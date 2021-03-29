В Калужской области 58-летний мужчина ушел на рыбалку и пропал

В деревне Черная Грязь Жуковского района Калужской области пропал 58-летний Сергей СУНДУКОВ. Последний раз мужчину видели 27 марта, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Сергей Сундуков ушел из дома на рыбалку и не вернулся.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 175 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: светло-русые.

Был одет: зеленая пятнистая куртка, зеленые штаны, черные ботинки, зеленая кепка.

С собой: коричневый рюкзак, рыбацкие принадлежности.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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