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В Калуге пропал 14-летний мальчик
В Калуге пропал 14-летний подросток Александр ЗУБАРЕВ. Последний раз его видели 1 марта, сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего школьника:
- Рост: 166 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: карие
- Волосы: черные
- Был одет: темно-синяя куртка с оранжевым капюшоном, темно-синие брюки, черная вязаная шапка.
- С собой: серо-голубой рюкзак.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Также в Калужской области продолжаются поиски 40-летнего мужчины.
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А 56-летний москвич, который мог находиться в нашем регионе, погиб.