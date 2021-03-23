В Калужской области пропала 35-летняя женщина

В городе Балабаново Боровского района Калужской области пропала 35-летняя Юлия РУМЯНЦЕВА.

В воскресенье, 21 марта, она вышла из дома и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей.

Приметы:

Рост: 167 см.

Телосложение: нормальное,

Цвет глаз: карие,

Волосы: темно-русые,

Серое пальто, юбка, черные сапоги, черный свитер.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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