В Калужской области найдена погибшей пропавшая 35-летняя женщина

Во вторник, 23 марта, в Калужской области обнаружили тело 35-летней женщины, которая ушла из дома и пропала 21 марта, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Как мы уже рассказывали, женщина жила в городе Балабаново Боровского района.

По предварительной информации, смерть была ненасильственной, сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас СК проводит проверку.

Тем временем в Сухиничах продолжаются поиски 26-летней женщины, которая самовольно ушла из больницы.