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Обнинск

Прорыв трубы оставил центр Балабаново без воды

В Балабанове 29 июля произошла авария на сетях холодного водоснабжения.
Ольга Володина
29.07, 14:02
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Фото: РИЦ Боровского округа.
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Прорыв случился в районе дома № 5 по улице Гагарина. Информацию сообщили в РИЦ Боровского округа.

Известно, что без воды остались несколько многоквартирных домов в центральной части Балабанова.

- Аварийная бригада «Калугаоблводоканала» выехала на место порыва, – сообщили в местном территориальном управлении.

О том, сколько времени продлятся восстановительные работы и когда вода вернётся в дома, не сообщается.

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