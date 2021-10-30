В Калужской области «Мазду» разворотило в ДТП с косулей

Около 17:50 в субботу, 30 октября, в Куйбышевском районе Калужской области водитель легкового автомобиля «Мазда» сбил косулю. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, животное выскочило на трассу А-130 рядом с деревней Кузьминичи.

По информации МЧС, пострадали как минимум два человека.

Автомобиль получил серьезные повреждения.

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