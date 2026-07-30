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Обнинск

Водоканал пояснил причины проблем с водой в Балабанове

Евгения Родионова
30.07, 15:52
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В среду, 29 июля, жительница города Балабанова Калужской области область рассказала о проблемах с водоснабжением в комментариях в социальной сети.

По её словам, ситуация с водоснабжением и канализацией в городе катастрофическая.

— Аварии на сетях происходят уже с интервалом в несколько дней, - пишет горожанка. - Жители попросту не видят чистой воды, потому что она не успевает очищаться из-за постоянных отключений. У людей выходят из-строя котлы, стиральные машины, приходит в негодность сантехника и одежда. С такой же регулярностью выходят из строя КНС города. Стоки вытекают на грунт месяцами! Планируется ли в ближайшем будущем капитальный ремонт сетей? Люди уже на пределе.

— Основной причиной перебоев водоснабжения в городе являются прорывы на магистральном водопроводе, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». Поэтому нашим предприятием разработан проект строительства нового водовода от Кочетовского водозабора до города Балабаново. Из-за высокой стоимости его реализации источник финансирования в настоящее время, к сожалению, не определен. Учитывая, что в тарифе по городу не предусмотрены финансовые средства на капитальный ремонт, наше предприятие проводит аварийно-восстановительные работы. Перечень объектов капитального ремонта, на которые могут быть выделены бюджетные средства, определяется органами местного самоуправления Боровского муниципального округа.

Ранее мы сообщали об аварии в Балабанове из-за прорыва трубы.

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