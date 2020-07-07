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Юбилейное ностальжи: что зацепило гостя Калуги 50–60-х годов прошлого века

Сергей ПЕТРОВ. Фото Игоря УШАКОВА.
Опубликовано: 07.07.2020 10:28 0 81
Юбилейное ностальжи: что зацепило гостя Калуги 50–60-х годов прошлого века

 

В предыдущем номере (№ 27 от 1 июля) мы запустили новую акцию, приуроченную к 650-летию Калуги, — «Юбилейное ностальжи». В её рамках мы пообещали публиковать снимки любимого города из нашего фотоархива и призывали вас, дорогие читатели, присылать свои.
Обратная связь не заставила себя ждать. Наш постоянный читатель Игорь Клочев прислал фотографии своего знакомого Игоря Ушакова. Он не калужанин, а в 50–60-е годы ХХ века гостил в нашем городе. Тем ценнее кадры, которые сделал в Калуге.
И на этих страницах мы предлагаем вам взглянуть на Калугу 1958, 1965 и 1968 годов глазами не местного жителя. Смотрим, что зацепило Игоря Ушакова настолько, что он не пожалел плёнки и запечатлел эти мгновения на свой фотоаппарат.
Спасибо Игорю Клочеву за эти уникальные фрагменты истории любимого города! Ждём и ваших фотографий. 

Только строится пятиэтажка на площади Победы, нет памятника афганцам. Да и до самой афганской войны ещё целых 15 лет…

Когда-то, а именно в октябре 1958 года, Старый Торг был засажен деревьями. Правда, тогда площадь называлась иначе. Именем вождя.

На этом снимке легко узнаётся главная артерия города — ​улица Кирова. Август 1965 года.

Октябрь 1966-го. Калуга одноэтажная и «Пушки».

Улица Баумана, лето 1965 года. А вы помните бочки с квасом, подобные той, которая видна за мужчиной на переднем плане? В жару они стояли по всей Калуге. В восьмидесятые квас стоил 3 копейки за гранёный стакан, а вот сколько в шестидесятые, затрудняемся сказать. Может быть, вы вспомните? Поделитесь с нами!

Август 1965-го. Вид на понтон и Морскую школу из парка культуры и отдыха.

Сейчас в это трудно поверить, но ракета на этой фотографии октября 1958 года сделана из фанеры.

А в 1965-м она уже блестит металлом.

Склон улицы Воробьёвской. 1965 год.

Палаты Коробова, октябрь 1958-го. Ни пятиэтажек, ни сквера. Только частные домики.

Дом с колоннами на улице Комарова — ​излюбленное место съёмки молодожёнов — в 1958 году выглядел так.

 

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   

Уважаемые читатели!
А у вас сохранились эксклюзивные фотографии Калуги былых времён? Присылайте снимки в редакцию, и мы обязательно опубликуем их в рамках нашей акции. Давайте вместе сохраним в памяти мгновения истории любимого города!
Ждём ваших писем:
на электронную почту: perekrestok@kp.kaluga.ru
по адресу: 248000, Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36, редакция «Калужского перекрёстка».
Обязательно укажите, в каком году и где именно сделана фотография.

 

Сергей ПЕТРОВ. Фото Игоря УШАКОВА.
Опубликовано: 07.07.2020 10:28 0 81
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