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В Калужской области 58-летний мужчина ушел на рыбалку и пропал

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 29.03.2021 09:25 1 719
В Калужской области 58-летний мужчина ушел на рыбалку и пропал

В деревне Черная Грязь Жуковского района Калужской области пропал 58-летний Сергей СУНДУКОВ. Последний раз мужчину видели 27 марта, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Сергей Сундуков ушел из дома на рыбалку и не вернулся.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

  • Рост: 175 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: голубые.
  • Волосы: светло-русые.
  • Был одет: зеленая пятнистая куртка, зеленые штаны, черные ботинки, зеленая кепка.
  • С собой: коричневый рюкзак, рыбацкие принадлежности.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы сообщали, что в Сухиничах нашли погибшей 26-летнюю женщину, которая ушла из больницы.

Тем временем в Боровском районе продолжаются поиски 52-летнего мужчины. По одной из версий, он мог утонуть в Протве.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 29.03.2021 09:25 1 719
Тэги: происшествие лиза алерт
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