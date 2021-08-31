Фотоконкурс: «Урожаем померяемся?». Финальное голосование
Закончился первый этап нашего конкурса "Урожаем померяемся?" в ходе которого мы принимали фотографии. И вот, в последний день лета мы запускаем финальное голосование. оно продлится до 10 сентября.
Победителям будут представлены призы на выбор:
- либо билеты на концерты – 4 взявшему первое место и по 2 взявшим второе и третье
- либо книги из нашей призовой коллекции – 5 победителю и по 3 занявшим второе и третье место.
Итак, в финал пробились 10 фотографий от семи участников.
Финальное голосование конкурса "Урожаем померяемся?"
Голосование заканчивается 10/09/2021
Прислал deshka
Северный отпуск - он такой)
Прислал deshka
Прислал Воздух
Растут прямо на участке
Прислал Воздух
Прислал Воздух
Романтичная картошка
Прислал Pushnoj
Растут прямо на балконе
Прислал Allergik
Охрана урожая
Прислал Allergik
Просто груши
Прислал gakamaka
Прислал Simba
Вот такие огурцы
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