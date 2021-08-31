Фотоконкурс: «Урожаем померяемся?». Финальное голосование

Закончился первый этап нашего конкурса "Урожаем померяемся?" в ходе которого мы принимали фотографии. И вот, в последний день лета мы запускаем финальное голосование. оно продлится до 10 сентября.

Победителям будут представлены призы на выбор:

либо билеты на концерты – 4 взявшему первое место и по 2 взявшим второе и третье

либо книги из нашей призовой коллекции – 5 победителю и по 3 занявшим второе и третье место.

Итак, в финал пробились 10 фотографий от семи участников.

Финальное голосование конкурса "Урожаем померяемся?" Голосование заканчивается 10/09/2021 Прислал deshka 2 Северный отпуск - он такой)

Прислал deshka 2 Прислал Воздух 1 Растут прямо на участке

Прислал Воздух 2 Прислал Воздух 1 Романтичная картошка Прислал Pushnoj 0 Растут прямо на балконе

Прислал Allergik 8 Охрана урожая

Прислал Allergik 2 Просто груши Прислал gakamaka 0 Прислал Simba 2 Вот такие огурцы

