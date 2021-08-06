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В Калуге чиновники помогли задержать воришек у дома Ципулина

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 06.08.2021 14:20 2 671
В Калуге чиновники помогли задержать воришек у дома Ципулина

В пятницу, 6 августа, сотрудники городской управы Калуги помогли задержать преступников, которые приехали грабить дом Ципулина на улице Подвойского. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Представители горуправы посещают дом Ивана Козьмича Ципулина на улице Подвойского каждый день, - пояснил глава администрации. - Но даже это не спасает от разграбления. Заколоченные окна и двери также ежедневно вскрываются, причем мародеры уносят не только ценности, но и вообще все, что попадет под руку. Сегодня нашим сотрудникам удалось заблокировать машину, на которой приехали очередные воришки. Спасибо полиции – наряд приехал очень быстро. Написали заявление, надеемся на справедливое наказание.

Денисов пообещал в ближайшее время решить вопрос с постоянным присутствием охраны в доме Ципулина.

По его словам, городской управой ранее уже были спасены ценные артефакты из этого здания: изразцы и кованая ограда, готовившиеся к вывозу в неизвестном направлении.

- Сейчас они - на ответственном хранении на складе «Калугаблагоустройства», - подчеркнул городской голова. - И, конечно, постоянно ищем возможности для реконструкции и приведения в порядок этого знакового для Калуги объекта. Заинтересованность у инвесторов есть, переговорный процесс продолжается.

Напомним, в начале 2021 года дом Ципулина расселили и законсервировали. Однако пока на этом все и остановилось. У городской управы нет средств, чтобы самостоятельно привести объект культурного наследия в порядок. Дмитрий Денисов даже предлагал калужанам собрать 50 миллионов рублей на восстановление дома Ципулина.

Летом также сообщалось, что бывшие жильцы дома не спешат сниматься с регистрации.

Иван Козьмич Ципулин – известный калужский градоначальник и меценат конца XIX века. Ранее мы подробно рассказывали о жизни Ципулина.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 06.08.2021 14:20 2 671
Тэги: происшествие дмитрий денисов
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