В Калуге началась массовая эвакуация в школах

Утром в среду, 14 апреля, в Калуге началась эвакуация в школах города. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

В частности, детей вывели на улицу в школах №18, №15, №4, №35, №11, лицее №48 и других.

В УМВД по Калужской области нам прокомментировали, что информация сейчас проверяется. Полиция выясняет, связаны ли сегодняшние случаи со вчерашним ложным минированием детских садов.

В управлении образования Калуги KP40 сообщили, что официальный комментарий сейчас готовится.

UPD. В правительстве Калужской области сообщили, что причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании. Также людей выводят из больниц города.