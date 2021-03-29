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В Калужской области 58-летний мужчина ушел на рыбалку и пропал
В деревне Черная Грязь Жуковского района Калужской области пропал 58-летний Сергей СУНДУКОВ. Последний раз мужчину видели 27 марта, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Сергей Сундуков ушел из дома на рыбалку и не вернулся.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 175 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: светло-русые.
- Был одет: зеленая пятнистая куртка, зеленые штаны, черные ботинки, зеленая кепка.
- С собой: коричневый рюкзак, рыбацкие принадлежности.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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