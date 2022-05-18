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В Калуге эвакуировали людей из поликлиники и педагогического колледжа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.05.2022 09:51 1 1482
В Калуге эвакуировали людей из поликлиники и педагогического колледжа

Утром в среду, 18 мая, в Калуге вновь эвакуируют людей из зданий из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили наши читатели.

Персонал и посетителей вывели на улицу из поликлиники РЖД на улице Болотникова.

Также сообщается об эвакуации из педагогического колледжа на улице Поле Свободы.

Точные обстоятельства происшествий устанавливаются.

UPD. Также наши читатели сообщили об эвакуации в колледже сервиса и дизайна на улице Кубяка.

Возле колледжа на улице Поле Свободы утром 18 мая.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.05.2022 09:51 1 1482
Тэги: происшествие
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