Как пережить знойное лето

Температура воздуха бьёт все рекорды. ­Бороться с жарой в городе сложно, но всё-таки можно.

Скрытая угроза
— На солнце вырабатывается важный для нас витамин D, — ​говорит врач-­терапевт Елена НИКИТИНА. — ​Ультрафиолет повышает и выработку женского гормона эстрогена. Улучшается состояние при некоторых кожных заболеваниях. Но солнце полезно в правильной дозировке, злоупотреблять им не стоит.
Жаркую погоду не все переносят хорошо. Страдают люди с хроническими заболеваниями. При температуре +25оС сосуды расширяются, давление падает, поэтому сердце работает на пределе. Люди обильно потеют, теряя калий и магний, что может привести к нарушению сердечного ритма. При обез­воживании кровь становится гуще, а это способствует образованию тромбов.
Кроме того, погодная гипоксия является самой большой опасностью даже для молодых и здоровых людей. Дело в то, что из-­за жары содержание кислорода в воздухе сокращается и человеку становится всё труднее дышать. Единственный способ справиться с этой ситуацией — ​стараться не выходить на улицу в самые жаркие часы, ​с 12:00 до 16:00.

Все — ​под холодный душ!
Пить в жару лучше чистую воду с добавлением лимона, зелёный чай без сахара. А вот от кофе и других напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться. Кофеин даёт нагрузку на сердце, а при высокой температуре это небезопасно.
Хорошо в жаркие дни гулять возле воды, чаще ополаскивать руки и лицо, а также принимать душ два раза в день. Кроме того, специалисты рекомендуют умываться минералкой без газа или брызгать в лицо термальной водой.
Не напрягайтесь на тренировках
Увлекаться занятиями на беговых дорожках и силовых тренажёрах не рекомендуется. В жаркую погоду слишком велика нагрузка на сосуды. Поэтому лучше всего сосредоточиться на упражнениях, обогащающих организм кислородом, например на дыхательной гимнастике, йоге или лёгкой аэробике.

Стакан с водой
Поможет бороться с жарой определённый режим дня. Если ложиться спать с заходом солнца и просыпаться пораньше, когда на улице ещё относительно прохладно, то можно избежать головных болей. Спать в комнате, которую через окно нагревает палящее солнце, совсем ​неполезно для здоровья.
Хорошо при малейшей возможности разуваться и ходить босиком по траве. На ступнях находится множество точек, отвечающих за состояние внутренних органов. Когда человек ходит босиком, он воздействует на все эти точки. В результате улучшается циркуляция крови, повышается общий тонус организма и даже начинается обновление клеток.
Нужно постоянно увлажнять помещение. Для этого можно поставить стакан с водой на стол. Ещё как вариант хорошо периодически опрыскивать комнату холодной водой из пульверизатора. 

 Наши советы 
Что носить?
Если вам приходится выходить из офиса с кондиционером или из квартиры со сквозняком на улицу, постарайтесь заранее продумать свой наряд. Женщинам рекомендуется надевать лёгкие брюки, длинные юбки, туники или льняные сарафаны. Мужчинам следует отказаться от галстуков и ремней. Разумеется, вся одежда должна быть из натуральных тканей, лучше всего — хлопковая или льняная, иначе она только затруднит испарение влаги.
Нежелательно в жару пользоваться косметикой, особенно пудрой и тональным кремом. Во-­первых, они мешают коже дышать, и во‑вторых — как следствие — лицо сильнее потеет, и эффект от макияжа оказывается прямо противоположным желаемому. 

 Первая помощь 
Если вы перегрелись на солнце
Могут возникнуть следующие симптомы: головокружение, головная боль, чувство усталости, тошнота. Кожа становится влажной, лицо бледнеет, дыхание и пульс учащаются.
В этом случае надо немедленно уйти в тень или зайти в помещение. Чтобы избежать обезвоживания организма, выпейте минеральной воды, на лоб положите мокрое полотенце.
Тепловой удар
Резко подскакивает температура — до 39–40 градусов, учащается сердцебиение. Кожа становится сухой и горячей, возникает тошнота, рвота, возможны даже судороги.
Пострадавшего надо немедленно перенести в прохладное место, укрыть влажной простыней, дать как можно больше питья (подсоленной или минеральной воды). Обязательно вызвать врача.

На заметку
Лекарства, которые всегда должны быть с собой
Собираем летнюю аптечку.
Это особенно важно, если вы едете на дачу. Прежде всего положите в аптечку лекарства, которые вы обычно принимаете или вам порекомендовал врач.
Что же взять с собой?
Йод — ​5%-ный, 20 мл (можно заменить маслом чайного дерева).
«Пантенол» (хорошо помогает при солнечных ожогах).
Тюбик мази для заживления царапин и ссадин.
Лейкопластырь.
Флакон дезинфицирующих глазных капель, например альбуцид. Он хорошо помогает при попадании в глаза песка, при конъюнктивите.
Противогерпесные препараты, ­например мази «Ацикловир», «Зовиракс», «Фенистил пенцивир».
Лекарства от боли в горле: спреи «Гексорал», «Тантум-­верде», «Ингалипт», леденцы «Стрепсилс», «Септолете», «Доктор Мом».
Препараты от кашля. От сухого — ​амбробене, лазолван, от влажного — ​геделикс, стоптуссин-­фито, бронхипрет.
Жаропонижающие средства: парацетамол, калпол, эффералган, нурофен.
Таблетки от вздутия живота, изжоги, болей в животе: мезим, гевискон, мотилиум, гастал, но-­шпа.
Лекарства от расстройства желудка: имодиум, лоперамид, активированный уголь (помогает и при отравлениях).
Таблетки от головной боли (ваше обычное лекарство).
Сердечные препараты и лекарства от давления.
Противоаллергические средства: фенистил, зиртек, супрастин, кларитин, телфаст. ◘

Татьяна СВЕТЛОВА.
Опубликовано: 07.07.2020 10:49 0 80
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Жители Калужской области подключили 5 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Вентиляция для домов и квартир
Новый подход к организации похорон в Екатеринбурге
Причины обратиться в наркологическую клинику

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru