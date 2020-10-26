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«Калужские закоулки»: публикуем первые фото

Опубликовано: 26.10.2020 10:45 4 1258
«Калужские закоулки»: публикуем первые фото

Неделю назад мы запустили конкурс «Калужские закоулки». Чтобы принять в нем участие, надо прислать свои фотографии с улиц и дворов любимого города, а победителю по итогам читательского голосования мы подарим сертификат на 1000 рублей в один из калужских сетевых магазинов электроники, гаджетов и бытовой техники.

Условия конкурса просты: фото должны быть сделаны в Калуге (все равно где), они могут быть как художественными, так и событийными, репортажными.

От одного участника принимается до трех фотографий. К каждой из них требуется придумать заголовок и описание.

После того, как присланные фотографии пройдут редакционный фильтр, они будут опубликованы и выставлены для читательского голосования. Та фотография, которая наберет наибольшее количество голосов, будет признана победителем, а ее автор получит приз.

Прием фотографий продолжится по 9 ноября. И сегодня мы публикуем первые присланные работы для ознакомления. А с 10 до 19 ноября пройдет читательское голосование и будет определен победитель.

Присылать фото можно по электронной почте vi@kp.kaluga.ru. В теме письма обязательно укажите: «Калужские закоулки».

Также можно оставлять фото в комментариях на наших страницах в соцсетях:

Напоминаем – к фотографиям необходимо придумать заголовок и подпись.

Сергей Пархоменко

Живой охлупень. Фото сделано на ул. Рылеева.

Дмитрий Кардаш

«Зима где-то там, товарищи...». Если не знаете, когда наступит зима, то достаточно посмотреть на это фото.

Соблюдение масочного режима в Калужской области касается всех! Даже памятники - не исключение!

Владимир Кукушкин

Лебедянка- на вечном приколе.  Паровоз-памятник Л-3540 наконец-таки поставлен в качестве памятника в сквере 50-летия ВЛКСМ. Ура, товарищи!!!

Ночная ракета-опора. Стилизованная в виде ракеты опора ЛЭП на фоне ночной дамбы и Гагаринского моста.

Калужское лето. Храм Косьмы и Дамиана солнечным летним днём.

Владимир Крылов

На улочке калужской.  Фото сделано на улице Подвойского со стороны улицы Воробьевской 22 сентября 2020 г.

Раннее утро. Фото сделано со стороны улицы Набережной 22 сентября 2020 г.

Осень золотая. Фото сделано из Центрального парка в сторону улицы Набережной 6 октября 2020 г.

 

Валерий Шапоренко

Дикие утки на Пуховском пруду. Приходите с детьми их кормить.

Сергей Фадеев

Актуальный закоулок.

Мария Рахманина

Из Калуги с любовью

Сергей Крылов

На склоне. Вид с Правого берега

Опубликовано: 26.10.2020 10:45 4 1258
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