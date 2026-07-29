Прорыв трубы оставил центр Балабаново без воды
В Балабанове 29 июля произошла авария на сетях холодного водоснабжения.
Прорыв случился в районе дома № 5 по улице Гагарина. Информацию сообщили в РИЦ Боровского округа.
Известно, что без воды остались несколько многоквартирных домов в центральной части Балабанова.
- Аварийная бригада «Калугаоблводоканала» выехала на место порыва, – сообщили в местном территориальном управлении.
О том, сколько времени продлятся восстановительные работы и когда вода вернётся в дома, не сообщается.
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