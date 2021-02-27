В Калуге два человека пострадали в столкновении «Ауди» и скорой помощи на улице Кирова

Около 5 утра в субботу, 27 февраля, ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Московской в Калуге. Там столкнулись легковой автомобиль «Ауди» и машина скорой помощи на базе «Газель Некст», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадали как минимум два человека, рассказали спасатели.

У легковушки разбита вся передняя часть. У «Газели» повреждения наблюдаются в задней левой части.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места ДТП со скорой помощью.

За последнее время это уже третье ДТП с автомобилями калужской скорой помощи. В декабре машина медиков перевернулась на перекрестке улиц Кирова и Ленина. А в январе две девушки-пациентки погибли в столкновении скорой и фуры на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

UPD. Стали известны подробности. Водитель легковушки не соблюдал дистанцию и врезался в скорую помощь. После этого автомобилист сбежал с места ДТП. Пострадали пассажир «Ауди» и фельдшер скорой.