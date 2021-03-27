В Калужской области нашли погибшей пропавшую 26-летнюю женщину

В городе Сухиничи Калужской области обнаружено тело 26-летней женщины, которая 19 марта ушла из больницы в неизвестном направлении. Об этом 26 марта сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

- По предварительной информации, женщина скончалась от переохлаждения, видимых телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти, не имеется, - рассказали KP40 27 марта в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на этой неделе, напомним, нашли погибшей 35-летнюю женщину в Боровском районе. В Следственном комитете также поясняли, что смерть не носит криминального характера.

Тем временем в Боровском районе продолжаются поиски 52-летнего мужчины. По одной из версий, он мог утонуть в Протве.