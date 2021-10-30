В Калужской области «Мазду» разворотило в ДТП с косулей
Около 17:50 в субботу, 30 октября, в Куйбышевском районе Калужской области водитель легкового автомобиля «Мазда» сбил косулю. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, животное выскочило на трассу А-130 рядом с деревней Кузьминичи.
По информации МЧС, пострадали как минимум два человека.
Автомобиль получил серьезные повреждения.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!