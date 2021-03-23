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В Калужской области пропала 35-летняя женщина
В городе Балабаново Боровского района Калужской области пропала 35-летняя Юлия РУМЯНЦЕВА.
В воскресенье, 21 марта, она вышла из дома и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей.
Приметы:
- Рост: 167 см.
- Телосложение: нормальное,
- Цвет глаз: карие,
- Волосы: темно-русые,
- Серое пальто, юбка, черные сапоги, черный свитер.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее мы сообщали, что в Сухиничах 26-летняя женщина ушла из больницы и исчезла.