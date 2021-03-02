В Калуге пропал 14-летний мальчик

В Калуге пропал 14-летний подросток Александр ЗУБАРЕВ. Последний раз его видели 1 марта, сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего школьника:

Рост: 166 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: черные

Был одет: темно-синяя куртка с оранжевым капюшоном, темно-синие брюки, черная вязаная шапка.

С собой: серо-голубой рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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