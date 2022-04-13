В Калужской области 35-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Рено»

Около 19:00 во вторник, 12 апреля, на дороге Брянск – Людиново – Киров в Людиновском районе произошло ДТП. Некоторые подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем «Рено Логан» ехала в сторону Кирова и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

С различными травмами пострадавшую женщину доставили в больницу.

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