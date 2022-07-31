В Калужской области задержали пьяного водителя

В отношении жителя Сухиничского района возбуждено уголовное дело по факту повторного вождения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По данным полиции, в ходе проверки сотрудниками ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» вечером была остановлена машина. При общении с водителем сотрудники ГИБДД заметили, что водитель пьян и предложили ему пройти освидетельствование. Гражданин отказался. Его пробили по базе и выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

По факту повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело.

Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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