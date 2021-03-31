В Калужской области тело 58-летнего рыбака нашли в Протве

Фото с места обнаружения тела.

Как мы уже рассказывали, в Калужской области обнаружено тело 58-летнего мужчины из Малоярославца, который 27 марта ушел на рыбалку и пропал. Подробности KP40 сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, 27 марта года мужчина ушел на рыбалку на реку Протву и не вернулся, - отмечают в СК. - На следующий день от родственников в полицию поступило сообщение о его исчезновении. 30 марта тело пропавшего обнаружили в реке вблизи деревни Черная Грязь Жуковского района члены поискового отряда «Лиза Алерт».

Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

При осмотре видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено, личные вещи и документы были при нем.