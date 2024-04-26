Балы, представления для детей и комедии: что покажут калужанам в ближайшую неделю

Впереди праздники.

Куда сходить на длинных выходных, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

26 апреля в 19:00 пройдет танцевальный концерт DS Crew.

Коллектив из Перми одержал победу в танцевальном шоу-проекте «Новые танцы на ТНТ». В этот раз они выходят на большую сцену с сольной хореографией. На шоу обещают стильные номера и необычные звуковые и цветовые решения.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

27 апреля в 18:00 состоится программа «Балы и вечера».

Зрителям вновь предлагают совершить экскурсию в прошлое, познакомиться с историей и особенностями бальной культуры и, конечно, открыть для себя русские балы. Программа посвящена танцевальной музыке. Разнообразие танцев от менуэта до вальса и фокстрота представит Ансамбль старинной музыки под руководством Сергея Кузнецова. Ноту интерактива добавят педагоги и ученики школы старинного танца.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

26 апреля в 19:00 пройдет музыкально-литературный вечер «Поэты Серебряного века».

Творчество и жизнь поэта неразрывно связаны с друг с другом. Путь писателя выливается в стихотворную форму. Кто же такой поэт и какая сила им движет? На эти вопросы ответят дневники, письма и стихи А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой, К. Бальмонта и А. Ахматовой. Также для зрителей исполнят романсы.

27 апреля в 11:00 состоится концерт для детей «Сказочный переполох».

Главная героиня Маша иногда бывает непослушный, к чему это приводит, расскажет представление. Основная идея сказки – добрые дела творят чудеса. Также спектакль учит признавать свои ошибки, а еще тому, что любовь, поддержка и вера в себя приводят к исполнению самых заветных желаний.

28 апреля в 11:00 и 14:00 также пройдет «Сказочный переполох».

28 апреля в 19:00 состоится VII Международный хореографический фестиваль-конкурс «Славянский журавель».

Танцевальные коллективы покажут, чего они достигли в народном творчестве. В конкурсе участвуют танцоры из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники продемонстрируют хореографию разных стилей и направленностей.

2 мая в 16:00 состоится трансляция концерта «Весь Стравинский».

Для зрителей сыграет Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. В программе: «Песня соловья» – симфоническая поэма (1917), «Сказка о беглом солдате и чёрте, читаемая, играемая и танцуемая» (либретто Шарля Фердинанда Рамю, перевод Михаила Савченко, 1918), «Песня волжских бурлаков», обработка русской народной песни «Эй, ухнем» для духовых и ударных инструментов (1917), а также Регтайм для 11 инструментов (1918).

2 мая в 19:00 пройдет опера «Директор театра».

Вокруг руководителя культурного заведения складывается непростая ситуация: соперничество, интриги. Каждый артист хочет быть лучшим в труппе. Певцы соревнуются друг с другом, исполняя коронные арии из своего репертуара. Однако герои все равно объединятся ради высшей цели – общей любви к искусству. Что из этого выйдет, вы сможете узнать сами.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

26 апреля в 18:30 состоится спектакль «Горе от ума».

Молодой и пылкий помещик Чацкий возвращается в Россию после долгих странствий. Он навещает дочку зажиточного чиновника Софью, однако та за время разлуки уже успела охладеть к мужчине. Девушка проводит время в компании секретаря своего отца – Молчалина. Чацкий же понимает, что ему абсолютно не по душе нравы аристократического общества, их чинопочитание. Поэтому он вовсю начинает их осуждать.

27 апреля в 12:00 пройдет спектакль для детей «Звериные стихи».

Постановку создали на основе стихотворений русского поэта «серебряного века» Саши Черного. Он любил животных и детей, поэтому с удовольствием посвящал собакам, кошка и даже крокодилам свои строки. Во время представления артисты не только прочитают и споют стихотворения, но и устроят красочный карнавал.

27 апреля в 18:30 состоится спектакль по роману Ильфа и Петрова «12 стульев».

Авантюрист и мошенник Остап Бендер вместе с бывшим аристократом Ипполитом Воробьяниновым ведут поиски фамильных драгоценностей, которые спрятаны в одном из 12 стульев. Но они не единственные ищут сокровища. Параллельно поиски ведет священник, которому о богатствах рассказали на исповеди.

28 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Золотой теленок».

«Поклоняться золотому тельцу» - означает поклоняться деньгам, этакий культ жадности. Главный герой Остап Бендер тоже любит деньги, а еще он очень хочет сбежать в Рио-де- Жанейро. И ради своей мечты он вновь идет на различные авантюры.

30 апреля в 18:30 пройдет спектакль «МАМАМЫЛАРАМУ».

В больничной палате встречаются абсолютно разные женщины и делятся своими жизненными историями. Юная девушка, проститутка, многодетная мать, неформальная художница и бизнесвумен неожиданно для себя понимают, что они не такие уж и разные и, что все люди не такие, какими хотят казаться.

2 мая в 18:30 состоится спектакль «Интимная комедия».

Две пары молодоженов из Англии приехали в одну гостиницу на юг Франции. Разве что-то может омрачить влюбленным счастливый и беззаботный медовый месяц? Кое-что все-таки может. Двое из них уже когда-то были женаты и полгода назад развелись с жутким скандалом.

2 мая в 19:00 пройдет спектакль «Вечер».

В белорусской деревеньке Вешки осталось только трое стариков. У Ганы война забрала мужа и троих детей. Правда, один сын все же остался, но он сидит в тюрьме. От Микиты, который по своей природе очень сварлив, дети сбежали в город. А Василь давно одинок, единственный сын лишь изредка присылает ему письма из далеких краев.

3 мая в 18:30 пройдет спектакль «Онегин».

Пушкин начал писать роман «Евгений Онегин», когда ему не было еще и 24-х лет, а закончил уже за 30.

Молодой аристократ Евгений получает наследство и перебирается в деревню. Однажды вместе со своим другом Ленским он посещает дом Лариных, где в него влюбляется юная Татьяна. Однако светский франт взаимностью ей не отвечает. В конце концов, жизнь героев кардинально меняется и сердце Онегина впервые начинает что-то чувствовать.