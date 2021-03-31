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В Калужской области тело 58-летнего рыбака нашли в Протве
Фото с места обнаружения тела.
Как мы уже рассказывали, в Калужской области обнаружено тело 58-летнего мужчины из Малоярославца, который 27 марта ушел на рыбалку и пропал. Подробности KP40 сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
- По предварительным данным, 27 марта года мужчина ушел на рыбалку на реку Протву и не вернулся, - отмечают в СК. - На следующий день от родственников в полицию поступило сообщение о его исчезновении. 30 марта тело пропавшего обнаружили в реке вблизи деревни Черная Грязь Жуковского района члены поискового отряда «Лиза Алерт».
Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
При осмотре видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено, личные вещи и документы были при нем.
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