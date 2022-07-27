В Калужской области зафиксирован один лесной пожар

В нынешнем году в Калужской области зафиксирован лишь один лесной пожар. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в правительстве региона.

Лес горел в Дзержинском районе. Пожар удалось локализовать за 20 минут и потушить полностью в тот же день.

На данный момент Калужская область входит в десятку регионов Центрального округа с минимальными потерями от лесных пожаров.

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