В Калужской области найден погибшим пропавший 58-летний рыбак

Как мы уже рассказывали, в деревне Черная Грязь Жуковского района Калужской области 27 марта пропал 58-летний мужчина. Он ушел на рыбалку и не вернулся.

В среду, 31 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщает, что мужчина найден погибшим. Подробности пока не уточняются.

Тем временем в Боровском районе продолжаются поиски 52-летнего мужчины. По одной из версий, он мог утонуть в Протве.

UPD. Следственный комитет сообщил нам подробности об этом происшествии.